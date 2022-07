Theater Fauteuil Das Wunderkind feiert morgen Geburtstag: Fauteuil-Gründer Roland Rasser wird 90 Er gründete das Theater Fauteuil, spielte 750 Mal den HD Läppli und war auch für Emil ein Idol: Roland Rasser. Ein Rückblick auf sein Leben als Pionier, der Wundersames vollbrachte. Andreas W. Schmid Jetzt kommentieren 26.07.2022, 16.00 Uhr

Der Gründer mit Fauteuil: Roland Rasser steht 2017 zum Fototermin nochmals auf die geliebte Bühne. zvg/Mimmo Muscio

Wenn ausländische Besucherinnen und Besucher den «Walk of Fame» am Spalenberg besichtigen, dann kommen ihnen einige der Namen am Boden dank deren internationaler Strahlkraft vertraut vor: Roger Federer natürlich, aber auch Jeannot Tinguely, Jacques Herzog und Pierre de Meuron oder Arthur Cohn. Einen grösseren Erklärungsbedarf braucht es bei den anderen «Ehrespalebärglemern», die «nur» national oder regional leuchten und leuchteten, sich aber dennoch für die Stadt verdient gemacht haben – es sei denn, man heisst Roland Rasser.

Bei ihm reichen ein paar wenige Schritte von seinem Namensschild ganz unten am Spalenberg bis zu einem rot bemalten Hauseingang auf der rechten Seite, um zu zeigen, was er, der diesen Mittwoch seinen 90. Geburtstag begehen darf, in seinem Leben Wundersames vollbracht hat. Bernhard Baumgartner, ein langjähriger Weggefährte von ihm, hat einmal passend dazu einen launigen Vers gedichtet:

Der Rolli isch – i main s nit zyynisch –

E Wunderkind, rain medizyynisch:

Er het as eerschte Maa vor Joore

am Spaalebäärgg e Kind geboore.

Nach dem Brand die Geburt

Gerade mal 25 Jahre alt ist Roland Rasser im Jahre 1957, als er dieses «Baby», das Theater Fauteuil mit dem besagten roten Portal, zur Welt bringt. Der Geburtsstunde ist ein Jahr zuvor ein Unglück vorausgegangen: Am Nadelberg entzündete sich in einem Pneulager eine riesige Feuersbrunst. Nur ein Wunder sowie die Basler Feuerwehr verhinderten, dass der Brand auf die Altstadt überschwappte.

Experimente erwünscht: 1976 führte Roland Rasser die Operette «Offenbach am Spalebärg» auf. zvg/Archiv Theater Fauteuil

Das Löschwasser aber überflutete die umliegenden Gassen, so auch einen Käsekeller am Spalenberg 12. Der Zufall will es nun, dass ein befreundeter Journalist, der die Schäden für einen Zeitungsartikel besichtigt, Rasser den entscheidenden Hinweis gibt, dass das trostlose, nach Käse stinkende Loch vielleicht etwas für seine Pläne sein könnte.

Kein Geld, aber eine Vision

Roland Rasser ist damals schon seit geraumer Zeit mit der Idee schwanger gegangen, ein eigenes Theater zu gründen. Nebst seinem Job für ein Reisebüro schnuppert er Theaterluft, steht etwa mit seinem Vater Alfred Rasser, dem berühmten Läppli-Mimen, auf der Bühne oder geht mit dem von ihm mitgegründeten Cabaret Cornichon auf Tournee.

Als er den Käsekeller besichtigt, ist er sofort der Visionär, der sich hier sein eigenes Kellertheater vorstellen kann. Er hat zwar kein Geld für den Umbau, schafft es jedoch dank seines geschliffenen Mundwerks sowie mit der Hilfe seines Göttis, einem Architekten, die Handwerker davon zu überzeugen, dass sie ihm zehn Jahre Zeit für die Begleichung der Rechnungen gewähren sollen.

