Rock Skin von Skunk Anansie: «Ohne gesundes Selbstvertrauen gibt es keine gute Leistung» Die britisch-jamaikanische Sängerin Skin tritt mit ihrer Rockband Skunk Anansie in Augusta Raurica auf. Im Interview spricht die 54-Jährige über gesunde Bandchemie, falsch verstandene Coolness und ihre Liebe zum Bad in der Menge. Stefan Strittmatter Jetzt kommentieren 30.06.2022, 05.00 Uhr

Auf der Bühne gibt es für sie kein Halten: Skin bei einem Auftritt mit Skunk Anansie auf dem Gurten-Open-Air 2010. Chris Iseli

Sängerin Skin (bürgerlich Deborah Dyer) ist eine Erscheinung, die kein Blatt vor den Mund nimmt. Als Frontfrau der britischen Rockband Skunk Anansie wirbelt sie seit bald 30 Jahren über die Bühne. Das bislang letzte Studioalbum der Band, «Anarchytecture», liegt bereits sechs Jahre zurück, doch live zeigt sich das Quartett unermüdlich aktiv.

Bei unserem letzten Gespräch vor 13 Jahren sagten Sie: «Selbstverständlich sind wir die beste Band der Welt!» Wie viel war damals Witz und wie viel davon stimmt heute noch?

Skin: Wenn man nicht ein bisschen eingebildet und grosskotzig ist, was ist man dann überhaupt noch? Ich bin das Sprachrohr meiner Band, also werde ich immer behaupten, wir seien die Besten.

Die Frage ist: Glauben Sie es auch?

Es ist natürlich eine hochgradig subjektive Sache, bei der viele Leute ganz anderer Meinung sein werden. Aber ich glaube, dass wir die beste Band sind, die wir sein können. Wenn ich die Bühne betrete, dann in der erklärten Absicht, dass ich alles abliefere, was ich abliefern kann.

Ein gesundes Ego ist dafür wichtig?

Wir haben diese leidige Einstellung hier in England, dass wir immer demütig und bescheiden sein sollen. Zumindest der jamaikanische Teil in mir kommt damit überhaupt nicht klar. Eine gewisse Eitelkeit macht Sinn, ohne gesundes Selbstvertrauen gibt es keine gute Leistung. Im Zweifelsfall gilt für mich «Fake it ’til you make it».

Schwer vorstellbar, dass Sie auf der Bühne nur so tun als ob.

Das stimmt. Es gibt so viele Hürden im Alltag, so viel Elend in der Welt. Aber zumindest auf der Bühne fühle ich mich immer glücklich und sicher. Und ja, jetzt, wo ich es mir recht überlege: Wir sind eine verdammt gute Band!

Nicht immer stimmte das Gefüge bei Skunk Anansie: Sie haben 2001 nach sieben sehr erfolgreichen Jahren eine siebenjährige Pause eingelegt. Seit 2008 jedoch ist die Band wieder durchgehend aktiv.

Es ist eigentlich sehr einfach: Wenn’s nicht mehr stimmt, dann hören wir auf. Die Notbremse, die wir um den Jahrtausendwechsel gezogen haben, hat uns längerfristig gerettet. Bands sind komplizierte Wesen: die krasse Energie auf der Bühne, die verschiedenen Charaktere, eingesperrt im gleichen Tourbus ...

Einen Auslöser für die Auflösung haben Sie damals aber nie kommuniziert.

Den gab es auch nicht. Es gab einfach zu viele kleine Faktoren, die der Sache den Spass raubten. Und das Leben ist doch einfach zu kurz, um sich mit so etwas rumzuplagen.

Skunk Anansie von links: Mark Richardson, Skin, Cass und Ace. zvg

Ihre aktuelle Tour hat Mitte März begonnen. Geht es schon an die Substanz?

Oh ja, ich bin zuweilen hundemüde. Aber das ist ja glücklicherweise nur mein Körper, der sich altersgerecht verhält: Ich habe Schmerzen im Rücken, den Füssen und den Knien. Aber im Moment, in dem ich auf die Bühne trete, ist das wie weggeblasen.

