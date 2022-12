Theater Basel: Martin Zimmermann lehrt Basel das Fürchten

Tanz Martin im Wunderland: Ein Zürcher lehrt Basel das Fürchten Martin Zimmermann kreiert mit seinen Werken zwischen Tanz und Zirkus eine unverkennbar schauerliche Ästhetik. In Basel lädt der Choreograf gleich doppelt zum Gruseln ein. Mélanie Honegger Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

Gelsomina (Eline Guélat) wird in «Ciao Ciao» von Schlaflosigkeit heimgesucht – auch wegen der frechen Hexe (Mikaela Kelly), die ihr nachts um die Ohren schleicht. zvg/Gregory Batardon

Es ist eine magische Welt, in die Martin Zimmermann sein Publikum entführt. Im Flimmern der Strassenlaterne, die im Basler Schauspielhaus in die Höhe ragt, kriechen Kreaturen aus dunklen Löchern und hinter Vorhängen hervor. Die Augen schwarz umrandet, die Lippen zu grellroten Fratzen entstellt, winden sie sich über die Bühne, der Greis humpelnd, die Hexe in leichtem Schritt. Ein Sammelsurium an kuriosen Figuren, die fiepen und unverhofft aufschreien, sich in Schränken und unter Betten verstecken. Und das soll ein Familienstück sein?

Die Frage taucht bei Zimmermann rasch auf. Der Zürcher Choreograf hat die schaurige Ästhetik zu seinem Markenzeichen gemacht. Nun hat er für das Ballett des Theater Basel ein Stück für Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren inszeniert. «Ciao Ciao» ist stilgetreu ein bizarres Spektakel geworden, gewiss aber kein leicht verdauliches Kinderstück.

«Es gibt für mich nichts Schöneres als ein Kind, das herzlichst lacht», lässt sich Zimmermann in der Programmankündigung zitieren. Nur: Kinder sind an der Premiere verständlicherweise kaum zu sehen – und ihr Lachen ist nach zehn Minuten nicht mehr zu hören.

Wirr wie ein Wimmelbuch

Das mag damit zusammenhängen, dass sich Zimmermann in seiner Inszenierung für eine Erzählung entschieden hat, die das freche Mädchen Gelsomina (Eline Guélat) inmitten unheimlicher Gestalten positioniert, ähnlich Lewis Carolls «Alice im Wunderland», das Kinder und Erwachsene gleichermassen fasziniert und überwältigt. Auch Zimmermann bringt die Ordnung der Zuschauenden durcheinander: mit optischen Täuschungen, fluiden Geschlechtern und kuriosen Gestalten, die das Mädchen in ihren Zirkusreigen reinziehen.

Zeitweise gleicht die Inszenierung einer Illustration aus einem Wimmelbuch: Überall gibt es etwas zu entdecken, seien es die schrägen Bewegungen der Tänzerinnen und Tänzer, ihre gekrümmten Fingernägel oder der Spitzentanz der Ballerina, die im schrägen Kontext des Stücks wie ein Relikt aus vergangenen Zeiten wirkt. Dieser Trubel ist bunt und abwechslungsreich, bisweilen aber auch gar zusammenhangslos. Tröstliche Momente gibt es kaum, dafür einzelne angenehm harmonische Choreografien, in denen die grotesken Figuren zu einem Ensemble zusammenfinden und in fliessenden Bewegungen etwas Ruhe ins Gewusel bringen.

Zimmermanns Stil ist ein radikaler Bruch mit dem klassischen Ballett von Richard Wherlock, das am Theater Basel in den vergangenen Jahren vorwiegend zu sehen war. Und möglicherweise der Beginn einer neuen Ära: Kommendes Jahr dürfte mit Adolphe Binder als neue Ballettdirektorin auch ein zeitgenössischerer Tanzstil am Theater Basel Einzug halten.

Hat eine Vorliebe für Sonderlinge: Choreograf Martin Zimmermann. Ralph Ribi

Ein Stil, der in der Kaserne Basel, wo Zimmermann kommende Woche auch noch mit «Danse Macabre» gastiert, heute bereits präsenter ist. Statt im Publikum zu sitzen, steht der Choreograf in der Kaserne auf der Bühne und klappert mit seinem Gebiss. Er spielt den Tod in Lederjacke und den Takt auf der Abfalltrommel. Auch hier beweist er sein Herz für Sonderlinge und vereint drei Aussenseiter auf einer Müllhalde, die zum Spielplatz der Freaks wird.

Das Bühnenbild spielt die Hauptrolle

Dreimal wurde Zimmermann, der sich erst nach einer Lehre zum Dekorationsgestalter den darstellenden Künsten widmete, bereits mit dem Swiss Design Award für seine Bühnenbilder ausgezeichnet. Wer einmal ein Stück von ihm gesehen hat, weiss auch warum: Die Bühne ist für ihn nicht bloss Szenerie oder Dekoration, sie erwacht allmählich zum Leben, bewegt und dreht sich oder dient als Klettergerüst. Abfallberge kräuseln sich sanft über den Boden, Rauch steigt in die Luft, Bettdecken recken und strecken sich.

Das alles geschieht ohne Sprache, was hin und wieder befremdet und rasch ins Clowneske abgleitet. Die vielen Repetitionen, das ständige «Ciao Ciao» zu Beginn des gleichnamigen Stücks und die expressive Mimik sind der Zirkuswelt entliehen und für ein klassisches Theaterpublikum wohl gewöhnungsbedürftig. Glücklicherweise gehen die irritierenden Szenen immer wieder nahtlos über in mitreissende Momente. Vor allem aber sind Zimmermanns Inszenierungen imposante Gesamtkunstwerke, die in ihrer Fülle für Staunen sorgen – bei Gross und Klein.

«Ciao Ciao»

Theater Basel, Schauspielhaus. Bis 11.1.

www.theater-basel.ch.

