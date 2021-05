Schweizer Literaturpreise Benjamin von Wyl: «Basel war ein natürlicher Hafen für mich» Am Mittwoch wird der 30-jährige Wahlbasler für sein Buch «Hyäne» ausgezeichnet. Wir haben den freischaffenden Journalisten und Buchautor getroffen und nicht über sein Buch geredet, sondern über seine Heimat, Bettler und das Wechselspiel zwischen Realität und Fiktion. Rahel Koerfgen 12.05.2021, 05.00 Uhr

Benjamin von Wyl arbeitet bereits an seinem nächsten Roman. Kenneth Nars

Benjamin von Wyl* erhält für sein Zweitlingswerk «Hyäne», erschienen im Herbst 2020, den Schweizer Literaturpreis. Das Bundesamt für Kultur zeigt einen Hommage-Film zu Ehren der Preisträgerinnen und Preisträger von 2021, der ab sofort auf der Website der Schweizer Kulturpreise zu sehen ist. Wir wollten wissen: Was löst ein solch hochdotierter Preis im Mikrokosmos eines jungen Schriftstellers aus? Reflexionen bei strömendem Regen unter Berufskollegen und einer zum Glück wasserdichten Markise eines Confiseurs an der Clarastrasse.

Eine Feier zur Preisverleihung fällt coronabedingt aus. Ein Wermutstropfen bei all der Freude über den Preis?

Benjamin von Wyl: Daran, dass Veranstaltungen ausfallen, habe ich mich unterdessen gewöhnt ... Für die Buchvernissage Ende Oktober hat es knapp noch gereicht, aber danach wurden etliche Lesungen, in denen ich mein Buch vorstellen wollte, wegen des Shutdowns verschoben. Und es finden wohl auch nicht mehr alle statt; unterdessen sind viele neue Bücher erschienen, denen gönne ich auch Raum.

Wie präsentieren Sie sich in dem Film des Bundesamts für Kultur?

Die Dreharbeiten fanden im Botanischen Garten statt, unter anfänglich stahlblauem Himmel, sehr kitschig. Trotz meiner anfänglichen Abwehrhaltung, die sich immer einstellt, sobald eine Kamera auf mich gerichtet ist, kam das dann echt gut. Ich musste da lesen und mich vorstellen und so Blödsinn, dann wurde es grau und begann plötzlich zu schneien. So richtig apokalyptische Stimmung.

Warum die Abwehrhaltung?

Weil ich es mir als freier Journalist wohl nicht gewohnt bin, auf dieser Seite zu stehen. Ich finde es zum Beispiel furchtbar, meine eigene Stimme zu hören. Aber so ein Preis bringt halt auch Aufmerksamkeit.

Was hat dieser Preis in Ihnen ausgelöst?

Ganz nüchtern betrachtet? Dieser Preis, der mit 25'000 Franken dotiert ist, bedeutet für mich als Kulturschaffender eine finanzielle Absicherung in dieser Pandemie, ja ein Schutz vor Existenzangst.

Und was ist das für ein Gefühl, so hochdotiert honoriert zu werden?

(überlegt) Ich bin in einer sehr ländlichen Gegend in einem bodenständigen Elternhaus aufgewachsen, im Wynental im Kanton Aargau. Als ich an der Uni Basel zu studieren begann, fühlte sich das an wie das Entern einer neuen Welt, wow! Ich warf in einem mehrmonatigen Begeisterungsrausch nur so mit Fremdwörtern um mich. Nach und nach lernte ich dann, wie lächerlich es ist, sich so zu erheben. Ich erzähle Ihnen das, weil ich denke: Vielleicht ist das ein wenig ähnlich, wie wenn ich mir nun jetzt irgendwas auf diesen Preis einbilden würde.

Tun Sie also nicht. Der Preis ist ja das eine. Aber verkauft sich Ihr Roman auch?

Ich glaube, er ist nicht gerade der Megaseller (lacht). Seit ein paar Wochen findet sich auf dem Deckel aber ein fancy Literaturpreis-Kleber, vielleicht macht das noch einen Unterschied.

Trifft Sie das?

Nicht wirklich. Bedingt durch Corona verschwand das Buch halt schnell von der Bildfläche, auch von meiner eigenen. Meine Arbeit als Journalist rückte für mich schnell wieder in den Vordergrund.

Sie bewegen sich in den beiden Berufen als Schriftsteller und Journalist zwischen Fiktion und Realität. Welche Arbeit befriedigt Sie mehr?