Sie sprechen die körperliche Gesundheit an. Dienen Nebenprojekte wie etwa ihre Teilnahme an der Musikshow «Masked Singer» Ihrer mentalen Gesundheit?

Ja, das war einfach mal was ganz anderes. Man kennt mich als Rockröhre mit politischen Ansichten und viel Aggression. Ich wollte dieses Image etwas aufbrechen. Und vermutlich wollte ich damit auch mich selber etwas überraschen.

Deshalb haben Sie, als Ente verkleidet, Céline Dions Schmachthymne «My Heart Will Go On» gesungen?

Ha! Verrückt, nicht? So viel Spass! Und so viel Risiko!

Risiko?

Oh ja, ich habe mir da seit bald 30 Jahren etwas aufgebaut und nun so ein Querschläger. Aber es ist doch so, dass wir alle viel zu gefangen sind in der Vorstellung, immer cool sein zu müssen. Dabei waren Skunk Anansie doch nie cool.

Da widerspreche ich Ihnen aber: Sie waren eine der ersten Rockbands, die Diversität und Queerness inkorporiert hat.

Stimmt, heute wäre das voll angesagt, aber wir waren lange vor dem Trend. Das war nicht Coolness, wir waren eher die Aussenseiter. Aber irgendwann merkt man auch, dass man beim Versuch cool zu sein schnell berechenbar und langweilig wird.

Und deshalb die Ente?

Ich habe in der Show die lächerlichste Verkleidung gewählt, die herumlag. Und ich merkte schnell: Es hat die Art verändert, wie ich in der Öffentlichkeit wahrgenommen werde. Plötzlich merken die Menschen, dass ich ja vielleicht so etwas wie Humor habe.

Gleichzeitig haben Skunk Anansie mit «This Means War» oder «Piggy» unlängst zwei ihrer wohl konsequent härtesten Songs veröffentlicht.

Ja, das Feuer ist noch da! Aber da sehe ich keinen Widerspruch. Sind wir nicht alle zumindest heimlich ein bisschen Fan von Céline Dion? Ich hatte und habe das Glück, backstage mit den grössten Rockstars des Planeten abzuhängen. Und es ist immer nur eine Frage der Zeit, bis alle einen Abba-Song anstimmen.

Auf der Rockbühne bleiben Sie aber eine Rampensau. Wann immer ich Skunk Anansie live gesehen habe, standen Sie früher oder später inmitten des Publikums.

Ja, meine Band und meine Security haben da immer Albträume, wenn ich ein Bad in der Menge nehme. Die Bühne wird mir schnell zu klein. Aber wissen Sie was? Auf dieser Tour habe ich damit aufgehört.

Sie werden vernünftig?

Na ja. Die Umstände haben sich geändert: Mit Covid ist es einfach zu riskant, sich jeden Abend ins Getümmel zu stürzen. Ich will mich nicht anstecken und damit die ganze Tour gefährden.

Dabei haben Sie das doch auch in der Vergangenheit riskiert, nicht?

Mir ist in all den Jahren nie etwas passiert bei der Tuchfühlung mit den Fans. Natürlich werde ich da angefasst, und das zuweilen nicht zimperlich. Aber ich verstehe das: Ich bin schliesslich ihre Lieblingssängerin und stehe dann so plötzlich wenige Zentimeter vor ihnen. Da spüren sich nicht alle gleich gut und reagieren vielleicht etwas verrückt. Aber auch das ist eine Art Liebe. Und da kann man viel mehr zulassen, als wenn die gleiche Handlung aus bösen Absichten erfolgt.

Ich frage deshalb, weil Sie bei Ihrem Schweizer Gig in Augusta Raurica in einem Theaterhalbrund spielen. Es dürfte Ihnen schwerfallen, dieses nicht mitten im Konzert zu erkunden.

Ich gebe zu, ich war auch auf dieser Tour nicht ganz konsequent. Manchmal sehe ich jemanden in der Menge und denke: Dieser Person will ich jetzt direkt ins Gesicht singen. Das ist nie geplant. Zum Gig in der Region Basel kann ich nur sagen: Wir werden sehen, was passiert.

Skunk Anansie. Support: Catalyst, Annie Taylor.

Augusta Raurica. 3. Juli, Türöffnung 17.30 Uhr.

