Laienbühne Pratteln führt «Hotel zu de zwäi Wälte» auf

Theater Es fährt ein Lift nach irgendwo: Die alte Dorfturnhalle Pratteln wird zur Philosophieschule Die Laienbühne Pratteln führt mit «Hotel zu de zwäi Wälte» ein Stück des frankobelgischen Erfolgsautors Éric-Emmanuel Schmitt auf.

Rauf oder runter? Vor dem Lift stauen sich die Fahrgäste. zvg

Eine geniale Idee steht am Anfang von Éric-Emmanuel Schmitts umfangreichem Theaterstück: Eine Art Hotel oder Klinik ist zwischen Tod und Leben gebaut. Menschen im Koma kommen hierher, solche, die auf ein Herz warten, solche, deren Körper gerade im OP liegen, unter Messers Schneide. Es ist kein Fegefeuer, kein christlicher Ort, alle finden sich hier ein, wo humanistisches Wohlwollen herrscht: Bei Schmitt sind es Menschen, die nachdenken, die freundlich zueinander sind, am Ende steht Versöhnlichkeit.

Dieser Humanismus prägt die Figuren, die philosophieren und kleinere philosophische Kurse erteilen. Vieles ist nur angeschnitten. Natürlich kommt die Liebe vor. Und die Schuldfrage im Rückblick auf das Leben. Was ist vor dem Leben, was danach? Erinnert man sich an das Vorgeburtliche? Kaum. Also ist es nach dem Tod wieder dasselbe wie vor dem Leben: das Nichts?

Ein Lift als einzigen Ausgang

Alle werden schliesslich irgendwie glücklich aus diesem Ort entlassen, das Zentrum hat als einzigen Ausgang einen Lift, der abwärts ins Leben zurückführt, aufwärts in den ewigen Himmel. Man weiss erst, wenn der Lift fährt, wohin er geht. Auch die Ärztin weiss nichts, sie ist funktional, leitet Informationen weiter, sie denkt aber nach über Wahl und Freiheit. Man hört laufend Zitierbares, etwa dass das Vertrauen eine kleine Flamme sei, die nichts heller mache, dafür aber umso mehr wärme.

Und bestens geplant kommt nach der Pause eine junge Schönheit ins Hospiz, heiter, bewegt, ansteckend. Sie bekommt von einem älteren Insassen das Herz gestiftet. Und sie verliebt sich natürlich in den jungen Mann im Wartesaal. Und er sich in sie. Die absolute Liebe. Er ist der Letzte, der gehen darf, und alle schauen gebannt auf die Liftpfeile!

Prächtiges Bühnenbild, akribische Regie

Die Bühne ist der Platz vor dem Lift, hier kommen alle Gänge des Hotels zusammen wie aus einem Labyrinth, man weiss nicht, woher das Leben kommt und wohin es sich jeweils entwickelt. Eine hervorragende Arbeit des Bühnenbauers Hans Behounek.

Der altverdiente und auch im Spielen erfahrene Regisseur Niggi Reiniger hat intensiv mit den Darstellenden gearbeitet, sie spielen präzise, rhythmisiert, klar choreografiert. Seine Umsetzung ins Baseldeutsch funktioniert, nichts Gestelztes, kein Zwang, alle sprechen ihren eigenen Dialekt. Das ergibt eine stimmige Gesamtsituation.

Dem Willen des Autors zu einem positiven Weltbild, zu seinem erklärten Humanismus, wird voll entsprochen. Spiel und Inszenierung gehen eindringlich der Frage nach Illusion und Realität im Leben nach, orientieren sich nach den philosophischen Statements der Figuren. Am Ende gibt es von jeder Person kernige Sentenzen. Der Tod, so sagt etwa die Ärztin, sei kein Faktum, sondern ein Mysterium. Egal wie alt man sei beim Sterben, man verliere immer das gleiche Leben.

«Hotel zu de zwäi Wälte», Alte Dorfturnhalle Pratteln. Nächste Vorstellungen: 10.,11.,12., 17. und 18. November. www.laienbuehne-pratteln.ch

