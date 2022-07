Ville des Arts: In Waldenburg wird der Alltag zu Kunst

Skulpturenweg Fremde Verkehrsschilder und politische Mulden: In Waldenburg wird der Alltag zur Kunst Waldenburg begeht zum zweiten Mal den Skulpturenweg «Ville des Arts». Ein Rundgang verändert unseren Blick aufs Alltägliche. Stefan Strittmatter Jetzt kommentieren 19.07.2022, 05.00 Uhr

Ist das Kunst oder ist das der Weg? Diese Abwandlung eines im Zusammenhang mit Joseph Beuys geprägten Ausspruchs purzelt in meinen überhitzten Kopf, während in meinen Waden der Aufstieg nach Waldenburg brennt. Zwei Stunden bin ich bei brütender Hitze von Basel in das beschauliche Dorf am oberen Ende des vorderen Frenkentals geradelt, um mir die «Ville des Arts» anzusehen. Eben erst habe ich den Dorfeingang passiert und bereits bin ich verwirrt.

Gehören die beiden aus Baumstämmen geschnitzten Eulen am rechten Strassenrand zur Ausstellung? Ist der vornüber gebeugte Hydrant da hinten Teil dieser Kunst-Biennale? Bieten die Arbeiter am Kopfbahnhof des neuen Waldenburgerli eine Performance? Und da, dieses kopfüber hängende Verkehrsschild mit dem roten Rund – ist das grafische Designkunst oder eine Warnung vor dem Kreisel?

Das ist kein Verkehrsschild, das ist Kunst

Aufklärung bringt der Blick zu Boden, wo ein weisses Schildchen bezeugt, dass es sich beim letztgenannten Objekt um «Kreisring» von Patrick Leppert handelt und damit um einen Teil der Ausstellung. Wer will – so ist einem PDF-Dokument auf der Website von «Ville des Arts» zu entnehmen –, kann sich das in keiner Verkehrskunde aufgeführte Schild für 1100 Franken ins Wohnzimmer hängen.

Man darf sich aber auch ganz kostenbefreit darüber freuen, dass es in Waldenburg keine Kreisel gibt, vor denen es zu warnen gälte. Dafür aber wartet wenige Meter weiter bereits das nächste Werk des Künstlers, dem auf dem Lageplan ohne erkennbare Logik die Nummer 28 zugeteilt wurde. Ich blinzle ins Gegenlicht und lese «XXL» (genau genommen zähle ich vor dem einen L stolze 63 X) auf dem nicht sonderlich grossen Schild.

Frankenstein trifft Flickenteppich

Imposant dagegen ist der Bär, der sich auf der gegenüberliegen Strassenseite mit den Vorderbeinen gegen einen Baum wuchtet. Roland Issenlor hat dieses lebensgrosse Tier aus Metallstücken in verschiedenen Brauntönen zusammengeschweisst. Frankenstein trifft Flickenteppich. Zu erlegen für 13'275 Franken.

Da ist der golden glänzende «Gemeinderat» von Chris Pierre Labüsch für 10'000 Franken verhältnismässig günstig zu haben. Wem die 18 Köpfe gehören, deren Gesichtsabdrücke hier zu einem körperlosen Wesen vereint sind, bleibt ein Rätsel – zumal der örtliche Gemeinderat nicht annähernd so viele Mitglieder zählt. Dennoch wüsste man gerne, was diese Amtsträger davon halten, dass sie zumindest als Kunstwerk käuflich sind.

Grosse Kunst zum feinen Lüftchen

Ziemlich exponiert hängt derweil ein blau eingefärbter nackter Mensch von Rolf Sprecher am Kirchturm. Das Gesicht lässt offen, ob es sich um Männlein oder Weiblein handelt, die weit geöffneten Augen zeugen von der Angst kurz vor dem Absprung. Das nach oben verwehte Genital jedoch bringt Klärung: Der eindeutig männliche Körper hängt bereits in der Luft. «Gravitation», so der Titel des Werks, ist für 15'000 Franken zu haben und entlockt mir einen freudigen Gluckser.

