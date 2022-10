Queerbeet Sex ist mehr als Fortpflanzung mit Risiken: Klärt uns richtig auf! In seiner Kolumne schreibt der 19-jährige Buchblogger Josia Jourdan über queere Vielfalt. Josia Jourdan 03.10.2022, 05.00 Uhr

Sorgten in Basel einst für Kritik: die Plüschgenitalien aus dem Sexkoffer. Keystone/Georgios Kefalas

Wie funktioniert eigentlich Sex? Diese Frage stellen viele Kinder irgendwann ihren Eltern oder sie lernen es in der Schule. Gut, wirklich lernen wir es nicht. Es wird erzählt, wie Mann und Frau Geschlechtsverkehr haben. Penis, Vagina, Spermien und Eizelle – Fortpflanzung eben. Von Sex zwischen zwei Männern oder zwei Frauen wird gar nie erst gesprochen. Aber wenn wir Glück haben, wird wenigstens noch kurz angedeutet, dass gewisse Menschen tatsächlich Spass an Sex haben und dass wir doch bestmöglich ein Kondom benutzen sollten.

Viel mehr Aufklärung habe ich jedoch nie bekommen und auch viele Freund:innen erzählen Ähnliches. Dabei sollte Sex kein Tabuthema mehr sein. Es ist schliesslich 2022. Bücher wie «Fifty Shades Of Grey» werden von Verwandten gelesen und sorgen für volle Kinosäle, explizite Sexszenen sind spätestens seit «Game Of Thrones» Normalität im Fernsehen. Dennoch fehlt es an effektiver Aufklärung.

Queerer Sex wird nur in Verbindung mit HIV thematisiert

Wie ist es möglich, dass ich nicht wusste, was Sex ist und wie vielfältig er sein kann? Warum wird an Schulen nie über queeren Sex gesprochen? Oder höchstens in Verbindung mit HIV und anderen Geschlechtskrankheiten? Dabei können alle Menschen von diesen Krankheiten betroffen sein und auch heterosexuelle Personen mit wechselnden Sexualpartner:innen sollten sich regelmässig auf sexuell übertragbare Krankheiten testen lassen. Darüber redet die Schule nicht.

Viel lieber wird queerer Sex als etwas Gefährliches dargestellt und Sex im Allgemeinen als etwas, das zu reinen Fortpflanzungszwecken dient. Damit findet eine systematische Diskriminierung statt, die nicht nur wichtige Informationen verweigert, sondern auch Stereotypen reproduziert, denn trotz erhöhten HIV-Risikos bei Analsex können davon auch Heterosexuelle betroffen sein. Und wie wir wissen, ist HIV längst nicht die einzige Krankheit, mit der Menschen sich beim Sex anstecken können.

Die Schamgefühle bleiben

Wenn es um Vorlieben beim Sex geht, müssen wir alle für uns selbst herausfinden, was uns gefällt, und eigene Erfahrungen machen, wenn wir das denn wollen. Das ist auch bei Heterosexuellen so, und da kann die Schule auch nur bedingt helfen. Trotzdem wäre es schön, zu erfahren, dass queerer Sex überhaupt existiert und dass das vor allem nichts ist, wofür man sich schämen müsste. Damit wird übrigens keine Propaganda fürs Queersein gemacht, wie manche queerfeindlichen Menschen das manchmal gerne meinen: Es sorgt lediglich dafür, dass Aufklärung für alle Menschen stattfindet.

Zudem glaube ich, dass die Aufklärung über verschiedene Formen von Sex allen helfen würde, ihren Körper besser kennen zu lernen. Denn auch zwischen Mann und Frau gibt es mehr als Penis und Vagina. Dass in der Schule jeweils bloss von zwei Geschlechtern gesprochen wird und trans und nicht binäre Menschen gar nie erwähnt werden, ist bloss ein weiterer Beweis für das Versagen des Aufklärungsunterrichts.

Digitale Medien sind bereits weiter

Nun haben digitale Medien diese Aufgabe zu Teilen übernommen. Ich spreche in meinem Podcast «Anyways it’s a vibe!» darüber, und auch andere Influencer klären per Social Media auf. Netflix hat mit der britischen Serie «Sex Education» zudem einen Hit gelandet. Darin wird ungefiltert über Sex gesprochen. Queere Figuren finden ihren Platz und damit auch queerer Sex und Aufklärung, die viele Jugendliche sonst höchstens durch Pornos zu sehen bekommen. Das ist ein grossartiger Fortschritt!

Die Serie ist auch für Erwachsene sehenswert und sei es nur, um die eigenen Kinder besser zu verstehen. Letzten Endes entfällt damit aber nicht der Bildungsauftrag der Schule: Ich wünsche mir einen offeneren Dialog, und dass wir ohne Diskriminierung und Vorurteile aufgeklärt werden.