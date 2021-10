Theater Basel: Geschwister Haug über ihr gemeinsames Stück

Theater Basel Wenn Geschwister ein gemeinsames Stück realisieren: «Keine Liebesbeziehung hat diese Qualität» Beziehungen innerhalb der Familie währen ein Leben lang. Die Geschwister Anne und Lucien Haug widmen ihnen am Theater Basel ihr erstes gemeinsames Stück. Mélanie Honegger Jetzt kommentieren 21.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lucien und Anne Haug. Nicole Nars-Zimmer

Sie stammen aus der gleichen Familie, nun spannen sie erstmals auch beruflich zusammen: Die Geschwister Anne und Lucien Haug prägen die Basler Theaterwelt. Höchste Zeit für ein Gespräch über Berufswünsche, Familienfeste und ihr neues Stück am Theater Basel.

Anne und Lucien Haug, am Freitag feiern Sie mit «Die Mühle von Saint Pain» Premiere. Wie war es, zum ersten Mal zusammen einen Text zu schreiben?

Anne H.: Wir gehen voller Freude und mit dem Wissen, dass dies der Anfang einer andauernden Zusammenarbeit ist, aus diesem Prozess heraus. So etwas weiss man vorher nicht. Wir hatten einen direkten und ehrlichen Umgang miteinander und sind uns auf Augenhöhe begegnet.

Lucien H.: Diesen offenen Umgang hatten wir natürlich auch, weil wir Geschwister sind. Da fallen klare Ansagen leichter. Wir wussten immer, dass wir uns nicht in das jeweilige Schreiberinnenherz stechen, sondern den Text besser machen wollen.



Wo spüren Sie in Ihrer Arbeit, dass Sie aus dem gleichen Elternhaus kommen?

Anne H.: Beim Humor. Lucien hat irgendwann gesagt: Man spürt, dass unser Gehirn aus der gleichen DNA besteht. Wir waren uns inhaltlich, im Humor und auch in der Traurigkeit sehr nah.

Lucien H.: Ich glaube, dass man merkt, dass wir am gleichen Ort reden gelernt haben. Also im gleichen sozialen Kontext. Es gibt beim Reden und Schreiben gemeinsame Wurzeln und das erlaubt Arbeit von ganz anderen, komplexeren Ausgangspunkten. Lucien Haug: Ich glaube, dass man merkt, dass wir am gleichen Ort reden gelernt haben. Also im gleichen sozialen Kontext. Es gibt beim Reden und Schreiben gemeinsame Wurzeln und das erlaubt Arbeit von ganz anderen, komplexeren Ausgangspunkten.



Ihr Stück «Die Mühle von Saint Pain» ist eine neue Version der Krabat-Sage. Wie haben Sie diese in die Gegenwart übersetzt?

Anne H.: Der Kern der Krabat-Sage zeigt ein System, dem man nicht entfliehen kann. Ein Müller beherrscht eine Mühle und lässt Kinder für sich arbeiten. Es liessen sich viele Übersetzungen dafür finden, wir haben nach einer heutigen und vor allem allgemeingültigen gesucht. Und so sind wir dann auf die Familie gekommen. Als kleinstes System, das alle Menschen kennen, als Mühle, die man sich nicht aussuchen und die man nicht verlassen kann.

Nicole Nars-Zimmer

Lucien H.: Eltern haben alle, und so findet man sich automatisch in diesem merkwürdigen Bezugssystem von Schmerzen, von Liebe, von Gewalt oder ­Zuneigung wieder. Ganz egal, wie sich die Beziehung zu den Eltern oder zu den Geschwistern gestaltet, ob die anwesend sind oder nicht, ob man sich mit ­ihnen verträgt oder nicht. Die Figur des Krabat ist eine Erlöserfigur, die versucht, Menschen vor diesem System zu schützen. Doch das System ist eben eine generationenübergreifende Mühle. Man kann sich gegen die darin verhandelten Gefühle nicht wehren, man kann sie höchstens übersetzen. Krabat zum Beispiel hinterlässt im Versuch, andere zu schützen, lebenslange Narben. Solche Auflehnungen gegen die Mühle passieren in Familien in verschiedenen Ausprägungen die ganze Zeit.

Und wo bleibt da der Humor?

Lucien H.: Ich glaube, gerade wenn es um Familie geht, sind der Witz und die Absurdität ganz nahe bei allen anderen grossen Gefühlen, eben bei Schmerz oder bei grosser Liebe. Es gehört alles zusammen. In der Familie lebt man Beziehungen archaischer, weil man bedingungslos ist, sein muss. Keine Liebesbeziehung oder keine Freundschaft hat diese Qualität durch ewige Bindung. Auch wenn wir zwei dreissig Jahre nicht mehr miteinander reden würden, wären wir immer noch Geschwister.