Statt eines Tickets brachte das Publikum einen Stuhl mit

Er nutzt die Zeit und sorgt mit kreativen Ideen dafür, dass das Theater beachtet und vor allem rege besucht wird. Zur Premiere verlangt er vom Publikum anstelle des Eintrittsgeldes einen Stuhl, den sie mitbringen und dalassen sollten. Die Spale-Clique beschreibt die Aktion an der folgenden Fasnacht kurz und knackig:

Hesch kai Stuehl: suff Wasser

Hesch ain: gang zem Rasser

Damit schlägt er zwei Fliegen mit einer Klappe: Er, der immer noch klamm bei Kasse ist, spart sich die Kosten für die Theaterbestuhlung, zudem sorgt die Aktion für landesweite Beachtung; die «Schweizer Wochenschau» filmt, wie die Zuschauer stuhlbepackt zum neuen Theater erscheinen.

Werbeaktionen im Drämmli

Roland Rasser ist sich aber auch nicht zu schade, im Kleinen Werbung zu machen: Er, so wird es erzählt, fährt mit einem Kollegen einen ganzen Tag lang Tram, um mit ihm ganz vorne im Wagen ein unüberhörbar lautes Gespräch zu beginnen: Im Fauteuil trete dieser Tage ein grossartiger Kabarettist auf, dieser Hanns Dieter Hüsch aus Deutschland. Den müsse man unbedingt sehen! Es habe noch ein paar Karten, aber allzu lange dürfe man nicht mehr warten.

Die Aktionen tragen Früchte: Das Publikum kommt in Scharen – meistens jedenfalls. Den deutschen Liedermacher Reinhard May wollen pro Vorstellung bloss sechs Personen sehen. «Er hat das trotzdem eine Woche lang durchgezogen», erinnert sich Roland Rasser Jahre später.

Rasser als Vorbild des grossen Emil

Bei der Programmgestaltung hat er ein glückliches Händchen, er gewährt noch unbekannten Talenten eine Auftrittsmöglichkeit, holt aber auch immer wieder grosse Namen in sein Haus: so etwa die beiden James-Bond-Bösewichte Curd Jürgens und Gert Fröbe, Didi Hallervorden, Zarah Leander, Hildegard Knef und natürlich auch seinen Vater, der zu jener Zeit wegen einer China-Reise als Kommunist verschrien und deshalb vielerorts boykottiert wird.

Ohne angezogene Handbremse: Roland Rasser (r.) mit Willi Schraner, der auch mit den beiden anderen Läppli-Darstellern – Alfred Rasser und Gilles Tschudi – aufgetreten ist. zvg/Fredi Zumkehr

Das «Fauteuil» ist als erstes Kleinkunsttheater ein Vorbild für andere. Emil Steinberger findet es «aussergewöhnlich, was da am Spalenberg entstanden ist», und möchte etwas Ähnliches in Luzern auf die Beine stellen. Er ruft seinen Theaterkollegen eines schönen Morgens in den Sechzigerjahren an und bekommt von ihm zu hören: «Ich erzähle gerne mehr darüber, aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass ich es nicht mehr tun würde.» Denn so sehr das Theater Freude bereitet, so sehr ist es doch auch mit knochenharter Arbeit und zwischendurch auch Ärger verbunden.

«Wir mussten mucksmäuschenstill sein»

Colette Greder, die ab 1974 jahrzehntelang zum festen Ensemble des «Fauteuil» gehörte, erzählt am Telefon, dass sie ihn als «unermüdlichen Chrampfer» erlebt hat, dem niemand etwas vormachen konnte – weder hinter noch auf der Bühne. Morgen feiert sie selber ihren 76. Geburtstag, man werde sich sicher gratulieren. «Rolli war auch ein Perfektionist. Hinter dem Vorhang mussten wir mucksmäuschenstill sein, sonst konnte er fuchsteufelswild werden … natürlich vollkommen zu Recht.»

Als Chef sei er hart, aber fair gewesen. Und ein grosser Ideengenerator, der immer wieder Neues ausprobiert habe. «Das Klopfen vor einer Vorstellung hat er aus Paris von den dortigen Boulevardtheatern importiert.» Es gibt verschiedene Theorien, was dieses Klopfen zu bedeuten hat. Eine lautet, dass es Glück bringt, eine andere, dass damit die Mäuse und Ratten unter der Bühne vertrieben werden sollen.

