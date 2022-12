Kunstmuseum Basel: Der Provenienz-Fall Schottländer/Meyer-Amden

Sammlung Wer sucht, der findet: Der neue Fall der Provenienzforschung am Basler Kunstmuseum Das Basler Kunstmuseum erwarb 1941 von Julius Schottländer zwei Zeichnungen von Otto Meyer-Amden. Ein neuer Fall für eine Restitution? Christian Mensch Jetzt kommentieren 02.12.2022, 05.00 Uhr

Otto Meyer-Amden, «Dialog II», Ankauf aus der Sammlung Schottländer. Kunstmuseum Basel

Seit September dieses Jahres verfügt das Kunstmuseum Basel über eine überarbeitete Strategie für die Provenienzforschung. Das Kernstück ist ein «proaktives Vorgehen». Beim geringsten Anfangsverdacht werden die Kunstwerke einer «Tiefenrecherche» unterzogen. Sei es, dass etwa in der Zeit der Nationalsozialisten (1933-1945) Lücken in der Provenienz bestehen, sei es, dass Verdacht auf einen «NS-verfolgungsbedingten Entzug» besteht.

Wer solchermassen sucht, wird fündig. Etwa beim Sammlerehepaar Julius und Gertrud Schottländer, das 1941 zwei Zeichnungen des Schweizer Malers Otto Meyer-Amden dem Kunstmuseum verkaufte. Diesen Fall stellte die Forschungsabteilung des Kunstmuseums vergangene Woche an der Jahrestagung des internationalen Arbeitskreises Provenienzforschung vor.

Ein Opfer der Pogrome im November 1938

Julius Schottländer war ein Kaufmann jüdischer Herkunft, der zeitgenössische Kunst sammelte und Künstlerfreundschaften pflegte. In der Nacht nach dem grossen Pogrom vom 10./11. November weilte die Familie in Hamburg, als ein Mob die Villa im Mainzer Vorort Gonsenheim verwüstete.

Der Gartenzaun war umgerissen, mit einer Axt verschaffte sich der Trupp Zugang zum Inneren. Das Mobiliar wurde zerstört, der Flügel im Salon beschädigt, die Lampen zerschlagen, Wertvolles gestohlen, der Weinkeller dezimiert – und die Gemäldesammlung malträtiert, die Leinwände aufgeschlitzt.

Schottländer fürchtete, in «Schutzhaft» genommen zu werden. Seine Anteile an der Eisenhandelsgesellschaft Paul Richter hatte er schon im Frühjahr abtreten müssen; als «nichtarische» Firma war sie zunehmenden Schwierigkeiten ausgesetzt, und im Hinblick auf die immer wahrscheinlichere Emigration brauchte er flüssige Mittel.

Nachdem er im Juli 1939 die Villa für 25’000 Reichsmark verkaufen konnte, reiste die Familie im August in die Schweiz aus – unter Zahlung einer Sonderabgabe von 50’000 Reichsmark.

«Zähe Verhandlungen» um zwei Zeichnungen von Meyer-Amden

In der Schweiz war Schottländer mit einem Arbeitsverbot belegt. Sein Leben in Ebikon bei Luzern finanzierte er auch mit dem Verkauf weiterer Kunstwerke. Dem Kunstmuseum Basel bot er über den Händler Christoph Bernoulli zwei Zeichnungen des Schweizer Malers Otto Meyer-Amden an. Es seien «zähe Preisverhandlungen» gewesen und das ursprüngliche Verkaufsangebot «entsetzlich hoch», berichten die Forschenden aus der Korrespondenz.

1600 Franken wollte Schottländer für das «Mädchen mit Tasse», 4800 Franken für das Bild «Dialog II». Insgesamt 4000 Franken habe das Museum schliesslich bezahlt, 37,5 Prozent weniger als verlangt.

Auf die Frage, ob das Kunstmuseum nach heutigen moralischen Ansprüchen korrekt gehandelt hat, gibt es keine klare Antwort. Einerseits ist offenkundig, dass die Verkäufe im Zusammenhang mit der Vertreibung aus Nazi-Deutschland standen. Andererseits gehörte der Künstler Meyer-Amden nicht zur ersten Garde, andere Absatzmöglichkeiten gab es nicht und die erzielten Preise an einer Auktion lagen weit tiefer.

Wiedergutmachung durch den deutschen Staat

Otto Meyer, der nach seinem zeitweisen Wohnort Amden (SG) als Meyer-Amden in die Kunstgeschichte eingegangen ist, erhielt zu Lebzeiten bloss 1924 eine grössere Ausstellung. Als er 1933 verstarb, organisierte Oskar Schlemmer eine Gedächtnisausstellung. Erst Ende der 1970er-Jahre, als ihn Jean-Christoph Ammann in der Basler Kunsthalle ausstellte, erhielt er seine Bedeutung, sein Marktwert stieg.

Die Familie Schottländer wäre jedoch im Krieg auf guten Erlös angewiesen gewesen. Im Frühjahr 1945 stellte sie Strafanzeige gegen drei Personen, die ihnen als Rädelsführer für die Zerstörung genannt wurden. Die Ermittlungen verliefen im Sand. Mit dem Amt für Wiedergutmachung schloss die Familie 1957 jedoch einen Vergleich, wonach die Schäden pauschal mit 65’000 D-Mark abgegolten wurden.

Nach dem Verkauf soll Julius Schottländer mit Georg Schmidt, dem Direktor des Kunstmuseums, weiter «freundschaftlich» verbunden gewesen sei, sagen die Provenienzforschenden. Mit den Erben soll nun aber das Gespräch gesucht werden. Schon prophylaktisch wird dafür gesorgt, dass sich 82 Jahre nach dem Vollzug kein Schatten mehr über den Kunstkauf legen kann.

