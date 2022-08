Polyfon Basel: Interview mit neuer Leitung

Stadtfestival Neue Polyfon-Leitung: «Unser Anspruch war ein diverses Booking» Das Stadtfestival Polyfon – ehemals: Open Air Basel – wartet mit einem dreitägigen Programm und einem neuen Führungsduo auf. Michael Gasser Jetzt kommentieren 10.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lösen den ehemaligen Musikchef Sandro Bernasconi ab: Caroline Faust und Marlon McNeill. Kenneth Nars

2021 wurde das Polyfon Festival noch vom mittlerweile abgetretenen Musikchef der Kaserne, Sandro Bernasconi, kuratiert. Seit diesem Jahr wird das Stadtfestival von Ihnen beiden geleitet. Wie kam es zu diesem Wechsel?

Marlon McNeill: Bernasconi hat mich vergangenes Jahr angerufen und mir erzählt, dass er aufhören wird. Dann bot er mir seine Nachfolge an – als Teil einer Co-Leitung.

Caroline Faust: Gemeinsam mit Bernasconi war ich im Vereinsvorstand Kultur & Gastronomie und habe zudem das Projekt ZwischenZeit zur Förderung der Basler Nachtkultur auf die Beine gestellt. Mit diesen beiden Tätigkeiten habe ich ihn offenbar davon überzeugt, dass ich mich fürs Polyfon eigne. Weshalb ich und mein Co-Leiter Marlon jetzt eine Art Zwangsehe führen (lacht). Ich bin für die administrativen Belange des Festivals zuständig und er kümmert sich vor allem um die künstlerischen Aspekte.

Neue Co-Leiterin des Polyfon-Festivals: Caroline Faust. Kenneth Nars

Polyfon-Highlights Zum Auftakt gibts am Donnerstag drei Open-Air-Konzerte, unter anderem mit Ex-Serafyn-Sängerin Anna Erhard. Tags darauf stehen Lalalar, die psychedelische Beats und Samples mit Funk aus Anatolien vermengen sowie Cate Le Bon – sie wird für ihren gitarrenorientierten Indie-Pop gepriesen – im Fokus des Interesses. Zu den Highlights am Samstag zählen nebst Morena Leraba, die Afro-House und Hip-Hop mischt, vor allem auch Boy Harsher: Die US-Amerikaner stehen für klirrende Beats zwischen Dark Wave und Industrial. (mig)

Was wollten Sie von Ihrem Vorgänger übernehmen und was möchten Sie verändern?

Faust: Nebst einigen räumlichen Veränderungen haben wir auch erstmals eine Carte blanche erteilt, an Bambient Records aus Basel. Zu unserem Festivalkonzept gehören überdies spannende Vorträge, die in einen gesellschaftlichen Diskurs eingebettet sind. Und wie bereits im vergangenen Jahr setzt sich das Polyfon Festival für Gleichheit, Nachhaltigkeit und Diversität ein. Bezüglich dieser Themen kann man sich wiederum bei unserem Awareness-Team informieren. Dabei geht es uns nicht zuletzt darum, unserem Publikum Denkanstösse zu vermitteln.

Sandro Bernasconi, ehemaliger Musikchef Kaserne und Kurator des Polyfon, beim Interview mit der bz 2021. Kenneth Nars

2020 hiess der Event noch Open Air Basel. Hat sich die Umbenennung bereits in den Köpfen festgesetzt?

McNeill: Der frühere Name des Festivals ist in vielen Köpfen nach wie vor präsent. Vermutlich braucht es noch die diesjährige Ausgabe, um gegenüber der Öffentlichkeit zu signalisieren, dass wir jetzt Polyfon heissen.

Faust: Die Namensänderung war aus meiner Sicht jedoch unumgänglich. Aus dem einfachen Grund, dass wir kein pures Open Air mehr sind, sondern auch Indoor-Konzerte und zusätzliche Formate bieten.

Wie hürdenreich gestaltete sich das Booking für die diesjährige Festivalausgabe?

McNeill: Zuerst musste ich einmal alle meine Pläne ad acta legen, denn meine Wunschliste an Künstlerinnen und Künstlern liess sich so gut wie gar nicht realisieren. Also musste rasch ein neuer Plan her. Beim Booking ist man nun einmal den Gesetzen des Marktes unterworfen. Black Midi wären etwa ein Wunschkandidat von uns gewesen, doch die Briten haben sich für einen Auftritt an den Winterthurer Musikfestwochen entschieden. Bei anderen Acts hatten wir hingegen das benötigte Glück. An Cate Le Bon waren auch andere Veranstalter stark interessiert. Aber es ist uns gelungen, sie fürs Polyfon Festival zu gewinnen. Zu erwähnen gilt es sicher auch, dass es zu unserem Anspruch gehört, ein möglichst diverses Booking umzusetzen. Ich denke, das ist uns gelungen. In vielen Bereichen des Lebens steigen die Preise merklich.

Wirkt sich diese Entwicklung auch auf die Gagen und Ticketpreis aus?

McNeill: Die Gagen sind und bleiben in der Regel Verhandlungssache. Schaut man sie sich im Detail an, lässt sich konstatieren, dass diese meist gerechtfertigt sind. Unbestritten ist jedoch, dass momentan unsere gesamten Kosten einem Preisanstieg unterliegen. Faust: Insbesondere Technikerinnen und Techniker sind nach der Pandemie ausgesprochen rar und teuer geworden. Nebst zahlungspflichtigen Events finden sich am Polyfon auch Konzerte, die gratis oder für eine Kollekte besucht werden können.

Marlon McNeill vor der Kaserne. Kenneth Nars / BLZ

Faust: Tagsüber ist unser Angebot gratis oder gegen Kollekte. Einzig für die Indoor-Konzerte muss ein Ticket gelöst werden. Bezüglich der Eintrittspreise haben wir unterschiedlich teure Kategorien geschaffen. So haben Menschen, die es sich leisten können, die Chance, die günstigsten Tickets zu unterstützen. Dadurch können wir den Eintritt relativ niedrig halten.

Bald startet das erste Festival unter Ihrer Ägide. Ein Grund, nervös zu sein?

McNeill: Für uns ist es auf jeden Fall aufregend. Zumal es einen Faktor gibt, der sich im Vorfeld des Events kaum abschätzen lässt: Wie viele Besucherinnen und Besucher werden wir in diesem Jahr anlocken? Dies ist nicht nur aus finanzieller Sicht entscheidend, sondern auch, weil ein zahlreiches Publikum für die entsprechende Stimmung sorgt.

Das dreitägige Stadtfestival Polyfon startet am Donnerstag, 11. August 2022. www.polyfon.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen