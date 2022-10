Diese Räuberausstellung in Riehen hat sich gewaschen

Riehen Im Wald, da sind die Räu-äuber Das Museum Kultur & Spiel Riehen zeigt die wunderbar vielschichtige und humorvolle Ausstellung «Räuber», die sich gewaschen hat. Hannes Nüsseler 27.10.2022, 05.00 Uhr

Ganz schön mutig: der Räuberwald in Aktion. zvg/Gaspard Weissheimer

So ein Wald ist eine saubere Sache, wortwörtlich: Kaum nähert man sich den grünen Riesen, setzen sie sich auch schon in Bewegung, die buschigen Säulen wirbeln um die eigene Achse wie beim Walzer oder vielmehr – ja tatsächlich! – wie die Walzen einer Waschanlage. «Es gab Kinder, die sich bei der Vernissage daran festhalten wollten», schmunzelt Museumsleiterin Julia Nothelfer.

Den abstrakten und trotzdem stimmungsvollen «Wald» hat sich das Museum Kultur & Spiel Riehen (Muks) für seine neue Sonderausstellung ins Haus geholt: Nach einer langen Umbaupause knüpft «Räuber» nahtlos an die märchenhaft immersiven Erlebniswelten früherer Schauen an, die mit ihrer Fülle an sensorischen Eindrücken, spielerischen Zugängen sowie sorgfältig aufbereiteten Geschichten und Objekten längst nicht nur Kinder zu begeistern vermögen.

Hier Schmuggelgut (Skorpione, Krokodile!), das von den Zollbehörden an der Grenze abgefangen wurde, dort ein von historischen Panzerknackern herausgeschweisstes Schloss. Das Allheilmittel Vier-Räuber-Essig darf nicht fehlen, mit dem sich Spitzbuben einst beim Ausrauben von Pesthäusern immunisiert haben sollen. Und natürlich der originale Stein, mit dem ein Einbrecher im Frühjahr ein Fenster einwarf, um die Kasse des Muks zu plündern. Wirklich? «Wirklich.»

«Happige Zeiten», sagt die Museumsleiterin und verweist auf die Kleinkriminalität, die während Corona merklich zugenommen habe. Vom versuchten Diebstahl ganzer Ländereien durch Despoten ganz zu schweigen. «Deshalb wollten wir zum Ausgleich eine richtige Räuberhöhle bauen» – anarchisch, lustvoll, mit einem Augenzwinkern. So gibt es etwa einen rülpsenden Räuberkessel, und von der Decke baumeln die zeltgrossen Hüte aus Tomi Ungerers «Die drei Räuber», unter denen die Kinder Hörspielen lauschen können.

Räuber ohne Moralkeulen

«Das Räubern hat mit Verstecken zu tun, mit Beobachten und Beobachtet-Werden», erklärt die Leiterin, weshalb man bewusst immer wieder Rückzugsmöglichkeiten schaffe, wo sich jüngere Besucherinnen und Besucher kurzzeitig auch einmal den elterlichen Blicken entziehen können. Und wo sie Informationsangebote und verborgene Hinweise buchstäblich auf Augenhöhe finden: sogenannte Gaunerzinken zum Beispiel, Geheimzeichen, mit denen sich Ganoven austauschten.

Schlapphüte, Bärte, Kohldampf – alles da. Museum Kultur & Spiel Riehen

Das Räuberleben als romantisch verklärtes Rebellentum ist freilich vor allem ein literarisches Phänomen: Robin Hood, Ronja Räubertochter, Scipio aus «Herr der Diebe». «Otfried Preussler war mit dem Räuber Hotzenplotz ein Pionier», erklärt Nothelfer: Seit den Siebzigerjahren spiegeln die unangepassten Spiessgesellen ein Stück weit auch die Absetzbewegung der jüngeren Generationen wider. Umso wichtiger sei es deshalb, gemeinsame Wertvorstellungen stets neu zu verhandeln.

«Alles ist so aufgeladen heute», sagt die Leiterin, die ihren Räubern keine Moralkeule in die Hand drückt. «Dabei gibt es nicht nur Schwarz und Weiss. Unsere Ausstellung geht in alle Grautöne.» Dazu gehört zum Beispiel auch der Mundraub, das Stibitzen von Obst etwa, wie das hungrige Kinder einst in Riehen machten und dafür von Hunden gehetzt wurden.

Hat sich der Einbruch ins Muks für den Täter denn wenigstens gelohnt? «Nein», sagt Nothelfer, «der Sachschaden war grösser als die entwendete Summe.» Vor allem: Der Einbrecher wurde gefasst. Lustig ist das Räuberleben eben nur im Museum.

«Räuber», Museum Kultur & Spiel Riehen, bis Juni 2023. Räuberisches Gruselfest: Sonntag, 30. Oktober, ab 16 Uhr. www.muks.ch