750 Mal den HD Läppli gespielt

Ende der Achtzigerjahre liefert er sein Meisterstück ab: Er schlüpft in die legendäre Rolle seines Vaters, den Hilfssoldaten Theophil Läppli. «Es war ein sehr grosses Wagnis», erinnert er sich später, «mir wurde bewusst, wie oft mein Vater mit seinen Produktionen knapp am Konkurs vorbeigeschrammt war.»

Mit rotem Schnäuzer: Roland Rasser 1989 als HD Läppli. zvg/Michael Kupferschmidt

Aber auch persönlich geht er damit auf «all in», weil er sich so dem direkten Vergleich mit seinem Vater aussetzt. Doch das Vabanquespiel geht auf, die Zuschauerinnen und Zuschauer nehmen ihm den Läppli ab. «Selbst eingefleischte Zweifler revidieren ihr Urteil», schreibt die NZZ. Die Neuaufführung wird zum Hit. Rund 750 Mal tritt er auf, im Fauteuil-Theater, aber auch anderswo, «in jedem Schweizer Kaff», wie er es nennt.

Stararchitekt Calatrava baute das Theater um

Am Spalenberg baut er weiter aus und um, wobei ihm keine Idee zu verrückt ist. Star-Architekt Santiago Calatrava entwirft für das «Tabourettli», den zweiten Theatersaal im Gebäude, eine mächtige Stahlkonstruktion, die das 200 Tonnen schwere Stockwerk trägt. Ein genialer Wurf, doch die Mühlen der Staatlichen Liegenschaftsverwaltung, der das Gebäude gehört, mahlen langsam – zu langsam für den Theaterdirektor, der es sich gewohnt ist, ein viel höheres Tempo anzuschlagen.

Colette Greder erinnert sich, dass wegen der behördlichen Verzögerungen das neue Programm des Cabaret Kaktus, das im «Tabourettli» programmiert war, gefährdet schien. «Also beschloss Rolli Rasser – auch so ein typischer Einfall von ihm –, dass das ganze Ensemble zum Baudepartement marschiert, um dort vorzusprechen.» Es versteht sich von selbst, dass die Neueröffnung des «Tabourettli» pünktlich erfolgte.

An die Kinder übergeben

Pünktlich gab Roland Rasser schliesslich auch seinen Rücktritt. Es ist ja ein bekanntes Phänomen, dass, wer so Grosses erschaffen hat, dieses nicht einfach so ohne weiteres loslassen kann. Er aber konnte es – oder lernte es zumindest. Seit mittlerweile über 25 Jahren führen seine Tochter Caroline und sein Sohn Claude das Haus genauso erfolgreich weiter und dies wie seit jeher ohne einen Franken Subvention.

Vater und Sohn: Alfred (l.) und Roland Rasser in den Fünfzigerjahren unterwegs zu einer Vorstellung. zvg/Archiv Theater Fauteuil

Auch sie scheuen sich nicht, Risiko zu nehmen: Die dritte Läppli-Version mit Gilles Tschudi in der Hauptrolle zeugt davon. Was Roland Rasser freut, wie er vor der Premiere vor drei Jahren erklärte: «Es ist heerlig, dass der Läppli wieder auferstanden ist.»

Die grosse Bühne braucht er nicht mehr

Er selber lebt heute mit seiner Frau Charlotte «Cha-Cha» Rasser, die im Theaterbetrieb viele Jahre im Hintergrund wirkte, in Gehdistanz zum «Fauteuil», zum Spalenberg und zu seiner Namensplatte auf dem dortigen Boden. Viel Zeit verbringt er auch in der «Casa Nascosta» in Ascona im Tessin, im «versteckten Haus».

Passend dazu geniesst er das Leben «vital, aber zurückgezogen», wie seine Tochter Caroline ausrichten lässt. Die grosse Bühne braucht er nicht mehr; er stand lang genug auf ihr. Seinen runden Geburtstag feiert er diesen Mittwoch denn auch im kleinen, engsten Familienkreis.

