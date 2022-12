Basler Schriftsteller Alain Claude Sulzer über das Krisenjahr

Rückblick Basler Schriftsteller Alain Claude Sulzer über das Jahr der Krisen: «Es ist wie eine Lawine, die ­weiterrollt» Schriftsteller Alain Claude Sulzer blickt zurück. Der Basler spricht über ein Jahr voller Krisen, Gewissensbisse und ­Gender-Diskussionen. Patrick Marcolli und Mélanie Honegger Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

Alain Claude Sulzer in seiner Wohnung in Basel. Bild: Roland Schmid

Wir treffen Alain Claude Sulzer im ersten Stock des Basler Cafés Huguenin. Es ist ein Ort mit langer Tradition. Grüne Plüschbänke, die Tischplatten aus Marmor. Der Schriftsteller hat diesen Treffpunkt ausgewählt. Und er passt zum Gespräch, in dem es auch um Traditionen, um Altbewährtes und Überholtes geht.

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende entgegen. Es war ein Jahr der Krisen und des Kriegs. Wie haben Sie es wahrgenommen?

Alain Claude Sulzer: 2022 war schlimm. Der Krieg in der Ukraine ist nahe, wir können ihn nicht ausblenden und zur Tagesordnung übergehen. Wichtig war das Jahr insofern, als man sich überlegen musste, und noch immer muss, was in der jüngeren Vergangenheit eigentlich schiefgelaufen ist.

Und die Krisen sind längst nicht überwunden.

Nein, es ist wie eine Lawine, die weiterrollt. Man denke an die Corona-Situation in China oder an den Zustand der Kinderspitäler in Deutschland.

Eine Schweizer Zeitung titelte letzthin «Die Party ist vorbei» und meinte die viel zitierte Zeitenwende in unseren Breitengraden. Kommen wir nun gezwungenermassen «auf die Welt»?

Ich habe Mühe mit solchen Zuspitzungen. Dass «fertig luschtig» sein soll, wird alle paar Jahre mal behauptet. Nur wer blind war, konnte die vergangenen Jahre als golden bezeichnen. Wir befinden uns an keiner Zeitenwende, sondern in einem unauflösbaren Dauerkonflikt. Was heute geschieht, ist eine Folge von Handlungen und Unterlassungen in der Vergangenheit. Allerdings: Fehlerlos zu politisieren ist nicht möglich.

Fehlerlos zu leben auch nicht.

Das schon gar nicht.

Müssen wir also kein schlechtes Gewissen haben, dass wir vielleicht zu gut gelebt haben?

Sicher nicht. Gut leben zu wollen, ist nie ein Grund für Gewissensbisse. Wegschauen schon.

Sieht sich als Beobachter: Alain Claude Sulzer. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Wie gehen Sie persönlich mit der aktuellen Situation um?

Ich informiere mich. Ich lese und versuche zu verstehen.

Unser Land, so zeigen die aktuellen Diskussionen, kann sich mit dem Verweis auf den Neutralitätsbegriff nicht aus allem heraushalten.

Wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass wir von Europa abhängig sind, vor allem in Krisen. Dass der Neutralitätsbegriff an Glanz verloren hat, ist eine logische Folge davon, aber nichts über das wir uns wundern sollten.

Wie sehen Sie Ihre Rolle als bekannter Schriftsteller, als Intellektueller, in einer solchen Krisenlage?

Ich bin ein Beobachter. Ich sehe keinen Sinn darin, in den Chor der Besserwisser oder Propheten einzustimmen.

Gibt es denn überhaupt noch Intellektuelle in der Schweiz?

Ja, natürlich gibt es die. Nicht mehr und nicht weniger als früher. Ebenso gibt es immer wieder den Vorwurf, sie würden sich nicht zu Wort melden. Aber haben sie überhaupt die Möglichkeit, das zu tun? Diese Frage geht an die Medien.

Trotzdem haben wir in der Schweiz nicht die gleiche Kultur der grossen Denker wie zum Beispiel in Deutschland. Wir sind auch hier basisdemokratisch.

Und wir sind ein kleines Land! Man soll sich zu Wort melden, wenn man tatsächlich etwas zu sagen hat. Dann wird man sicher auch gehört.

Zur Person Alain Claude Sulzer, 1953 in Riehen geboren, ist einer der bekanntesten Schweizer Schriftsteller der Gegenwart. 2004 gelang dem ­ausgebildeten Bibliothekar mit dem Roman «Ein perfekter Kellner» der Durchbruch. Das Buch wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt und brachte dem Autor 2008 den renommierten Prix Médicis étranger ein. 2013 wurde Sulzer mit dem Basler Kulturpreis ausgezeichnet. Er schreibt regelmässig Essays für die Neue Zürcher Zeitung und ist Mitbegründer des Festivals LiedBasel. 2022 erschien sein neuester Roman «Doppelleben», der sich mit den Brüdern Jules und Edmond de Goncourt befasst. Sulzer lebt mit seinem Partner in Basel, Berlin und im Elsass. Er ist neben seiner literarischen Arbeit auch als Übersetzer und Herausgeber tätig. (mél)

Sie haben sich in der Corona-Krise zum Beispiel zur Schweizer Pandemiepolitik lobend geäussert. Das war schon fast mutig in der damaligen Stimmungslage.

