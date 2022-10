So sahen Russische Reisende Basel in der Vergangenheit

Rückblick «Mein Gott, was für einen traurigen Anblick bietet diese Stadt!»: Basel aus der Sicht russischer Reisender Ihr Besuch in Basel hinterlässt bei Anna Grigoriewna Dostojewskaja keinen besonders guten Eindruck. Ihr Mann jedoch, Fjodor Dostojewski, baute Eindrücke sogar in einen Roman ein. Die beiden waren nicht die Einzigen: Russische Reisende machten immer wieder Halt in der Stadt am Rhein. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 17.10.2022, 05.00 Uhr

Dichter Andrej Belyj liess sich nach einem Besuch in Dornach nieder und war am Bau des ersten Goetheanums beteiligt. zvg/Rudolf Steiner Archiv

Es sehe in dieser Stadt aus, als habe die Cholera gewütet, schreibt Anna Grigoriewna Dostojewskaja im August 1867 in ihr Tagebuch, als sie mit ihrem Mann Fjodor Dostojewski während einer Reise einen Zwischenstopp in Basel einlegt: «Mein Gott, was für einen traurigen Anblick bietet diese Stadt!»

Ruhig sei es: «Es muss furchtbar langweilig sein, hier zu leben», lautet ihr ernüchtertes Fazit. Eine Stille, die auch der russische Schriftsteller Boris Pasternak rund 100 Jahre später hervorhebt: Man könne hier zuhören, «wie die hin- und hertrippelnden Schwalben mit ihren Flügeln am Sims kratzen».

Ein Plädoyer für die Kultur

Basel war für Reisende aus ganz Europa ein Durchgangsort auf dem Weg in den Süden – auch für jene aus Russland. Angeschaut wurde, wie Martina Kuoni sagt, vor allem das, was sich alle zu Gemüte führen: die alten Meister und das Münster. Mit den russischen Reisenden hat sich die Literaturwissenschafterin und Gründerin von «Literaturspur» am Samstag auf einem Spaziergang durch Basel auseinandergesetzt.

Dass Russland gegenwärtig mit dem Krieg in der Ukraine eine «aggressive Politik» umsetze, soll nicht in Verbindung gebracht werden mit jenen Leuten, die vor 100 Jahren hierhin gereist sind, sagt Kuoni zum Spaziergang: «Er ist damit auch ein Plädoyer für die Kultur und das Interesse an anderen kulturellen Räumen – eine zu jeder Zeit notwendige Haltung.» Die Präsenz Russlands in der Öffentlichkeit habe aber dazu geführt, dass es für den Spaziergang mehr Anmeldungen gab, glaubt Kuoni.

Dostojewski, Karamsin, Lenin

Im Gegensatz zu seiner Frau hat Basel zumindest in einigen Aspekten einen grossen Eindruck beim Schriftsteller Dostojewski hinterlassen: Das Bild «Der Leichnam Christi im Grabe» von Hans Holbein, das heute im Kunstmuseum hängt, habe ihn so sehr beeindruckt, dass eine minutiöse Beschreibung des Werks in seinen Roman «Der Idiot», an dem er damals schrieb, Eingang fand. Laut des Kunstmuseums hätten zudem die «Dresdner Madonna» und «die Enthauptung Johannes des Täufers» von Hans Fries zu einer Erwähnung im Roman gefunden.

Auch Schriftsteller und Historiker Nikolai Karamsin hat 1789 in Basel Halt gemacht. Die Frauenzimmer in Basel seien hässlich, hielt der 25-Jährige damals in seinem Reisebericht fest. Weiter ausgeführt habe er aber seine harsche Aussage gegenüber den hiesigen Frauen nicht, sagt Kuoni.

Ob Wladimir Lenin ebenfalls in Basel war, ist nicht ganz sicher, aber mit grosser Wahrscheinlichkeit hielt er 1915 einen Vortrag im damaligen «Casa del Popolo» – dem heutigen «Chez Donati».

«Von Ausdünstungen übersättigte Luft»

Während Basel im Werk Dostojewskis Spuren hinterliess, verewigte Dichter Andrej Belyj seine Arbeit in der Region: Wegen eines Vortrags von Rudolf Steiner besuchte er das Kunstmuseum und begleitete den Anthroposophen auf seiner Vortragsreihe. Gemeinsam mit seiner Frau liess er sich nicht nur in Dornach nieder, sondern war auch am Bau des ersten Goetheanums beteiligt.

Doch von der Basler Luft schien Belyj nicht begeistert gewesen zu sein: «Basel ist Universitätsstadt; doch das scharfe Wort vermag hier nirgends die dicke, schwere, von Ausdünstungen übersättigte Luft zu durchschneiden, die unversiegliche Regengüsse aus sich herausschleudert.»

