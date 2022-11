«Die Beschatter» Folge 6 mit Tränen und einem Karaokeabend

SRF-Krimi «Die Beschatter» Folge 6: Tränen, Blut und ein Karaokeabend Zum Abschluss der Staffel zündet der Basler Krimi ein Feuerwerk, das auch dem Cast mehr Freiheiten gibt. Schade, es kommt erst jetzt. Stefan Strittmatter 17.11.2022, 21.18 Uhr

Das Team um Leo Brand (Roeland Wiesnekker, Mitte) kommt endlich in die Gänge. Viel zu spät. Pascal Mora/SRF

Fünf Folgen Anlaufzeit ist deutlich zu lange. Vor allem, wenn es wie bei «Die Beschatter» insgesamt nur sechs Folgen gibt. So lange hat es aber gedauert, bis in diesem SRF-Krimi wirklich einer stirbt. Aber dann gleich richtig: Mit Henning (Martin Butzke) ist das erste Todesopfer ein Teammitglied und obendrein die tiefgründigste Figur und der heimliche Star der Krimireihe.

Hannes Nüsseler

Mit dem Wechsel zum echten Blut – in Folge 1 gabs nur Theater-, in Folge 2 Tierblut – wechselte gegen Ende der fünften Folge auch die Tonalität. Die zuvor vorherrschende Gemütlichkeit, der leichte Hang zum Schwank und die brave Komik wichen in der fünften Folge kurzfristig einer düsteren Stimmung, wie man sie aus nordischen Dramen kennt.

Blasse Türme, starre Augen

Und so eröffnet auch Folge Nummer 6, das Staffelfinale, mit ungeschönten Aufnahmen des Toten, der aus dem Rhein gefischt wird. Im Hintergrund stehen blass die beiden Roche-Türme und die offenen Augen der Wasserleiche blicken starr in den Himmel. In der Detektei Brand wird viel geweint und noch mehr geflucht. Und der Cast muss sich strecken, um aus den Figuren diese Nuancen herauszukitzeln, die bis anhin kaum angedeutet wurden.

Zudem bringt Hennings Tod erstmals auch alle Ermittlerinnen und Ermittler in Berührung mit dem Fall des «Dornröschen-Mörders», der sich als roter Faden durch die gesamte Staffel zieht, dabei aber vor sich hinschlummerte. Unter anderem wird nun klar, was man stets vermutete: Der Fall, Leo Brands bis dato grösster, ist eben doch nicht abgeschlossen und der Prostituiertenmörder noch immer auf freiem Fuss.

Viele Basler Schauplätze

In schneller Abfolge wird Leo Brand (Roeland Wiesnekker) erst zum grossen Helden, der immer recht hatte, dann wieder zum Tatverdächtigen, der sich vor der Polizei verstecken muss. Mit den Haken, die die Handlung nun schlägt, jagen sich auch die Schauplätze: ein Schrottplatz im Hafen, die Flussmündung am Birsköpfli, der Neubau des Kunstmuseums, die Vogel-Gryff-Fähre beim Klybeck. Es wird viel Basel hineingepackt in die letzte Folge.

Der Fall des «Dornröschen-Mörders» beschäftigt nun das ganze Team. Pascal Mora/SRF

Drehbuch und Location-Scouting haben für dieses Schlussfeuerwerk so viel Pulver aufgespart, dass man dem Krimi sogar die überlange Karaokesequenz (Henning zu Ehren natürlich «Über sieben Brücken musst Du geh’n») verzeiht. Dazu gibt es drei mehr oder minder gediehene Liebes-Liaisons im erweiterten «Beschatter»-Team sowie eine emotionale Wiedervereinigung von Leo Brand mit seiner Tochter. Roeland Wiesnekker darf hier endlich auch eine verwundbare, warmherzige Seite seiner brummbärigen Figur zeigen.

Blut, Tränen, menschliche Wärme: «Die Beschatter» haben den Einsatz im Spiel zum Abschluss auf allen Ebenen erhöht. Lange hat es gedauert, die Serie wachzuküssen. Hoffentlich ist der finale Cliffhanger also nur ein Unterbruch – und nicht schon der Abbruch der Serie.