Basler Kunstszene feierte bei der Markthalle Garagenpartys

Rückblick Legendäre Zwischennutzung: Als die Basler Kunstszene bei der Markthalle Garagenpartys feierte In den Neunzigern trafen sich Basler Kunstschaffende in der Garage Schlotterbeck bei der Markthalle. Die Zwischennutzung war nur mit dem Segen der Volksbank möglich.

Prägte die Basler Markthallenkreuzung während Jahrzehnten: die Garage Schlotterbeck, hier um 1930. Zvg/Staatsarchiv Basel-Stadt

Es war ein letztes Aufbäumen, ein letzter Funke Anarchie, der im Juni 1988 in den Basler Strassen aufglühte. 2500 Personen zogen damals am Nachmittag durch die Innenstadt. Sie wehrten sich gegen den bevorstehenden Abbruch der Alten Stadtgärtnerei, nachdem diese am Morgen des gleichen Tages von der Polizei geräumt worden war.

Das alternative Kulturzentrum sollte einem Grünpark weichen – dem heutigen St. Johanns-Park. Abends loderten auf den Tramgleisen vor dem Gelände die Feuer. Mitten in der Innenstadt wurden Koteletts gebraten und Blumen ins aufgerissene Strassenpflaster gepflanzt.

Jugendliche der Alten Stadtgärtnerei bei der Räumung im Juni 1988. Claude Giger

Die Unruhen bedeuteten nicht nur das Ende einer mehrjährigen Besetzung, sie läuteten auch den Anfang einer neuen Kulturbewegung ein. Denn knapp ein Jahr später sorgte ein Zeitungsinserat in Kulturkreisen für Aufsehen. «Gewerberaum im Schlotterbeck zu mieten», so die knappe Annonce. Das ­Gebäude an der Markthallenkreuzung galt bei seinem Bau im Jahr 1928 noch als Symbol der Moderne. Damals eröffnete Carl Schlotterbeck-Simon in Basel «die grösste und modernste Garage Zentraleuropas», so sein Anspruch.

Eine Bank schafft Freiraum

Sechzig Jahre später, Anfang der Neunzigerjahre, stand die Garage schliesslich frei, nachdem die Volksbank das Areal im Baurecht übernommen und mit der Planung eines neuen Gebäudes begonnen hatte. Eine verheissungsvolle Nachricht für einige Kunstschaffende, wie Daniel Häni in seinem Buch «Werkraum Schlotterbeck» (1993) schildert. Sie träumten von neuem Freiraum und davon, die Garage selber zu bespielen. Die Namen derjenigen, die damals gemeinsam aktiv wurden, liest sich heute wie ein Who’s who der Basler Neunziger.

Dazu zählten nebst dem damaligen Kantonsbaumeister Carl Fingerhuth und Susanne Imbach, die die Basler Kulturabteilung leitete, zahlreiche Kunstschaffende. Zu den bekanntesten gehören Jörg Zutter (bis 2020 Kurator im Museum für Gegenwartskunst Basel) und Martin Schwander (Kurator der Fondation Beyeler und einst Direktor des Kunstmuseums Luzern).

Die Fahrrampe in Form einer Doppelspirale im ehemaligen Schlotterbeck-Gebäude in Basel. Keystone/Michael Kupferschmidt

(12.1. 1994)

Die Volksbank ermöglichte den Kulturschaffenden nach anfänglich zähen Gesprächen eine dreijährige Zwischenvermietung. Damit war der Werkraum Schlotterbeck geboren. «In der ehemaligen Garage Schlotterbeck ist ein ungewöhnliches Experiment geglückt», war später im «Basler Stadtbuch» zu lesen. «Eine Grossbank zeigte sich ­gesprächsbereit und offen und vermietete jungen Kulturschaffenden einen grossen Raum ihres Gebäudes zur Zwischennutzung.»

Partys, Hochzeiten und Modeschauen

Dass es einmal so weit kommen würde, hatte zu Beginn niemand gedacht. Der Nutzung des Raums war eine lange Debatte vorausgegangen. Grund dafür war unter anderem eine Passage im ersten Mietvertrag, die festhielt, dass im Werkraum keine Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen durchgeführt werden dürfen. Eine Bestimmung, gegen die sich die Kunstschaffenden heftig wehrten.

Mit ­Erfolg: Im März 1991 zogen sie gemeinsam ein dreitägiges Einweihungsfest auf. Sogar eine hauseigene Schlotter-Band und ein Schlotter-Chor traten damals auf. Leute aus verschiedensten Sparten richteten im Werkraum gemeinsame Ateliers ein.

Mit dabei waren längst nicht nur Kunstschaffende aus Film, Fotografie und Design, auch aus dem Verlagswesen, dem Journalismus und der Gastronomie gab es Beteiligte. Insgesamt führte die Gruppe an die 200 Anlässe im Forumsbereich des Werkraums durch. Sie schmiss Partys, lud zu Geburtstagsessen ein, ­feierte Hochzeiten und Vernissagen und zeigte gar eigene ­Modeschauen.

1994 wurde die Garage abgerissen. Vier Jahre später wurde schliesslich das vom Architekten Richard Meier entworfene Bürogebäude White Plaza gebaut. Nicole Nars-Zimmer

Dass die linksalternative Truppe im Schlotterbeck mit einer Grossbank kooperierte, sorgte bei einigen Kreisen für Kritik. Doch die Zusammenarbeit war visionär.

Heinz ­Huber, der als damaliger Vizedirektor der Schweizerischen Volksbank Basel die Verhandlungen mit dem losen Kollektiv führte, sagte ein Jahr nach der Eröffnung des Werkraums zu Autor Daniel Häni: «Meine Kinder sagen: ‹Es ist eine Atmosphäre hier, die einem gut bekommt, die Wohlbefinden verursacht.› Ja, und rückblickend bestätigen sie mir, dass es richtig war, dafür zu kämpfen.»