Das ist in etwa ausgeglichen, ich möchte auf keine der beiden Tätigkeiten verzichten. Als Journalist kann ich immer wieder aufs Neue in die Perspektiven anderer Menschen, anderer Regionen eintauchen, was extrem wunderbar ist. In der Literatur mache ich alles, was ich als Journalist nicht kann. Entwickle etwa hin und wieder maliziöse Gedanken, spinne gerne Verschwörungstheorien, frei rotierend. Das Gegenteil von Journalismus also.

Sie sind in der Mittelland-Pampa aufgewachsen und wegen der Uni vor zehn Jahren in Basel gelandet. Und hier geblieben ...

... und das, obschon ich während der Shutdowns gefühlte 15'000-Mal dieselbe Schlaufe am Rheinufer entlang spaziert bin!

Warum sind Sie hier geblieben? Was sagt Ihnen an Basel zu?

Basel ist eigentlich ein Stadtstaat, der organisch mit Lörrach, Huningue und Saint Louis verbunden ist, dank dem Fluss auch mit der weiten Welt. Während in vielen Regionen der Schweiz mentale Mauern bestehen, bewegt sich Basel ein wenig ausserhalb von denen. Dort, wo ich aufgewachsen bin, lag der SVP-Wähleranteil bei fast 50 Prozent, darunter habe ich gelitten. Basel war deshalb ein natürlicher Hafen für mich, nicht zuletzt auch wegen einer sehr starken familiär-emotionalen Bindung: Meine Grossmutter führte 40 Jahre lang einen Kiosk im St.Johann, wohnte im Rosentalquartier. Von ihrem Fenster aus schaute ich immer zur Herbstmesse mit den vielen blinkenden Lichtern rüber.

Zurzeit bröckelt dieses weltoffene Bild, das man von Basel hat: Das Bettlerproblem scheint eine Zerreissprobe für die Stadt, es kommt auch zu offenen Anfeindungen. Wie erleben Sie die Diskussion?

Wer angeschnauzt wird, kann zurückschnauzen. Das gilt doch überall im Leben, so auch bei unfreundlichen Bettlern. Es ist also durchaus legitim, dass man sich aufregt, wenn eine Bettlerin oder ein Bettler einem unverschämt kommt. Aber die öffentliche Diskussion in Medien und Politik finde ich sehr verstörend.

Inwiefern?

Es geht nicht darum, dass sie hier mit Betteln mehr verdienen als mit einem Job in Europa. Es geht darum, dass sie in Osteuropa keine Chancen auf einen Job haben, in Serbien ist Erntehilfe und Papiersammeln fast die einzige «Karriere», die ihnen offensteht. In Osteuropa trauen sich viele Roma kaum in einen Supermarkt. All das wird in der öffentlichen Diskussion in Basel meist ausgeklammert. Stattdessen gibt es eine rassistische Stimmung des Drüberredens, welche auch die Tausenden Roma trifft, die seit Jahrzehnten «undercover» in der Schweiz leben.

Sie äussern sich auch regelmässig in den sozialen Medien darüber, sind da sehr aktiv, besonders beim Kurznachrichtendienst Twitter. Woher kommt dieses Mitteilungsbedürfnis?

Na, als Mensch mit Jahrgang 1990 bin ich mit dem berüchtigten Bluewin-Chat, mit Blogs und sozialen Medien aufgewachsen. Da komme ich mit Leuten zusammen. Als freischaffender Journalist bist du schnell sehr isoliert, während einer Pandemie noch mehr. Twitter ist da ein Fenster zur Welt, in den sozialen Medien komme ich mit Leuten zusammen. Ich habe beispielsweise den Verleger meiner Bücher über Facebook kennen gelernt.

In Ihrem preisgekrönten Buch «Hyäne» ist einer der Protagonisten ein ehemaliger Medienmanager, der Vorträge hält, wie man sich arrogant, aber auch möglichst effizient auf den sozialen Medien selbst inszeniert.

Er vertritt die hässliche Seite der sozialen Medien. Die gibt es natürlich auch. Ich wäre auch lieber ohne, die Welt wäre wohl besser. Aber sie nehmen einen Teil meiner Realität ein.

Die «Hyäne» ist Vergangenheit, was gibt die Zukunft her?

Ich arbeite bereits an einem neuen Roman. Aber darüber möchte ich noch nichts sagen.

*Benjamin von Wyl ist als freischaffender Journalist und Rezensent unter anderem für die bz Basel tätig.