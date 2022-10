Städtebau: Stadtsoziologe Lucius Burckhardt sah vieles voraus

Stadtentwicklung Lucius Burckhardt: Ein Basler Stadtspaziergänger, der vieles voraussah Neu veröffentlichte Texte des Basler Stadtsoziologen Lucius Burckhardt erweisen sich als hochaktuell. Nachhaltigkeit, langsameres Planen und der Erhalt von alten Strukturen beschäftigten ihn – und er antizipierte viele Entwicklungen. Patrick Marcolli Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

Der Soziologe (stehend) im Wahlkampf. zvg/Nachlass des Ehepaars Burckhardt

Er war eine Ausnahmeerscheinung, in vielerlei Hinsicht, der Soziologe Lucius Burckhardt (1925–2003). Sprössling des Basler Grossbürgertums, schlaksiger Stadtspaziergänger, grüner Pionier und Sympathisant der linken Alternativszene in den Achtzigerjahren. Allein die scheinbare Widersprüchlichkeit zwischen Herkunft und Weltanschauung erklärt die anhaltende Faszination für den Citoyen Burckhardt, aber eben auch seine Gedanken zur (Heimat-)Stadt.

Sein Schüler Markus Ritter, Biologe, grüner Politiker und lange Zeit auch die rechte Hand des ersten grünen Regierungspräsidenten Guy Morin, widmet sich seit Jahren dem Nachlass seines Lehrers und Vorbilds Burckhardt. Zahlreiche, immer im selben Berliner Verlag erschienene Bände dokumentieren mittlerweile dessen essayistisches und wissenschaftliches Vermächtnis. Nun hat Ritter im Verbund mit dem deutschen Soziologen Martin Schmitz ein weiteres Buch herausgegeben. Es trägt den Titel «Gerade noch gutgegangen» und beinhaltet Texte zur Planungskritik aus fünf Jahrzehnten.

Kämpfer für den Erhalt der Altstadt

Im Licht der aktuellen Stadtplanung Basels, die geprägt ist von einer Art Turboveränderung, lesen sich Burckhardts Betrachtungen wie tagesaktuelle Streifzüge. Schon im Jahr 2001 beispielsweise dachte er über «Nachhaltigkeit im Bauwesen» nach: «Die Frage, ob ein obsoletes Gebäude abgebrochen oder umgebaut werden soll, ist meistens noch offen. Ich vermute, dass vieles voreilig abgebrochen wird, was besser geschützt und umgebaut werden könnte.»

Hier, in diesem sehr späten Aufsatz, erweist sich Burckhardt als konsequenter Denker. Seit seiner Jugend befasste er sich mit dem Denkmalschutz und setzte sich für den Erhalt der alten Stadtstrukturen ein, zum Beispiel im frühen Kampf gegen die sogenannte Talentlastungsstrasse durch die Innenstadt oder gegen den Abbruch der mittelalterlichen Aeschenvorstadt.

Ein grosser Skeptiker des Automobils

Dass er mit seiner Fundamentalopposition gegen die Nordtangente in den späten Achtzigerjahren rückblickend aus stadtplanerischer Sicht falsch gelegen ist, macht sein Engagement eher glaubwürdiger. Immerhin drang auch hier seine dauerhafte Skepsis gegenüber dem Automobil durch. «Nach 40 Jahren falscher Planung, teurem und zerstörerischen Herumdoktern an der Stadt», räsonierte er 1987 in Bezug auf die Bahnhofsplanung, «dürfte man zur Überzeugung kommen, dass es eine frei befahrbare, vom Verkehr nicht verstopfte Stadt nicht geben kann.»

Als die Freie Strasse (fast) noch ganz befahrbar war. zvg/Nachlass des Ehepaars Burckhardt

Die Entwicklung der Kernstadt ist das eine Anliegen, das Burckhardt immer wieder umgetrieben hat und die er auch, im Unterschied zu vielen Heimatschützern, eher nüchtern als nostalgisch betrachtet. Bereits ab den Achtzigerjahren und vor allem in den Neunzigern beginnt er sich einem anderen Thema zuzuwenden: der Umnutzung von Arealen.

