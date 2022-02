Theater Basel Von der Vergangenheit eingeholt: Die neue Basler Ballettdirektorin polarisiert Adolphe Binder übernimmt 2023 die Leitung des Balletts am Theater Basel. Nun holt sie ihre eigene Vergangenheit ein. Zu Unrecht? Mélanie Honegger Jetzt kommentieren 17.02.2022, 05.00 Uhr

Mit alter Kritik konfrontiert: die designierte Ballettdirektorin Adolphe Binder. Kenneth Nars

Die Meldung sorgte anfänglich kaum für grossen Wirbel. Anfang Februar verkündete das Theater Basel in einer Medienmitteilung, dass Dramaturgin Adolphe Binder im Sommer 2023 die Nachfolge von Ballettleiter Richard Wherlock übernehmen werde.

Mit Binder komme eine «international renommierte Persönlichkeit des zeitgenössischen Tanzes» nach Basel, so die Mitteilung. Das Tanztheater, das mit Binder in Basel Einzug hält, wurde bereits kritisch aufgenommen. «Telebasel» berichtete von der Basler Ballett-Gilde, die nun das Ende des klassischen Balletts befürchtet.

Die Probleme aus Wuppertal nicht vergessen

Hinter den Kulissen gibt aber vor allem die Vergangenheit der neuen Direktorin zu reden. Binder war 2018 nach nur einem Jahr am Tanztheater Wuppertal fristlos entlassen worden. Die Hauptgründe: Sie habe keinen brauchbaren Spielplan vorgelegt. Auch ihr Führungsstil wurde kritisiert. Die Entscheidung sei «leider notwendig geworden, um die Handlungsfähigkeit dieser einzigartigen kulturellen Einrichtung wiederherzustellen», schrieb der Beirat des Tanztheaters damals.

Binder klagte gegen den Entscheid und erhielt recht. Auf die Rückkehr ans Tanztheater Wuppertal verzichtete sie. Stattdessen einigte sie sich aussergerichtlich mit der Stadt Wuppertal auf eine Abfindung.

Ernsthafte Sorge ums Theater Basel

Die Vergangenheit lässt Binder indes nicht los. Das zeigen Reaktionen auf den Entscheid, sie nach Basel zu holen. «Wir haben nur den Kopf geschüttelt, als wir die Meldung gesehen haben», erzählt eine Person, die während Binders Zeit in Wuppertal in der örtlichen Tanzszene tätig war und mit dem dortigen Tanztheater auf Tournee war. Die Berufung von Adolphe Binder habe in der «internationalen Tanzszene» für Aufsehen gesorgt.

Die Vorwürfe sind happig, decken sich aber mit Aussagen in früheren Medienberichten aus dem Ausland. «Sie hat in Wuppertal in einem halben Jahr die komplette Kompagnie gespalten», sagt der Insider. Das sei zuvor während dreissig Jahren nicht passiert. «Ich habe grosse Befürchtungen, dass es nun auch in Basel Gerichtsurteile geben wird. Das wird die Stadt hinterher richtig viel Geld kosten», so seine Prognose.

Gezielter Rufmord?

Was ist dran an der Geschichte? Wie schwierig es ist, sich einen unvoreingenommenen Blick über die Situation zu verschaffen, zeigt sich bereits bei den verschiedenen Medienberichten zum Abgang Binders. «Deutschlandfunk Kultur» schrieb von «gezieltem Rufmord» an der Intendantin.

Allerdings kam es bereits an der Staatsoper in Göteborg, wo Binder vor ihrem Amtsantritt in Wuppertal gearbeitet hatte, zu Unstimmigkeiten. Mobbing und selbstherrliches Verhalten wurden ihr vorgeworfen, alles anonym und unbewiesen.

In einem Interview mit der «Westdeutschen Zeitung» sprach Binder von einer «Verleumdung», zahlreiche Tanzschaffende sprachen ihr nach ihrer Entlassung Mut zu. Verschiedenen Medienberichten ist zu entnehmen, dass Binder und der damalige Wuppertaler Geschäftsführer Dirk Hesse grobe Meinungsverschiedenheiten hatten.

«Die Auseinandersetzung ist abgeschlossen»

In Basel blieb es auf offizieller Seite erstaunlich ruhig. Ein verschriftlichtes Telefongespräch mit Theaterintendant Benedikt von Peter wurde vom Theater nicht freigegeben. Zur Frage, wie es mit der Vorgeschichte der neuen Ballettdirektorin umgeht, schrieb das Theater Basel schliesslich: «Wir sind stolz darauf, eine der international profiliertesten Kuratorinnen für das Theater Basel gewonnen zu haben.

Über Adolphe Binders berufliche Vergangenheit haben wir mit ihr in unserem anderthalbjährigen Findungsprozess natürlich gesprochen. Bekanntermassen ist die arbeitsrechtliche Auseinandersetzung in Wuppertal abgeschlossen und vollständig zu Adolphe Binders Gunsten entschieden worden.»

Man freue sich nun, bis zum Beginn der Spielzeit 2023/2024 mit Adolphe Binder ein Programm zu gestalten, das «unserem neugierigen und fachkundigen Publikum eine möglichst grosse Bandbreite an Tanzformen präsentiert».

