Wandern in der Grenzregion Basel

Publikation Stein des Denkanstosses: Grenzwandern in Basel macht auch dem Kopf Beine In «Von Stein zu Stein» laden zwölf Wanderungen dazu ein, die Region Basel als Landschaft und Kulturraum neu zu entdecken. Hannes Nüsseler 08.06.2022, 05.00 Uhr

Weites Feld: Riehener Grenzstein beim Maienbühl. zvg

Landesgrenzen sorgen oft genug für Leid, gelegentlich aber auch für einen Lacher: An seiner schmalsten Stelle ist die Schweiz gerade einmal 62 Meter breit, und das keine zehn Kilometer von Basel entfernt, im Benkenspitz. Für eine echte Zeitreise ist der Weg gar noch kürzer: Der Grenzverlauf zwischen Deutschland und Riehen ist seit 500 Jahren unverändert und gehört zu den ältesten in ganz Europa.

Wer anderen Steine in den Weg legt, tut ihnen damit in der Regel keinen Gefallen. Dem ebenso kompakten wie aufschlussreichen Wanderbüchlein «Von Stein zu Stein» gelingt genau das Gegenteil: Mit einem einfachen, aber bestechenden Kniff machen die Autorin Claudia Erismann und der Autor Werner Aebischer Lust darauf, die Grenzregion Basel neu zu entdecken – als Landschaft ebenso wie als Kulturraum.

Da lachen die Hühner: Grenzstein bei der Lörzbachmühle. zvg

Aus der ursprünglichen Idee, die Landesgrenze von Basel bis nach Genf abzuschreiten, wurden zwölf lokale Wanderrouten von sieben bis 17 Kilometern Länge, die wie ein Postenlauf funktionieren. Schrittmacher sind die besagten Grenzsteine, die sich in Wiesen, im Unterholz und auch einmal in einem Hühnerstall verstecken.

Nicht immer sind die Steine zugänglich, doch nutzt das Buch gelegentliche Umwege für weitere Entdeckungen: So führt ein Abstecher nach Hégenheim etwa zum grössten jüdischen Friedhof des Elsass, wo auch viele Baslerinnen und Basler ihre letzte Ruhe fanden.

Schlenker in der Landesgrenze

So abwechslungsreich die Standorte, so verschieden die Steine, wobei es auch einmal Metallmarkierungen auf Asphalt tun. Bei den imposanteren Steinexemplaren verhält es sich dagegen wie mit der Spitze des Eisberges: In den Boden eingegraben, liegt manchmal bis zu einer halben Tonne Gestein.

Die ältesten Steine bei Riehen stammen aus dem 15. Jahrhundert, entsprechend ausgefallen ist ihre Kennzeichnung mit Kronen, Krummstäben und «Saufedern» – sogar das Wappen Österreichs findet sich darunter. Die Beschaffenheit der alten Steine lässt sich übrigens am Flechtenbewuchs ablesen: Auf Granit wachsen sie grüngelb, auf Sandstein orange, vermerkt das Büchlein.

Es sind diese bereitgestellten Fakten und Details, die aus den Wanderungen mehr als eine Schnitzeljagd machen und der abstrakten Idee einer Grenzlinie Dimension geben. Ein eigentümlicher Schlenker der Landesgrenze beim Bättwiler Egghof? Auf französischer Seite stand einst ein Gehöft, das so Zugang zum Schweizer Binnbach erhielt – lange bevor es den Bundesstaat gab.

Und der «Eiserne Hand» genannte Hügelzug bei Riehen bietet so viele Anekdoten zu Grenzstreitigkeiten, Schmuggel und Flüchtlingsschicksalen, dass platzhalber auf den Wikipedia-Eintrag verwiesen wird. Von dem Holzschlag auf deutscher Seite, der nach dem Zweiten Weltkrieg dazu diente, Reparationszahlungen an Frankreich zu leisten, hat sich der Wald bis heute nicht erholt.

Nasse Füsse: Grenzstein im Neuwillerbach. zvg

Sachlich und detailliert führt das Büchlein von Stein zu Stein, verzichtet in den Marginalien aber auch nicht auf gezielte Denkanstösse: In Basel-Stadt wird etwa über Ausgrenzung und die Grenzen des Wachstums sinniert, beim Albert-Hofmann-Bänkli in Burg über die Grenzenlosigkeit des Himmels. «Wir werden durch unser Grenzweg-Gehen zum Philosophieren inspiriert, kommen ins Nachdenken und Austauschen über unsere eigenen Grenzen», heisst es an einer Stelle.

Mit diesem wunderbaren Wanderbüchlein läuft der Kopf jedenfalls ganz von allein. Jetzt müssen nur noch die Beine folgen.

Claudia Erismann, Werner Aebischer: «Von Stein zu Stein – Grenzwandern in der Region Basel». Reinhardt Verlag 2022, 152 S.