Stimmen-Festival Sie war beim «ESC» und bei «The Voice»: Skandinavische Sängerin Red Moon mit einem reflektierten Neustart in Phasen Die skandinavische Popsängerin Red Moon tritt am «Stimmen» auf. In Basel kennt man die bald 29-Jährige noch unter anderem Namen. Stefan Strittmatter 12.07.2022, 05.00 Uhr

Die Farbe bleibt: Aus Debrah Scarlett wurde Red Moon. zvg Daniel Mareno

Sie singt mit den Händen. Das ist das Erste, das einem auffällt, wenn man die kunstvoll gestalteten Videoclips von Red Moon anschaut. Die betonte Körperlichkeit der Osloer Sängerin ­erdet die eher flüch­tigen Melodien ihrer Songs, die sich zwischen Pop und Kunst bewegen, macht sie greifbarer. «Bewegung, Tanz, Kleidung, Worte und Musik sind für mich eine natürliche Art, mich auszudrücken», sagt die Musikerin, die in den kommenden ­Tagen ihren 29. Geburtstag feiert. Für sie gehöre das alles zusammen.

Eine Abgrenzung fällt Red Moon denn auch im Hinblick auf ihre verschiedenen Heimaten schwer: Geboren und aufgewachsen in Basel – «meine Schuljahre verbrachte ich am Wettstein, an der de Wette und der HGK» –, hat sie öfters den Wohnort gewechselt. Seit 2014 lebt sie mit einem kurzen Ab­stecher nach Berlin fest in Norwegen, von wo auch ihre Mutter stammt.

Ein Lernprozess und die ausgeklammerten Jahre

Auf die Frage, wo sie sich nun daheim fühle, ent­gegnet die Frau mit den auffällig roten Haaren: «Ich bin mein eigenes Zuhause, und ein paar nahe Menschen geben mir ein Gefühl, zu Hause zu sein.» Auch wenn sie «Heimat» also nicht in erster ­Linie mit einem Ort in Verbindung bringe, so seien die letzten Jahre in Norwegen doch sehr wichtig gewesen für sie:

«Der Ort hat mich viel gelehrt und war für mich ein Anker.»

Joanna-Deborah Bussinger hat sich als Red Moon neu erfunden. Zvg Daniel Mareno

Dass sich die Presse-Biografie von Red Moon auf die letzten zwei bis drei Jahre beschränkt und den Zeitraum davor ausklammert, zeugt vom angesprochenen Lernprozess. Dieser habe dazu geführt, dass sie sich neu erfunden habe als Künstlerin: Zwischen 2016 und 2019 hätten sich ihr Sound, die Produktion und das Visuelle immer deutlicher von ihren früheren kreativen Schritten wegbewegt. Entsprechend seien eine Umbenennung und ein Neustart nahe gelegen. Oder wie sie in ihren mit englischen Rückübersetzungen gespickten Worten sagt: «Neumarkierung».

Erfahrungen vom ESC und von «The Voice»

Also habe sie sich von ihrem Künstlernamen Debrah Scarlett, der ihren bürgerlichen Namen Joanna-Deborah Bussinger aufgreift, verabschiedet. Das «Rot» im Namen sei nahe gelegen, schmunzelt sie, den Mond habe sie gewählt, weil er mit Emotionen und Intuition verbunden sei. Zudem sei der Himmelskörper im Gegensatz zur Sonne ein «Reflektor». Hier sehe sie eine Parallele zu sich selber, sei es als Mensch oder als Künstlerin:

«Wir spiegeln uns ja gegenseitig, ständig.»

Red Moon verspricht für ihren Auftritt am «"Stimmen» etwas Magisches. Zvg Daniel Mareno

Mit dem Namenswechsel lässt Red Moon auch jene Jahre hinter sich, in denen sie als ­Debrah Scarlett an der Castingshow «The Voice» teilnahm und 2015 zusammen mit Sänger Mørland Norwegen am Euro­vision Song Contest vertrat. Inwiefern sich diese kommerziellen Events mit dem ­neuen Image der Kunstpopperin vertragen, lässt Red Moon unbeantwortet. Missen will sie diese Erfahrungen jedoch nicht:

«Beide Shows haben mir sehr viel Erfahrung gebracht. Dass ich mit Anfang Zwanzig vor Millionen von Zuschauern singen durfte, war etwas sehr Spezielles.»

Schönheit auf den zweiten Hördurchgang

Bereits mit dem Song «Dogma», dem Einstand unter dem neuen Namen, zeigte Red Moon, dass sie sich vom massentauglichen Pop verabschieden wollte. Getragen von ausnahmslos akustischen Instrumenten nimmt sich die wandelbare Stimme viel Platz, wagt sich in luftigen Falsett und vermeidet den plumpen Ohrwurm-Hook. Auch die übrigen Stücke der nur digital erschienenen EP «Phase I:XI» (2020) erfordern mehrere Hördurchgänge, bis sich ihre Schönheit offenbart - was durchaus für die Qualität der Musik spricht.

Eine Spur eingängiger und frecher sind die vier Songs auf der 2021 erschienenen Digital-EP «Phase 2:22». Insbesondere in «Thirsty», einem verspielten Lied über Neugier und queere Liebe, offenbart Red Moon ihr Flair für reflektierten Kunstpop der Machart Radiohead. Diesen wird sie bei ihrem ­Quasi-Heimspiel am Stimmen-Festival zusammen mit einem Schlagzeuger und einer Synthesizerspielerin auf die Bühne bringen. Dazu verspricht sie auf Facebook «etwas sehr Magisches». Eine Basler Designerin sei involviert – mehr verraten möchte Red Moon aber nicht.

Red Moon live: Stimmen-Festival. Burghof, Lörrach.

14. Juli, 20 Uhr. www.stimmen.com