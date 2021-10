Queerbeet Nura: «Ich könnte gar nicht mehr unpolitische Musik machen» In seiner neuen Kolumne schreibt der 18-jährige Buchblogger Josia Jourdan über queere Vielfalt. Über Zoom sprach er mit der Deutsch-Rapperin Nura über die deutlichen Statements auf ihrem aktuellen Album. Josia Jourdan 27.10.2021, 05.00 Uhr

Nura Bild: Facebook

«Dann fragen mich die Heten, magst du Jungen oder Mädchen? (...) Ich fick beide, doch ich sag's nicht.» Das rappt die Deutschrap-Künstlerin Nura auf ihrem neuen Album «Auf der Suche». Das gesamte Album ist ein Statement für Vielfalt und Toleranz. Normalerweise ist Deutschrap jedoch genau das Gegenteil. Frauenfeindliche Texte und Homophobie gibt es in dem Genre mindestens genauso oft wie gebrochene Herzen in der Popmusik. In der baseldeutschen Rapszene ist es gemässigter. Auch hier wird viel explizite Sprache verwendet, aber abgesehen von wenigen Songs hält sich Frauen- und Queerfeindlichkeit in Grenzen.

Rap war schon immer extremer, expliziter und ungefilterter als andere Genres, und trotzdem gab es in den letzten Jahren vermehrt Debatten darüber, was Rap überhaupt darf und warum Homophobie, Sexismus und Diskriminierung im Generellen weiterhin so verbreitet sind. Braucht es das? Ist das Kunst? Warum müssen Menschen diskriminiert werden? Und vor allem: Warum wird das von Millionen Menschen gefeiert?

Frauenfeindliche Bemerkungen

Während in den USA der Rapper DaBaby viel Kritik einstecken muss und Festivalauftritte abgesagt werden, nachdem er sich homofeindlich geäussert hat, werden in der deutschsprachigen Szene weiterhin queerfeindliche Songs veröffentlicht und Künstler gefeiert, die mit frauenfeindlichen Bemerkungen auf sich aufmerksam machen. Eine Veränderung ist langsam spürbar, wie die Deutschrap-MeToo-Bewegung vor zwei Monaten bewiesen hat. Getan werden muss aber noch viel.

Nura setzt darum mit ihrer zweiten Platte ein klares Zeichen. «Auf der Suche» ist ein politisches Album. Von Rassismus über Sexismus bis hin zu LGBTQ+ möchte Nura ansprechen, was ihr wichtig ist. Toleranz, Selbstbestimmung und Pro-Sexarbeit kriegen aber ebenso Platz.

«Auf Social Media war ich schon immer politisch, aber meine Musik hat sich viel zu lange nur ums Partymachen gedreht. Das wollte ich bei diesem Album ändern», meint sie, als ich mit ihr über Zoom spreche. Das Album ist trotzdem nicht durchgehend ernsthaft. Nura nimmt Themen, die ihr wichtig sind, und bricht sie dann so runter, dass es wirklich alle verstehen. Dabei geht es oft auch in die sarkastische Richtung und mit der ungefilterten Wortwahl gleichzeitig auch so direkt, dass Nuras Standpunkte verdeutlicht werden.

Kollaborationen mit politischen Kunstschaffenden

«Ich könnte gar nicht mehr unpolitische Musik machen», sagt sie im Gespräch. Für Nura ist klar: Wer sagen könne, dass er unpolitisch sei, sei wahnsinnig privilegiert. Als schwarze, bisexuelle Frau muss sie politisch sein. Zu viel Ungerechtigkeit herrscht noch auf dieser Welt. In Zukunft möchte sie deshalb nur noch mit Künstlerinnen und Künstlern kollaborieren, die ihre politischen Ansichten vertreten. So ist sie deshalb auch auf dem neuen Album des linksorientierten Rappers Disarstar zu hören, der sich gegen Fremdenfeindlichkeit und Kapitalismus starkmacht.

Auch wenn erfolgreiche Künstlerinnen wie Nura wichtig für die Entwicklung sind, weil sie zeigen, wie eine tolerante und vielfältige Form dieser Kunst aussehen kann, hängt am Ende die Entwicklung der deutschsprachigen Rapszene auch damit zusammen, was wir konsumieren und wem wir eine Stimme geben. Solange wir akzeptieren, dass diskriminiert wird, wird sich auch wenig ändern. Rap bleibt eben das Genre der Extremen. Und die Diskussion, was erlaubt ist und was nicht, wird auch in Zukunft geführt werden. Wir können massgeblich mitentscheiden, wem wir zuhören.

Josia Jourdan stellt in seinem queeren Buchklub «Das Pinke Sofa» monatlich ein Buch vor. Mehr Informationen auf Instagram @daspinkesofa.