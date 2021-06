Kulturvermittler Hans A. Jenny wird 90

Runder Geburtstag Hans A. Jenny wird 90: Ein Besuch bei ihm und seinen kostbaren Schätzen in Tecknau Hans A. Jenny weiss viel. Im Gespräch mit ihm wird das sofort klar. Doch ein Bild von ihm zu zeichnen, gestaltet sich schwierig. Vereint der am 13. Juni 1931 in Riehen Geborene doch unzählige Charaktereigenschaften und Interessen in einer Person. Sabina Droll 11.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hans A. Jenny. Sabina Droll

In all seinen Jahren widmete sich der Jubilar unterschiedlichsten Arbeitsfeldern: zu Beginn als Kaufmann, später als Journalist und Autor kulturhistorischer Publikationen. Zudem erschuf er sich als Sammler eine Privatbibliothek und ergänzte diese durch Hunderte von Fotoalben und rund 5000 thematisch geordneten Postkarten.

Das erste Buch von Müetti

Unzählige Verlagserzeugnisse, Dokumente und Manuskripte sind durch Jennys Hände gegangen. Gerne zeigt er seine kostbaren Schätze daheim in Tecknau. Dort gibt es sogar Kleinstmuseen wie etwa ein Spielzeug-, Feuerwehr- und Napoléonmuseum. Woher dieser Wissensdurst? Der Ursprung seiner Bibliophilie muss wohl in Jennys Kindheit liegen: «Zu meinem zehnten Geburtstag schenkte mir mein Müetti ein Buch von Theodor Storm mit dem Titel ‹Hans und Heinz Kirch›. Eine Novelle, die mir so gut gefiel, dass ich mir von da an am liebsten Büchergeschenke wünschte.»

120’000 Bücher haben sich angesammelt, die Jenny auch als Sachbuchautor nützlich waren. Davon sind erst 30 Prozent digitalisiert. Es sind vor allem Lebensbeschreibungen und Sachbücher über Kultur und Geschichte, geordnet nach Ländern. Etwa je ein Fünftel davon in englischer und französischer Sprache, 60 Prozent in deutscher Sprache. 37 Werke sind aus diesem eigenen Fundus entstanden. Eines davon schrieb Jenny gerade zu Ende:

«Meine abschliessende Betrachtung zu den ewigen Kardinalthemata Liebe und Tod habe ich in diesen Wochen fertiggestellt. Dieses letzte ‹Buchkind› trägt den Titel ‹Das Beste kommt noch!› und vereinigt Jenseitsvisionen mit dem Glauben, dass es auch nach unserem Tode eine Weiterexistenz geben wird.» Berechtigt ist er ein wenig stolz auf das Vollbrachte.

Dozent in Basel, Bern und Zürich

1993 erhielt Jenny für sein Schaffen den Kulturpreis der Basellandschaftlichen Kantonalbank, zwei Jahre später den Kulturpreis der Gemeinde Riehen. 2002 wurde er Ehrenbürger von Tecknau.

Am Tag des Friedhofs erklärte der Autor und Tecknauer Ehrenbürger Hans A. Jenny den Besuchern die Symbolik einzelner Grabsteine und Skulpturen Archivbild: Pier-Giuseppe Cacciatori

Für die «Pflege seiner geistigen Güter» hätte man ihm, dem unermüdlichen Wissensvermittler, ganz gerne auch den Ehrendoktor gegönnt. Jahrelang durften Hunderte von Menschen, unter ihnen auch namhafte Persönlichkeiten, «kulturellen Glanz» in seiner Bibliothek oder Führungen in Schweizer Städten erleben. Zudem war er Dozent an den Volkshochschulen der Universitäten Basel, Bern und Zürich.



Die Liebe zur Sache



Blättert man im Lebenswerk nochmals zurück, wird einem gewahr, wie hart und minimalistisch das Leben des Jubilars lange Zeit war. Tief in die Kasse greifen konnte er nie. Dennoch wirkt er ausgesprochen zufrieden und ist humorvoll geblieben.

Dazu meint Jenny: «Das Geheimnis meiner Zufriedenheit liegt in der Liebe zur Sache. Es ist auch mit 90 Lebensjahren immer noch mein Wunsch, dass meine in ihrer Gesamtheit einzigartige Kultursammlung auch zukünftigen Generationen zur Grundlagenforschung des heutigen Wissens erhalten bleibt!»

Zudem gibt das Geburtstagskind zu verstehen, dass ohne die jahrzehntelange Unterstützung und das tägliche gütige Verständnis seiner Frau Marie-Louise sein Lebenswerk nicht möglich gewesen wäre. Möge der Würdenträger auch im neuen Lebensjahr viel Freude und Anerkennung ernten, sein Geist hellwach und mit träumerischem Trotz ein Kritiker seiner Zeit bleiben, ohne wirklich lautstark Kritik zu üben.