Ich finde, der Bundesrat hat seine Sache gut gemacht. Während in Deutschland bis heute föderales Regel-Chaos herrscht, erwies sich hier unsere Stärke, ohne dass wir wie in Frankreich autoritativ vorgehen mussten. Es gab keine kantonalen Alleingänge. Gut so. Ausserdem bin ich sehr überzeugt von Impfungen. Ich lasse mich von morgens bis abends gegen irgendetwas impfen (lacht). Zuletzt gegen Gürtelrose. Da bin ich völlig haltlos.

Sind Sie ein Hypochonder?

Nein, aber ich bin auch sehr selten krank. Ich habe also keinen Grund, hypochondrisch zu werden.

Welchen Einfluss hat unsere düstere Gegenwart auf das Schreiben, auf Ihre Bücherproduktion, auf Ihre Ideen?

Mir ist kein Einfluss bewusst. Ich funktioniere offenbar unabhängig davon. Als junger Schriftsteller habe ich mich viel mehr herausgefordert gefühlt durch das, was an zeitgeistigen Diskussionen auf mich hereindröhnte.

Heute bekämen Sie es auch mit der Gender-Diskussion zu tun!

Sicher. Jetzt verfolge ich sie aus den Augenwinkeln.

Und für Ihr Schweigen diesbezüglich werden Sie nicht kritisiert?

Solange ich nichts sage, nicht.

Ist die Nichtberücksichtigung eines Themas nicht auch ein Statement? Zumindest unzeitgemäss wirken Sie dadurch.

Das mag schon sein. Aber ich kann und will mich ja nicht zu allem äussern. Dass ich aus ästhetischen Gründen beim Anblick eines Gendersterns innerlich zusammenzucke, ist nicht von öffentlichem Interesse.

Der Basler Schriftsteller will sich nicht zu allem äussern. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Sie scheinen sich über die ganze Gender- und Correctness-Debatte grad doch auch inhaltlich zu nerven.

Am ehesten stört mich, dass ich ständig auf etwas aufmerksam gemacht werde, was ich schon weiss. Mir ist selbstverständlich bewusst, was hinter einem problematischen Wort wie «Neger» steckt. Über den Kontext, in dem es zu verstehen ist, war ich mir allerdings schon vor vierzig Jahren im Klaren. Die Goncourts etwa, von denen mein letztes Buch handelt, waren Antisemiten und frauenfeindlich. Das ganze bürgerliche Frankreich des 19. Jahrhunderts war antisemitisch und frauenfeindlich. Soll ich deshalb keinen Roman über sie schreiben? Indem ich ein widersprüchliches Jahrhundert ausradiere, radiere ich dessen unangenehme Seiten ja nicht mit aus.

Was wird von dieser Debatte bleiben?

Das weiss ich nicht. Vielleicht mehr, als uns recht sein kann. Vielleicht weniger, als das, was manche Aktivisten anstreben. «Die Lernenden», «die Schreibenden», «die Arbeitenden» werden wohl bleiben. Ich möchte allerdings weiterhin eine Arbeiterin von einem Arbeiter und einen Leser von einer Leserin unterscheiden dürfen.

Sie schotten sich als Schriftsteller also ein bisschen von der Zeitgeschichte ab – was für eine Freiheit!

Nicht von der Geschichte, sondern von gewissen aktuellen Forderungen. ­Sprache hat eine Vergangenheit und eine Gegenwart. Wer früher statt Roma Zigeuner sagte, meinte es nicht a priori negativ. Wer heute Sinti sagt, meint es nicht a priori positiv. Der Hang zur Gutmachung durch Worte hat etwas ­Infantiles, dem ich mich gern verweigere.

Wissen Sie, wer Ihre Leserschaft ist?

Nein, aber vermutlich sind es eher Frauen. Bei Lesungen sehe ich im Zuschauerraum 85 Prozent Frauen.

Also machen Sie Frauenliteratur?

Was auch immer das ist: Natürlich nicht! Ich kenne mein Publikum nicht, aber es sind wohl eher ältere weibliche Personen, die solche Bücher lesen, wie ich sie schreibe. Leider hören viele junge Menschen, die als Kinder gern gelesen haben, irgendwann damit auf. Unterhaltung oder Erkenntnis finden sie nicht mehr beim Lesen, sondern beim Streamen.

Schauen Sie selbst Netflix?

Ja, klar.

Hält Sie das nicht vom Lesen ab?

Doch, bestimmt. Aber da ich meist abends fernsehe, weil ich dann nicht lese, ist das vertretbar (lacht). Ich schreibe deshalb nicht weniger.

Bierbrauen als Operette Sulzers nächstes Projekt ist eine Operette, die er mit Sänger und Komponist Daniel Behle geschrieben hat. Das Werk wird am 15. Januar im Eduard-von-Winterstein-Theater im deutschen Annaberg-Buchholz uraufgeführt. In «Hopfen und Malz» wetteifern die beiden norddeutschen Dörfer Meersum und Ölsum um den ersten Preis beim regionalen Bierbrauwettbewerb. (mél)

Was wünschen Sie sich fürs neue Jahr?

Das, was sich jeder wünscht. Vor ein paar Jahren wünschte man sich, dass Corona aufhört. Jetzt wünscht man sich, dass der Krieg in der Ukraine zu einem Ende kommt, dass Putin verschwindet. Keine Ahnung, was dann passiert. Ein Wunsch wäre, dass es nicht noch schlimmer wird.

Und persönlich?

Ich freue mich erstmal darauf, dass am 21. Januar die Operette, die Daniel Behle und ich gemeinsam geschrieben haben, uraufgeführt wird.

