«Die Beschatter» Folge 4 mit pinken Haaren und einer Säurebombe

SRF-Krimi «Die Beschatter» Folge 4: Pinke Haare, dreckige Unterhosen und eine Säurebombe Die vierte Folge der neuen SRF-Serie hebt sich ab von den vorhergehenden mit mehr Schwung und Komik. Elodie Kolb 08.11.2022, 21.12 Uhr

Leo Brand unterstützt Agotha bei einem Undercovereinsatz im Prostituiertenmilieu. Pascal Mora/SRF

Eine junge Frau mit pink gefärbten Haaren spricht routiniert in Millennial-Manier in die Kamera ihres Smartphones: «Willkommen zu meinem neuen Video», als sie unterbrochen wird durch die Klingel und entnervt an der Tür ein Paket entgegennimmt: In Erwartung des Schlimmsten rüstet sie sich mit einer ebenso pinken Taucherbrille und pinken Plastikhandschuhen aus.

Eklige Pakete kennt die Filmbloggerin Honest Jane (Jessica Matzig) offensichtlich schon. Und siehe da, es ist eine ihrer eigenen Unterhosen, mit Kot beschmiert, die sie aus dem Paket holt – und dann findet sie auch noch Gatsby, ihren Kater, tot auf dem Sofa: Die vierte Folge der SRF-Serie «Die Beschatter» startet ereignisreich und mit einem neuen Fall für die angehenden Schnüffler Leo Brands (Roeland Wiesnekker).

Egozentrik, Hysterie und ein pensionierter Profiler

Der Fall um die mysteriösen Pakete und die tote Katze reiht sich ein in die vorhergehenden Folgen der Serie, stellt auch in diesem Teil den Handlungstreiber dar. Er bringt die Detektive Milan (Dardan Sadik) und Hasenfratz (Martin Rappold) als Undercover-Statisten an das Filmset des egozentrischen Regisseurs Jonas König (Fabian Krüger), den die Bloggerin verdächtigt, ihr die Päckchen zuzusenden.

Währenddessen kümmert sich Agotha (Meryl Marty) gemeinsam mit Brand um den Fall ihrer verschwundenen Mutter – auch wenn sie mehr über die nächsten Schritte diskutieren, als tatsächlich zu handeln. Zwar verheimlichen sie ihre Ermittlungen vor den anderen Detektiven, doch ihre Geheimniskrämerei ruft den neugierigen Henning (Martin Butzke) auf den Plan. Mit einem pensionierten Profiler, den Agotha und Brand treffen, kommt neben der Bloggerin und dem Regisseur eine weitere stark überzeichnete Figur dazu, die dieser Folge Schwung und Komik verleiht.

Die grellste Folge bisher

Auch wenn die Erklärungen für die tote Katze und die belästigenden Pakete überraschen, kommt keine Spannung auf. Auch der Fall um Agothas Mutter nimmt erst in den letzten Minuten an Fahrt auf – macht damit aber auch neugierig auf den fünften Teil.

Fazit: Mit Sexvideos im Internet, einer Säurebombe und einem Undercovereinsatz im Prostituiertenmilieu kommt die Serie langsam in Schwung: Die vierte Ladung «Beschatter» ist bislang wohl die grellste – und die mit der meisten Komik.