Das Roxy Birsfelden nimmt klassisches Ballett auseinander

Tanzperformance Sie dekonstruieren die Schwäne: Im Theater Roxy wird das klassische Bild des Balletts hinterfragt Die Forward Dance Company aus Leipzig legt mit «Sulla Sponde del Lago» im Theater Roxy ein vielfältiges Stück vor: Körperbilder des klassischen Balletts werden hinterfragt und erweitert. Elodie Kolb 20.10.2022, 05.00 Uhr

Die Forward Dance Company nimmt das Ballett auseinander. Nicole Nars-Zimmer

Gemeinsam machen sie sich an der Ballettstange auf der Bühne zu schaffen: Bauen sie auseinander, verwenden die Einzelteile als Requisiten in ihren Bewegungen, spielen mit dem Objekt. Die sechs Tänzerinnen und Tänzer der Forward Dance Company von Lofft – das Theater aus Leipzig sind an den letzten Proben von «Sulle Sponde Del Lago» (Am Ufer des Sees). Am Donnerstag findet im Roxy in Birsfelden die Premiere der Tanzperformance statt.

Eine Ergänzung zum klassischen Tanz

Die Referenz auf das ikonische «Schwanensee»-Ballett im Titel kommt nicht von ungefähr: Die Musik von Pjotr Tschaikowski untermalt das Stück an verschiedener Stelle, eine der Tänzerinnen schminkt sich während des Stücks in einem Ringlicht inspiriert vom Schwarzen Schwan.

Das Stück nimmt sich das klassische Ballett vor und auseinander – auch buchstäblich, etwa durch die Ballettstange. Und stellt dem klassischen Tanz ein anderes Bild gegenüber. Denn die Forward Dance Company ist eine sogenannte Mixed-abled-Company. Das heisst, es sind Tanzende mit körperlichen Beeinträchtigungen dabei, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, aber auch Menschen, deren Körper einer Norm entsprechen, die im klassischen Ballett anzutreffen ist.

Unterschiedliche Perspektiven

Mit der mal feinen, mal deutlicheren Ironisierung des klassischen Balletts hält «Sulle Ponde Del Lago» diesem den Spiegel vor. Auch durch die aussergewöhnliche Bestuhlung im Raum: Anstelle der klassischen Anordnung von Zuschauerraum und Bühne sitzt das Publikum gemeinsam mit den Darstellenden in kleine Gruppen verteilt auf der Bühne. Sie wollten einen Raum schaffen, den alle Anwesenden teilen, sagt Gustavo Fijalkow, künstlerischer Projektleiter der Forward Dance Company. «Das heisst auch: Je nachdem, wo man sitzt, sieht man vielleicht eine ganz andere Geschichte.»

Manchmal sind die sechs Tanzenden, die sich über die ganze Breite des Raums verteilen und immer wieder individuelle Geschichten erzählen – mit ihren Körpern, aber auch mit ihren Stimmen – fast zu viel: Man traut sich kaum, jemandem zu lange zuzuschauen, um keine der anderen Geschichten zu verpassen.

Mehr Platz für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen

Die Praxis, die sie hinterfragen, kennt Choreograf Alessandro Schiattarella gut: Er war klassischer Tänzer, unter anderem am Theater Basel. Er sagt:

«Zwar ist Ballett ein sehr schöner Tanz, aber ich glaube, es ist auch eine Idealisierung, die sehr weit weg ist von der Realität.»

Es habe bei seiner Arbeit am Theater Basel nur wenig Raum gegeben für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen. In der Forward Dance Company dagegen gehöre es dazu, die Inszenierung ständig darauf zu überprüfen, wie sie adaptiert werden muss, damit sie für die Körper der Tänzerinnen und Tänzer stimmt.

Die Körperlichkeiten der Performer werden im Roxy genauso Teil der Inszenierung wie die Hilfsmittel. Wenn etwa ein Tänzer den Rollstuhl abgibt an eine Frau, die sonst nicht darauf angewiesen ist, und beide so in die Wahrnehmungen des und der jeweils anderen eintauchen.

Was sich sowohl Schiattarella als auch Fijalkow wünschen, sei eine gewisse Offenheit für unterschiedliche Körper im Tanz. Dennoch gehe es ihnen nicht darum, eine Binarität zu erschaffen. Fijalkow sagt:

«Wir wollen erweitern, nicht canceln.»

«Sulle Sponde Del Lago»: Forward Dance Company von Lofft – das Theater.

Premiere am 20. Oktober um 20 Uhr im Theater Roxy, Birsfelden.

theater-roxy.ch