Tanz Wegen ängstlicher Kinder: Zuger Theater erhöht Altersempfehlung für Basler Ballettproduktion Das Familienstück «Ciao Ciao» verunsichert Basler Eltern. Kinder hätten das Theater Basel verstört verlassen. Nun reagiert das Theater Casino Zug, wo die Ballettproduktion demnächst zu sehen sein wird.

Die Artisten Aimé Morales (links) und Eline Guélat (rechts) entführen das Publikum in «Ciao Ciao» in eine absurde Zirkuswelt. Bild: zvg/Gregory Batardon

Selten schlug ein Kinderstück in Basel so hohe Wellen: Das Zirkusstück «Ciao Ciao», das am Theater Basel seit Anfang Dezember zu sehen ist, sorgt bei einigen Eltern für Irritation. Grund dafür ist die tiefe Altersempfehlung.

Das gruselige Tanzstück war in Basel zu Beginn für Kinder ab sechs Jahren empfohlen. Verschiedene Eltern berichteten gegenüber der bz von Kindern, die das Stück verängstigt verlassen mussten. «Nach einer knappen Stunde sind beide Kinder verstört, niedergeschlagen und verängstigt nach Hause gekommen», sagt ein Vater. Ein anderer schrieb auf Facebook, Figuren, Musik und Inszenierung hätten einem Horrorfilm geglichen. Auch das Theater erhielt entsprechende Rückmeldungen und erhöhte die Altersempfehlung auf sechs bis acht Jahre.

Video: Youtube/Theater Basel

In Zug, wo das Stück im Januar auf Gastspiel gehen wird, reagiert man nun auf die Diskussionen in Basel. Wie das Theater Casino bestätigt, hat man die Altersempfehlung nachträglich auf zehn Jahre erhöht. Das Theater Basel habe das Theater Casino über die Entwicklungen informiert.

«Aufgrund der medialen Aufmerksamkeit, die das Stück und deren Altersempfehlung in der letzten Woche bekommen hat und da aus unserem Team noch niemand Zeit hatte, das Stück selbst zu sehen – passiert aber am 8. Januar – wollten wir mit der Altersempfehlung sicher gehen und haben daher ab zehn Jahren angegeben», sagt Sprecherin Jennifer Fluck. «Das ist kein Zweifel an der Altersempfehlung in Basel, wir möchten nur sicher gehen.»

Eltern können Karten zurückgeben

Jene Personen, die bereits ein Ticket gekauft hatten, wurden via E-Mail über die Anpassung informiert. Das Stück sei ursprünglich «für Jung und Alt ab 6+ Jahren» geplant gewesen, schreibt das Theater den Gästen. «Nach der Premiere Anfang Dezember gab es allerdings einige Besucherinnen und Besucher, welche die Altersempfehlung als zu niedrig empfunden haben.» Falls sich jemand mit dem Besuch nicht mehr wohlfühle, könne man die Karten zurückgeben.

Altersgrenzen legen Theaterhäuser üblicherweise selber fest. Das Theater Basel hatte sich nach Feedback des Testpublikums für seine Altersempfehlung entschieden. «Wir tendieren zur Entscheidung, mutig aufs Theater zuzugehen», sagten Anja Adam und Patrick Oes, die am Theater Basel für das Theater Public zuständig ist, zur bz. «Unsere Altersempfehlung ist jedoch keine ‹FSK-Freigabe› wie in der Filmwirtschaft.»

Workshops sollen Ängste lindern

Das Erstellen einer Altersempfehlung sei immer ein Prozess. Bei obszönen Szenen, Nacktheit oder roher Gewalt sei es relativ einfach, eine Altersgrenze zu definieren. «Deutlich herausfordernder ist die Tatsache, dass Kinder sehr unterschiedlich auf Bilder, Musik, Dunkelheit und Figuren reagieren», so das Theater Basel.

Die Verantwortlichen in Basel bieten betroffenen Familien und Kindern an, die Darstellenden persönlich kennen zu lernen oder an einer spielerischen Nachbereitung teilzunehmen. Ein Ansatz, den man offenbar auch in Zug verfolgt. Dort wird vor der Vorstellung eine Tanzpädagogin einen Workshop durchführen – damit Kinder «selbst in die verschiedenen Rollen schlüpfen und somit das Stück näher kennen lernen» können.

