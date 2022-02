Schriftzüge von Jenny Holzer in Basel

Projektionen Jenny Holzer: Es werde Licht an Basels Mauern Die Ausnahmekünstlerin aus den USA projiziert während der ersten Ausstellungswoche von «Louise Bourgeois x Jenny Holzer» im Kunstmuseum ihre für sie charakteristisch-subversiven Textauszüge an wichtige Mauern Basels. Ein Augenschein. Text: Rahel EmplBilder: Andreas Schwald 18.02.2022, 17.00 Uhr

Hell, fast grell leuchten durch die Nacht, obschon der Vollmond die Dunkelheit ein bisschen weichgezeichnet hat. Wie das Licht die Mücken ziehen die Projektionen die Nachtschwärmer an. Sätze wie «I have failed as a woman, as a wife» schrecken ab, regen zum Nachdenken an. So bleiben einige minutenlang davor stehen, staunend, schweigend, palavernd, ihre Silhouetten zeichnen sich dunkelschwarz vor den Schriftzügen ab, andere schlendern oder eilen vorbei, verrenken kurz die Köpfe und ziehen weiter.

Diese Lichtinstallationen sind Teil der soeben begonnenen Ausstellung «Louise Bourgeois x Jenny Holzer» im Basler Kunstmuseum. Die Verbindung von Wort und Licht spielt in Jenny Holzers Schaffen eine wichtige Rolle: Lichtinstallationen in Form von monumentalen projizierten Schriftzügen auf öffentlichen Gebäuden und Landschaften gehören seit den 90er-Jahren zu den bekanntesten Werken der US-Künstlerin.

Noch während der ganzen ersten Ausstellungswoche projiziert Jenny Holzer Textauszüge von Louise Bourgeois an Fassaden in der Stadt: Beim Hauptgebäude des Kunstmuseum Basel, beim Rathaus und bei der Alten Universität am Rheinsprung.

LOUISE BOURGEOIS X JENNY HOLZER Projections.

Alte Universität und Rathaus: 16. bis 22. Februar, jeweils 19 bis 22 Uhr

Kunstmuseum Basel, Hauptbau: 16. bis 22. Februar, jeweils 18.30 bis 22 Uhr.