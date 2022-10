«Die Beschatter» Folgen 1 und 2 mit Raum nach oben

SRF-Krimi «Die Beschatter» Folgen 1 und 2: Läckerli, Daig und Raum nach oben Am Sonntag startete die neue Krimi-Serie mit Basler Spielort mit einer Doppelfolge. Ein kritischer Blick auf «Die Beschatter». Stefan Strittmatter 30.10.2022, 22.00 Uhr

Ein Lichtblick im Dunkeln: Roeland Wiesnekker füllt die Rolle des brummbärigen Detektiven Leo Brand voll aus. SRF/Pascal Mora

Der Brückenkopf ist mit Graffitis übersät, es dampft aus den Dohlen, und in den dunklen Gassen warten finsterere Gestalten. Der Vorspann der SRF-Krimi-Serie «Die Beschatter», die am Sonntag mit einer Doppelfolge ihren Einstand feierte, zeichnet ein schattiges Bild von Basel.

Doch wo gefilmt wird, da ist Licht. Und so stellt sich bald die gewohnt wohlige Fernsehwärme ein. Keine verhangenen Nebelschwaden wie bei «Wilder», keine grellbunte Komik wie bei «Tschugger» – «Die Beschatter» zelebrieren die brave Crime-Comedy, die schon den «Bestatter» zum Publikumsliebling machte.

Die Parallelen zum «Bestatter» sind wohl rein zu­fällig

Immerhin entpuppt sich Roeland Wiesnekker als sehr gute Wahl für den brummbärigen und vollleibigen Anführer einer Bande Hobby-Ermittlerinnen und -Ermittler (die Parallelen zum «Bestatter» sind wohl rein zu­fällig). Auch wenn das Drehbuch gar nicht erst zu erklären versucht, warum ein Zürcher Schnüffler seine ­Detektivschule ausgerechnet in Basel aufzieht.

Angehende Ermittlerinnen und Ermittler: Noch klappt nicht alles. Das trifft auch auf Folge 1 der «Beschatter» zu. SRF/Pascal Mora

In 60 Minuten findet halt nicht alles Platz. Und es müssen sechs Figuren und ein Staffel-umspannendes Gewaltverbrechen an einer Prostituierten eingeführt werden. Der Spiel- und (mit Ausnahmen) Drehort Basel verkommt so zur Beilage: eine Aufnahme vom Münster und vom Lälle­könig hier, eine Flasche Ueli Bier und ein Sack Läckerli dort. Und dazwischen ein Gastauftritt von Caroline Rasser («Mir sin vom Theater Basel»).

B wie Beton, Brachen und böse Bulldoggen

Daneben wird das Lysbüchel­ an den Hafen verpflanzt und dieser in die Vergangenheit versetzt, als dort von der ­belebten Kulturs­zene noch nichts zu spüren war. Stattdessen Beton, Brachen und böse Bulldoggen. Apropos B wie Basel: Das «Bosporus», Leo Brands Stamm-Dönerbude unter dem Heuwageviadukt, heisst im richtigen Basel «Edelweiss».

Im Fernsehen heisst die Dönerbude «Bosporus», im echten Basel «Edelweiss». SRF/Pascal Mora

Für einen wirklichen Fall reicht's dann nicht mehr, und so verkommt Folge 1 zur Nullnummer. Wohlweislich servierte das SRF gleich nach der Werbepause den zweiten der sechs Teile. Hier darf sich der dümmliche Milan (Dardan Sadik) als FCB-Fan outen – und für einmal ist der omnipräsente Zürcher Akzent zumindest ein lustiger Kontrast zur Gesinnung im Herzen.

In Folge 3 (am Dienstag auf SRF, am Mittwoch in der bz) geht es in den Zoo, nach Zürich und erneut um den FCB. Und dann wird, in den legendären Worten eines Fussballkommentators, hoffentlich «die ganze Höhe des Platzes» genutzt.