SRF-Krimi So helfen «die Beschatter» der Filmregion Basel Zolli, FCB, Daig und der lukrative Regionaleffekt: Die SRF-Serie «Die Beschatter» beschert der Filmregion Basel mehr Profil – und Einnahmen, wie bei einer Medienkonferenz im Zolli gesagt wurde.

Ein Bild von den Dreharbeiten auf dem Basler Lysbüchel im März 2022. Stefan Strittmatter

Knapp 300'000 Franken lässt sich die Region Basel den Krimi-Auftritt im nationalen Fernsehen kosten. Diesen Betrag haben die Regierungen der beiden Kantone für die sechsteilige Krimi-Serie «Die Beschatter» gesprochen, die ab Sonntag in einer Woche bei SRF ausgestrahlt wird. Rund zwei Drittel des Betrages stammen aus dem städtischen Lotteriefonds, der Rest aus dem landschaftlichen Pendant.

Das sei keine kleine Summe, betonte Baptiste Planche, Leiter Fiktion SRF, an der Pressekonferenz am Montag im Basler Zolli. Auch nicht, wenn man das Gesamtbudget von rund neun Millionen Franken betrachte. Dass sich die Investition auf mehreren Ebenen auch für die Region lohne, das legten in Folge Sabine Horvath, Leiterin Standortmarketing Basel-Stadt, und Katrin Grögel, Leiterin Abteilung Kultur Basel-Stadt, schlüssig dar.

Basel sei in der Vergangenheit schon im nationalen Fernsehen präsent gewesen, so Horvath, etwa mit den Saalwetten in «Wetten, dass..?», mit dem Musikantenstadl oder als Austragungsort verschiedener Award-Verleihungen. Doch kämen bei der ersten Serie mit Spielort ­Basel einige neue Interessen und Kompetenzen zusammen, wie sie sagt. Deshalb freue sie sich über dieses «Vehikel, das über die Stadt hinaus strahlt».

Der logische Schritt ans Rheinknie

Für Planche hat sich der Schritt ans Rheinknie aufgedrängt: Nach «Der Bestatter» im Aargau, «Wilder» im Berner Oberland und «Tatort» aus Zürich sei es wichtig, dass nun auch Basel zum Zug käme. Und er gibt offen zu, dass hier auch eine «politische Komponente» mitgewirkt habe, bei der es darum gehe, «die Vielfalt der deutschsprachigen Schweiz abzubilden».

Dass Basel Nachholbedarf hat, das weiss auch Grögel, die darauf hinweist, dass die Filmförderung in Basel erst seit 2016 instrumentalisiert ist:

«Wir sind damit jünger als die Filmregionen Zürich, Bern oder Romandie.»

Aber: «Wir haben bereits mächtig aufgeholt.»

Wichtig seien im Hinblick auf die filmische Standortförderung denn nicht in erster Linie die Gesichter oder Schauplätze auf der Leinwand, sondern vielmehr die Namen im Abspann. Es gehe darum, dass regionale Fachkräfte aus Bereichen wie Ausstattung, Grafik oder Technik zum Einsatz kämen.

Nur eine Baslerin im Cast der Hauptrollen

Genaue Zahlen zur Basler Mitarbeit haben die Beteiligten am Montag auf Anfrage nicht zu bieten; rund ein Drittel der an der Serie mitwirkenden 150 Personen stammten aus der Region, so die Schätzung seitens SRF und Produktionsfirma. Dass in der Serie nun vereinzelt auch Spielorte aus Zürich für Basel ausgegeben werden und unter den sechs Hauptdarstellerinnen und Hauptdarstellern nur eine wirklich Baseldeutsch sprechende Person (die Figur der jungen Agotha) zu sehen und zu hören ist, ist für alle Anwesenden ein verkraftbares Zugeständnis an die Umsetzbarkeit.

Michael Steiger von der verantwortlichen Produktionsfirma Turnus Film AG spricht von einem guten Kompromiss zwischen den Wünschen der Regie und der Verfügbarkeit der Darstellenden. Manche Rollen seien dann bewusst als nicht baslerisch angelegt (etwa Milan, der eingefleischte FCB-Fan im Beschatter-Team), bei anderen hätten die Darstellenden mit Dialekt-Coaches «eingebaslert» werden müssen.

Dass dies nicht durchs Band komplett geglückt sei und ab und an ein falsches Wort aufblitze, finde er nicht weiter schlimm, so Baptiste Planche:

«Ich mag den spielerischen Umgang mit der Sprache.»

Das finanzielle Engagement rechnet sich

Auch für Philipp Cueni, Präsident Balimage, sind die Mitarbeitenden im Hintergrund wichtiger. Er freut sich, dass «nach einer gewissen Anlaufphase» der Produktionsstandort Basel stetig ausgebaut und gefestigt wird. Und er betont: «Film kostet nicht, sondern er bringt Geld.»

Und Katrin Grögel führt aus, dass man sich seinerzeit bei der Erarbeitung des Basler Filmfördergesetzes gegen eine Quote bei den Darstellenden entscheiden habe. Sonst würde man riskieren, in das qualitative Schaffen und die kreative Freiheit einzugreifen. Und:

«Wir wollen nicht, dass am Ende mehr gerechnet wird als gedreht.»

Dabei rechne sich das finanzielle Engagement der Region durchaus: Der sogenannte Regionaleffekt schreibt fest, dass 120 Prozent der investierten Gelder in die Region zurückfliessen müssen. Das Ziel liege im Falle der «Beschatter» also bei 360'000 Franken. Noch stünden die konkreten Zahlen aus, aber sie sei zuversichtlich, dass der Wert überschritten werde.

Public Viewing «Die Beschatter»: Marktplatz Basel. Sonntag, 30. Oktober, 19.30 Uhr.