Dieser wiederum wird jäh von einem hochfrequenten Flirren unterbrochen. Verursacher des zunächst schwer ortbaren Geräusches ist Etienne Krähenbühls «Dour I»: Dessen sechs massiv wirkende Quader aus rostigem Metall sind so raffiniert an Schnüren und Federn aufgehängt, dass die mannshohe Skulptur beim feinsten Lüftchen einen eleganten Bauchtanz vollführt. Grosse Kunst in jeder Hinsicht. Zu bekommen für schlanke 20'000 Franken.

Die Barbiepuppe als Männertraum

Andere Werke der insgesamt 45 ausstellenden Kunstschaffenden dagegen möchte man nicht geschenkt. Etwa die aus der Bastelstube von Furi Hundt entlaufenen knallbunten und klumpfussigen Schafe oder den entblössten Männertorso von Renato Wellenzohn, der unter dem hoffentlich ironisch gemeinten Titel «Men's dream» eine Barbiepuppe in Lendenhöhe hält. Dass der zum dreiköpfigen Kuratoren-Team von «Ville des Arts» gehörige Künstler einen eigenen Humor besitzt, zeigt er auch an anderer Stelle: Ein Skelett mit Trychler-Glocken hat Wellenzohn wohl nicht ohne Absicht am trostlosesten Plätzchen des beschaulichen Städtchens platziert.

Der Künstler mit Waldenburger Wohnsitz ist eindeutig das punkigste Mitglied des dreiköpfigen Teams, das die zweite Ausgabe der «Ville des Arts» mit Kunstschaffenden aus dem In- und Ausland kuratiert hat. Mit seinem schlichten «Copper Alley», einem kupfernen Bodenbelag, hat Pt Whitfield eine schmale Seitengasse veredelt und damit sein Auge für reduzierte Ästhetik bewiesen. Sibylla Dreiszigacker schliesslich, die dritte im Bunde, zeigt mit ihren mehrfach anzutreffenden Nymphen und Medusen aus luftiger Gaze ein Gespür für eher esoterisch anmutende Stoffe.

Zwischen Kunst und Alltag

Am besten funktioniert die «Ville des Arts» immer dann, wenn die Grenze von Kunst und Alltagstreiben durchlässig wird. Indem man auf dem kurzweiligen Rundgang stets nach den Kunstwerken suchen muss, verändert sich der Blick auf die Umwelt. Dann hält man am Boden nach dem Hinweisschildchen Ausschau, um zu merken, dass die blaue Mulde mit dem gelben Abrissrohr keine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Ukraine-Krieg ist, sondern schlicht Teil einer Baustelle.

Bereichernd sind aber auch jene Momente, in denen die Kunstwerke untereinander in Interaktion treten. So gewinnt Lucia Strubs Plastik namens «On» an zusätzlicher Wirkung, weil der junge Mann nicht bloss stur auf sein Handy blickt, sondern weil er dabei nicht bemerkt, dass ihm das «Lottwerweib» von Dorothée Rothbrust sehnsüchtig hinterherblickt. Für insgesamt 11'300 Franken könnte man das ungleiche Paar zusammenführen.

Ringeltanz für Roboter

Die beste Kombination jedoch dürfte sich ohne kuratorische Absicht ergeben haben: Mit einem Rufpreis von 45'000 Franken ist «Il Ballo II» von Luigi a Marca das teuerste der angebotenen Werke. Dennoch wirkt die gusseiserne Plastik wie ein missglückter Versuch, einen Ringeltanz für Roboter einzufangen. Umso witziger, dass mir hier beim Verlassen des Dorfes das eingangs erwähnte Verkehrsschild erneut ins Auge springt. Ich habe mich bereits auf mein Velo geschwungen, als ich verstehe, vor welchem Kreisel hier gewarnt wird.

Ville des Arts, Waldenburg. Bis 29. Oktober.

www.villedesarts.ch

