Der Klassiker kommt nach Basel: Hand und Hand ins Heidiland

Hand in Hand ins Heidiland – der Klassiker als Handlungsballett Am Theater Basel gibt es «Heidi» zum ersten Mal überhaupt als Ballett zu sehen. Choreograf Richard Wherlock beendet damit seine Basler Karriere. Mélanie Honegger 08.05.2022, 15.00 Uhr

Freunden sich an: Geissenpeter (Diego Benito Gutierrez) und Heidi (Gaia Mentoglio). Bild: zvg/Ingo Höhn

In der Schweiz gehört er zum Kulturgut, der «Heidi»-Roman von Johanna Spyri. Wer kennt sie nicht, die Geschichte vom jungen Mädchen, das in den Bergen seine Erfüllung findet? Rund 140 Jahre nach dem Erscheinen der Buchvorlage wird aus der Erzählung, die in den Fünfzigerjahren zum ersten Mal verfilmt und später als japanische Zeichentrickserie adaptiert wurde, ein Tanzabend.

Richard Wherlock, Hauschoreograf am Theater Basel, zeigt «Heidi» als Handlungsballett. Der Abend ist Premiere und Derniere zugleich, denn es ist Wherlocks letzte Arbeit am Theater Basel. Nach 22 Jahren verlässt der Brite im Sommer 2023 seine Wirkungsstätte.

Mit «Heidi» legt der Choreograf ein letztes Mal vor. Seinem Stil bleibt er zwar treu, dennoch hat dieser Abend mehr zu bieten als bloss das Bekannte. Das liegt in erster Linie am ungewöhnlichen Setting und am verspielten Stoff. Dabei musste sich Wherlock auf das Wesentliche beschränken: «Ich musste ziemlich radikal sein», wird der Ballettdirektor im Programmheft zitiert. «Ziel war es, auf eineinhalb Stunden zu kommen.»

Wherlock inszeniert Heidis Leben auf der Alp als wahres Fest der Natur. Und so tanzen in Basel nicht nur die Dorfbewohnerinnen und -bewohner, sondern auch die Ziegen.

Die Dorfbewohnerinnen bestaunen den Tanz der Ziegen. Bild: zvg/Ingo Höhn

Wenig später regnet es Heu auf die Bühne – ein wunderbares Requisit, das die erste Hälfte des Abends prägt. Bei jeder Fussbewegung fliegt es erneut durch die Luft, der Staub hängt im Raum, und wenn es mal etwas stiller ist, dann bleibt das Rascheln.

Die Musikstile radikal gemischt

Meist aber ist da dieser klopfende, ja tropfende Rhythmus (Musik: Tino Marthaler und Alain Pauli), der sich durch den gesamten Abend zieht. Die Arbeit in den Bergen – der Grossvater bei der Schleifarbeit oder das Heurechen im Stall – fungieren sowohl als musikalische als auch als choreografische Elemente.

Musikalisch lässt sich der Abend kaum einordnen. Immer wieder sind Klarinetten und Glocken zu hören, die in sphärische Synthesizer-Klänge übergehen. Ein mutiger, aber kluger Entscheid, die Stile so radikal zu mischen.

Auch inhaltlich bietet der Abend einige Kontraste. Die bunte, fröhliche Bergwelt trifft auf die bedrückende Grossstadt, die in der zweiten Hälfte des Abends prägend ist. Tante Dete nimmt Heidi gegen deren Willen mit nach Frankfurt. Dort trifft das Mädchen auf die strenge Erzieherin Fräulein Rottenmeier und findet in Klara, die im Rollstuhl sitzt, eine neue Freundin.

Tante Dete (Debora Maiques Marin) nimmt Heidi gegen deren Willen mit in die Grossstadt. Bild: zvg/Ingo Höhn

Düstere Stimmung, strenge Kleidung: Alles hier ist traurig im Vergleich zur Alp – statt Ziegen gibt es hier gestresste Passanten, und die warmen Klänge weichen dem Lärm des Verkehrs. Kein Wunder, möchte Heidi wieder zurück!

Besonders in der zweiten Hälfte wird es repetitiv

Auch in der Inszenierung gibt es zur Mitte des Abends einen kleinen Dämpfer. Mit der sinnlichen Bergwelt kann die karge Stadt schlicht nicht mithalten. Und nirgendwo wird die Enge eines Rollstuhls so klar ersichtlich wie im Ballett, als sich Eva Blunno als Klara von ihrem Sitz zu lösen versucht. Der Kampf mit dem eigenen Körper ist zwar ergreifend, aber auch repetitiv, weil sich die Vielfalt an Bewegungen bald erschöpft.

Fräulein Rottenmeier (Lydia Caruso) und Klara (Eva Blunno). Bild: zvg/Ingo Höhn

Umso grösser die Freude, als Heidi wieder zurück auf die Alp kommt. Beim Wiedersehen mit dem Grossvater und dem Geissenpeter sind sie zurück, die verspielten Choreografien, die zu Beginn des Stücks so präsent waren. Es sind die stärksten Momente des Abends: dann, wenn Heidi mit Geissenpeter über die Wiese wirbelt, stets etwas flinker und wendiger als ihre Freunde.

Der Geissenpeter (Diego Benito Gutierrez). Bidl: zvg/Ingo Höhn

Warum es so lange dauerte, bis jemand den Roman als Ballett inszenierte, bleibt offen. Das Konzept jedenfalls funktioniert. Die Geschichte aber dürfte für all jene, die mit der Handlung nicht so vertraut sind, nicht immer einfach verständlich sein. Figuren und ihre Beziehungen untereinander bleiben ansonsten teilweise diffus. Hier lohnt sich ein kurzer Blick ins Programmheft.

