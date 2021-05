Strickprojekt Voll verstrixelt: Baslerinnen und Basler kreieren ihren eigenen Regenbogen Mit einem Crowdsourcing-Projekt holt Marlis Candinas das Stricken aus dem stillen Kämmerlein in den öffentlichen Raum. Annette Walz 28.05.2021, 05.00 Uhr

«Eine Wand, die wächst»: Marlis Candinas vor dem «Strixel-Bild». Kenneth Nars

Erst sind es nur ein paar einzelne Quadrate, die im grossen Schaufenster des Wolladens Zum roten Faden in Gelb, Weiss, Blau, Rot, Grau, Orange und Grün leuchten. Angepinnt mit Stecknadeln auf einer 3 m x 1,80 m grossen und in ein Raster von 10 cm x 10 cm unterteilten Styroporwand. Schaufensterfüllend. Die fortlaufenden Zahlen machen es klar: 648 Felder sollen bestrickt werden. Was für ein Bild daraus entstehen wird, wissen auch die Teilnehmenden an diesem Strickprojekt anfänglich nicht.



«Strixel-Bild» nennt Marlis Candinas das Projekt, eine Wortkombination aus Stricken und Pixel. Sie hat erst im Oktober letzten Jahres den Wollladen am Steinenring übernommen. Als Mitte Januar die Läden coronabedingt wieder schliessen mussten, kam ihr die Idee für dieses Projekt, und sie hat «eine Wand, die wächst», entworfen. «Die Tür war zu und ich wollte etwas machen, um die Leute wieder zu spüren», sagt Marlis Candinas. Dass diese Idee so dankbar aufgenommen wurde und sich zum Selbstläufer entwickelte, hat auch sie überrascht.

Anfang März ging es los: Ohne extra dafür zu werben, waren die kostenlosen Strickkits (kleine Papiersäckchen gefüllt mit 8 Gramm Wolle, einer kurzen Anleitung und einem nummerierten Etikett) nach wenigen Wochen weg. Manche, auch solche, die sonst nicht ihr Geschäft aufsuchen, haben gleich mehrere «Plätzchen» gestrickt. Eine Handarbeitslehrerin hat eine ganze Klasse mit den Säckchen versorgt. Marlis Candinas, die auch an der Berufsfachschule Basel Strickkurse gibt, schätzt, dass mehr als 300 bis 400 Strickfreudige an dem Strixel-Bild beteiligt sind.



Das grosse Ganze zählt

Von weitem sieht es aus wie ein Kunstprojekt. Wer nähertritt, erfährt, dass ganz unterschiedliche Kräfte an dem Strixel-Bild mitwirken. Die Etiketten geben Auskunft über die Person, deren Strickmotivation oder darüber, was sie glücklich macht. Das Spektrum ist gross: Für Angela (59) ist Glück «das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt», für Martin (16) bedeutet Glück, «von netten Menschen umgeben zu sein». Karin (53) strickt, «weil es schön ist, was Selbstgemachtes zu tragen», von Madeleine (60) erfährt man: «Ich stricke seit dem Lockdown.» Emma (11) strickt, «weil es mir meine Oma beigebracht hat».

Das Stricken im stillen Kämmerlein wird durch dieses Projekt überwunden und Teil des öffentlichen Raums. Die Wand, die immer komplexer wird und vom vielbefahrenen Steinenring und der Tramhaltestelle Zoo Bachletten gut sichtbar ist, lädt zum Verweilen ein. Durch die Etiketten bekommt das Bild viele Gesichter, zeigt, dass Stricken etwas ist, das vor keinem Alter haltmacht und nicht nur Frauen interessiert. Was die Beteiligten jenseits ihres Stricklebens machen, spielt keine Rolle. Klar ist auch, dass es nicht um Perfektion geht oder darum, wer am besten strickt, sondern um das grosse Ganze, zu dem viele etwas Kleines beitragen – gewissermassen ein «Crowdsourcing».



Versteigern für einen wohltätigen Zweck

Wenn alle «Strixel» eingetroffen sind, werden diese zu zwei Decken zusammengenäht und für einen wohltätigen Zweck versteigert, so der Plan von Marlis Candinas. Die individuellen Gedanken zum Stricken und Glück sollen nicht verloren gehen, sondern in einem Heft zusammengetragen und den beiden Decken beigelegt werden.



Mittlerweile ist das Motiv gut erkennbar, ein Regenbogen, zwei Wolken. Was als Sujet profan scheint, war nicht einfach zu finden. «648 Pixel sind zu wenig, um etwas Kompliziertes zu schaffen», erklärt Marlis Candinas. Das Querformat des Schaufensters schränkte die Motivwahl weiter ein. Das hält die Ladenbesitzerin jedoch nicht davon ab, ein gleiches Überraschungsprojekt für das kommende Jahr zu planen, denn bei manchen war die Enttäuschung gross, als alle Strixelkits schon vergeben waren und sie nicht mehr mitmachen konnten.

Vielleicht entsteht dann ein Werk mit noch mehr Teilnehmenden – ganz in dem Sinne des äthiopischen Sprichworts: «Wenn Spinnen vereint weben, können sie einen Löwen fesseln.» Denn Löwen, das wissen wir, gibt es da draussen viele.