Anne H.: Wir schreiben über etwas, das alle Menschen kennen. Wir lachen und weinen also auch über etwas, das wir alle kennen. Alle erinnern sich an eine Familienfeier, ein Weihnachtsfest, einen Geburtstag oder eine Beerdigung, an der die Familienmühle ihr Rad wieder angeworfen hat. So wird der Witz ein kathartischer. Jeder kennt das, dass er an einem Familienfest ist und sich fragt, warum bin ich hier? Warum bin ich nicht woanders? (lacht)

War für Sie beide immer klar, dass Sie an einem Theater arbeiten wollen?

Anne H.: Für mich war das Theater immer schon ein Ort von vielen Möglichkeiten und Lebensentwürfen. Das hat mich damals, als ich als Teenager hier am Theater Basel in den Jugendclub ging, extrem befreit. Die Konsequenz davon war dann die Schauspielschule, das Spielen im Film und im Theater. Und dann habe ich auch angefangen, als Autorin zu arbeiten.

Lucien H.: Bei mir hat es sicher auch mit dir zu tun, mit deiner Berufserfahrung. Zwei Jahre, bevor ich meinen ersten Jugendclub gemacht habe, hast du deine Ausbildung begonnen. Abgesehen davon, dass du mich auch zum ersten Mal ins Junge Theater Basel geschleppt hast, das weiss ich noch ganz genau.



Nicole Nars-Zimmer

Anne H.: Willst du damit sagen, ich sei schuld? (lacht)



Lucien H.: Ja. Die Mühle von Saint Pain. (lacht) Dass ich am Theater arbeite, hat wirklich viel mit dem Jungen Theater zu tun. Mit den Jahren, die ich dort verbracht habe. Die Art von Kooperation, Konstruktivität und Leichtigkeit, die dort vorherrscht, sucht man dann sein Leben lang und findet sie nur schwer wieder.



Wie fühlt es sich an, nun am Theater Basel zu arbeiten?

Lucien H.: Lustig ist ja, dass wir beide hier angefangen haben, Theater zu machen. Das denke ich jedes Mal wieder, wenn wir hier zur Porte reinkommen. Da hat man Zugang zu diesem Kribbeln, das sich eigentlich seit der Zeit, als man hier spielte, nicht verändert hat. Ich glaube, wir haben ein spezielles Bewusstsein für das Privileg, hier arbeiten zu dürfen. Und auch, etwas für diese Bühne schreiben zu dürfen. Da ist Ehrfurcht. Und Demut.



Anne H.: Und eine grosse Emotionalität.



Lucien H.: Es bedeutet uns beiden einfach richtig viel, an der Erinnerungsstätte neue Erinnerungen zu schaffen.



Anne H.: Ich habe mich in diesem Theater ins Theater verliebt. Und jetzt spiele und schreibe ich hier. Wenn wir damals gewusst hätten, dass wir hier tatsächlich mal arbeiten werden! Und welche Zeit und welcher Weg dazwischen liegen. Dass man das alles an diesem Ort tun kann, und da auch Leute aus dieser Stadt hinkommen, das ist wirklich toll.



«Die Mühle von Saint Pain»

Schauspieloper. Bis zum 26.3. im Theater Basel.

Zu den Personen Anne Haug (36) studierte Schauspiel in Berlin. Sie arbeitet als Schauspielerin und Autorin für Theater und Film im deutschsprachigen Raum. Seit der Spielzeit 2020/21 ist sie Teil der Basler Compagnie und im Rahmen des Stücklabors Hausautorin am Theater Basel. Gerade hatte sie mit dem Soloabend «Un Sentiment de Vie» in der Regie von Emilie Charriot Premiere im Schauspielhaus. Neben der «Mühle von Saint Pain» wird diese Spielzeit ihr Stück «Ich bin gekommen, um zu sagen, dass ich gehe» von Sahar Rahimi uraufgeführt. Lucien Haug (28) studierte an der Hochschule der Künste Bern Literarisches Schreiben. Er schreibt Stücke auf Deutsch und Schweizerdeutsch und ist eng mit dem Jungen Theater Basel verbunden, wo bald sein neues Stück «Über Nacht »aufgeführt wird er früher als Schauspieler und heute als Autor tätig ist. Als Autor arbeitete er unter anderem für das Schauspielhaus Zürich und das Maxim Gorki Theater in Berlin. Fürs Theater Basel schrieb er bereits das Stück «Onkel Wanja», das diesen Frühling Premiere feierte.