Veränderungspotenzial bei Bahn und Post

Die Besetzung der Alten Stadtgärtnerei ab 1988, der er sich als intellektueller Grandseigneur stark verbunden fühlte, ist für ihn dabei Dreh- und Angelpunkt, sowohl unter soziokulturellen und politischen, aber auch planerischen Aspekten. Er sah gewissermassen voraus, dass die Stadt mit ihren nur scheinbar auf ewig genutzten Chemie- und sonstigen Industriearealen einmal einem Wandel unterworfen sein würde. «Planung, die diesen Namen verdient», schreibt er 1996, «muss sich mit dem strukturellen Wandel befassen und vorausschauend überlegen, welche Funktionen den frei werdenden Arealen in einer künftigen Stadt zukommen.»

Veränderungspotenzial sah er in folgenden Bereichen: dem Rückgang des Flächenbedarfs bei Bahn und Post, dem Rückgang der für die Schifffahrt benötigten Hafenanlagen, den Folgen der Vereinigung von Ciba und Sandoz zu Novartis «im Hinblick auf Standorte und Flächenbedarf». Als ob Burckhardt den Verkauf des Klybeck-Areals durch Novartis und BASF vorausgesehen hätte!

Plädoyer für Entschleunigung

Er plädiert gewissermassen für Entschleunigung der Planung, wenn er – mit der alten Stadtgärtnerei im Hinterkopf – schreibt: «Wenn aber jede freie Stelle als die ‹allerletzte› sogleich dem nächstbesten Bedürfnis geopfert wird, entsteht keine bessere Stadt, sondern Chaos.»

Die Schneidergasse in den Neunzigern. Wer erkennt die Unterschiede zu heute? zvg/Nachlass des Ehepaars Burckhardt

Und in ähnlichem Duktus im Aufsatz «Freie Flächen, freie Räume, Niemandsland» von 1988: «Mit diesen periodisch auftretenden, angeblich ‹letzten Reserven› müsste weitblickend und planerisch umgegangen werden. Wenn zwischen dem Freiwerden des Geländes und der neuen Nutzung ein zeitlicher Abstand auftritt, so ist das kein Fehler: Vielmehr kann dann eine temporäre Nutzung eingeschoben werden.»

Vision für den Rheinhafen

Wer denkt bei diesen Worten nicht an die seither im Stadtkanton etablierten Zwischennutzungen und an die aktuellen Pläne zur Umnutzung des Klybeck-Areals oder des Dreispitz? Im selben Jahr, 1996, weist Lucius Burckhardt fast schon überschwänglich auf die Potenziale dieser Areale hin: «Bitte denken Sie jetzt nicht: Es wird doch niemand auf dem Dreispitz wohnen wollen, oder: Im Rheinhafen ist es doch gar nicht schön. Diese Areale waren vor ihrer Nutzung als Infrastruktur schön und schön gelegen.»

Der längst verschwundene Eckbau am Barfi. zvg/Nachlass des Ehepaars Burckhardt

Durch geeignete Planung und die Ausnutzung ihrer Qualitäten könnten sie auch wieder schön werden. «Allerdings muss man das wollen!» Gerade für den Rheinhafen beziehungsweise das Klybeck-Ufer hat er eine konkrete Vision: Die «Chemische» solle das frei werdende DB-Güterbahnareal (heute: Erlenmatt) für sich nutzen: «Die frei werdenden Areale am Rhein bei der Dreirosenbrücke ergäben bei guter Planung attraktive Wohnlagen.»

Ein städtebaulicher und stadträumlicher Racheakt

Viel ist in Basel geschehen, seit Burckhardt vor fast 20 Jahren verstarb, mehr, als sich jemand hätte ausmalen können in der Krise der Neunziger. Vieles von dem, was er zur Zukunft und auch zur Vergangenheit der Stadt schreibt, hat aber noch heute seine Gültigkeit.

zvg

Der St.-Johanns-Park, von Lucius Burckhardt mit luziden Analysen als städtebaulicher und stadträumlicher Racheakt an den Freiraumaktivisten der ehemaligen Stadtgärtnerei gebrandmarkt, existiert übrigens immer noch. Es ist eine baum- und lieblose, leicht hügelige Grünfläche zwischen Rhein und Elsässerstrasse. «Gerade noch gutgegangen» ist es an diesem Ort nur für jene, die nicht wissen, was zuvor dort gewesen ist. Wer ist der künftige Lucius Burckhardt dieser Stadt, der solche (Zeit-)Schichten freilegt?

Lucius Burckhardt: «Gerade noch gutgegangen»

Martin Schmitz Verlag 2022. Zirka 40 Franken.

www.martin-schmitz-verlag.de

