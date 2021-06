Skulpturenweg Läufelfingen: «Grenzen sprengen»

Skulpturenweg Mit dem Kopf durch die eingebildete Wand: Läufelfingen bittet zum Grenzgang Im letzten Ausläufer des Baselbiets vor dem Mittelland sind Grenzen allgegenwärtig. Doch der Skulpturenweg «Grenzen sprengen» in Läufelfingen nimmt sich auch kopfgesetzter Grenzen an. Lucas Huber 26.06.2021, 05.00 Uhr

Sabine Gysin und Bernhard Strub vor der Skulptur «Eisenbücher» von Heiko Schuetz. Kenneth Nars

Wer versucht sich nicht gern hie und da an einem Grenzgang? Die Demarkationslinien des Bekannten absteckend, das Unbekannte auslotend, das Exotische behutsam ergründend. Und das mit einem steten Fuss auf sicherem Boden. Es gibt so eine Grenzerkundung. In Läufelfingen, der – wenn man so will – letzten Bastion des Baselbiets, bevor sich die Eidgenossenschaft zum Mittelland hin im Flachen verliert.