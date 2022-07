Konzert von Wanda am Stimmen-Festival in Lörrach

Stimmen-Festival Wanda in Lörrach: Warum das Rad neu erfinden, wo es doch bereits so gut rollt? Das österreichische Quintett Wanda bewies am Stimmen-Festival, dass es mehr kann als ihren Hit «Bologna» und wie gut zeitloser Rock noch heute funktionieren kann. Stefan Strittmatter Jetzt kommentieren 25.07.2022, 05.00 Uhr

Sänger Michael Marco Fitzthum ist Dreh- und Angelpunkt der Band aus Wien. Juri Junkov

Ihren Erfolg verdanken Sie der Tante, die einst und einmal in einer norditalienischen Stadt «Amore gemacht» hat. So zumindest klingt es in «Bologna», jenem Song, mit dem Wanda 2014 den deutschsprachigen Rock aus seinem Dornröschenschlaf aufschreckten.

Natürlich spielt das nach der Zuhälterin Wanda Kuchwalek benannte Quintett aus Wien seinen bis dato grössten Hit auch beim «Stimmen»-Auftritt in Lörrach. Dass «Bologna» auf dem gefühlt zu zwei Dritteln gefüllten Marktplatz keine Euphoriestürme auslöst, liegt daran, dass Wanda in der Stunde davor schon alles richtig gemacht ­haben. Wer die Band um den stimmgewaltigen und tänzerisch unbegabten Frontmann Michael Marco Fitzthum im Vorfeld in die Ecke der One-Hit-Wonder gestellt hatte, wurde eines Besseren belehrt.

Live klingen Wanda rotziger als im Studio

Von fremdverschuldeten Startschwierigkeiten – bei «Bussi Baby» ist der Gesang noch zu leise und beim wenige Monate jungen «Rocking in Wien» fehlt den beiden Gitarren noch die Durchsetzungskraft im Mix – abgesehen, gerät Wandas Mix aus zeitlosem Rock und gleichermassen aufbegehrenden Texten auf Wienerisch mit Sprenkeln aus dem Italienischen und Englischen mitreissend.

Und so feiert das Publikum am Stimmen-Festival das eingängige «Schick mir die Post», das im Vergleich zur Studio-Version deutlich rotziger dargebotene «Gib mir Alles» und das als «Bösendorfer-Ballade» angekündigte punkige «Luzia».

Der in der Pandemie neu dazugestossene Schlagzeuger Valentin Wegschneider gibt den Songs mehr Druck, die beiden Gitarren verzahnen sich effektiv aber ohne grosse solistische Ambitionen, und Bassist Reinhold Weber spielt dermassen songdienlich, dass man ihn eher ­wegen seiner Backing­vocals und der wunderbar geschmack­losen Retro-Frisur wahrnimmt.

Der Sänger tönt, als habe er sich beim Karaoke wund gebrüllt

Dreh- und Angelpunkt der fussballspiellangen Show bleibt jedoch Fitzthum, der mit Hinterkopfglatze und sackförmiger Lederjacke nicht nur die Definition der Mir-doch-egal-Coolness ist, sondern auch ein grossartiger Sänger. Ab dem ersten Ton klingt der 35-Jährige, als habe er sich soeben in der Karaoke-Bar die Stimmbänder wund gebrüllt.

Doch zeigt er keinerlei Ermüdungserscheinungen oder leistet sich Fehl­griffe bei der Intonation. Kurz: Stimmlich wäre Fitzthum wohl zu weit mehr in der Lage, als die Songs von Wanda ihm abverlangen. Gleiches dürfte für die Instrumentalisten gelten, auch wenn sie kaum Ein­blicke in ihre weiterreichenden Fähigkeiten geben.

Dass sich Wanda musikalisch aber nicht an dem orientieren, was sie könnten, sondern daran, was es für guten zeitlosen Rock braucht, ist womöglich die grösste Stärke der Band. Wozu das Rad neu erfinden, wo es doch bereits so gut rollt?

Und so trifft man alleine in Lörrach beispielsweise gleich dreimal auf die von The Who («Baba O'Riley») erprobte Rockhymnen-Akkordfolge: Bei «Das wär schön», bei «auseinandergehen ist schwer» und genüsslich zelebriert bei der Zugabe ­«1, 2, 3, 4». Das mag vielleicht nicht sonderlich innovativ sein. Aber es war sehr, sehr gut.

