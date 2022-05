Theater Fauteuil Ein «Fest am Änd»: Mit Mike Müller bei der Familienrichterin Im Theater Fauteuil spielt Schauspieler Mike Müller in «Erbsache» im Alleingang eine ganze Familie im Erbstreit. Mélanie Honegger Jetzt kommentieren 06.05.2022, 05.00 Uhr

Richterin und Verstorbener zugleich: Schauspieler Mike Müller. zvg/Joel Schweizer

Die Kinder verfolgen den alten Heinzer bis in den Tod. Egal wie alt sie waren, zu Lebzeiten dachte der Vater immer: «Irgendwenn goht's ringer!» Nun, kurz vor und schliesslich auch nach seinem Tod, übt Heinzer Rache. Das Testament ist die letzte Möglichkeit, die Kinder noch einmal so richtig zu ärgern.

Mit Erfolg: Fortan streiten sich diese darum, wer die Ferienwohnung auf der Riederalp und wer die Apotheke des Vaters erbt. Dabei, so beschwichtigt der Vater nach seinem Tod, basiere alles nur auf einem Missverständnis. Er habe an ein «Fest am Änd» gedacht, gar nicht an ein «Test-am-Änt»!

Heinzer, in Niederbipp geboren und in Oberbipp gestorben, das ist Mike Müller. Genauso wie die Tochter und die zwei Söhne, die Richterin, die zwei Anwälte und sämtliche Zeuginnen und Zeugen. Der Schweizer Schauspieler sitzt im Basler Theater Fauteuil zwar alleine auf der Bühne, schlüpft aber von der einen Figur in die nächste. In seinem Stück «Erbsache» führt er während achtzig Minuten Gespräche mit sich selbst, ohne einmal aus der Rolle zu fallen.

Gespür für Sprache und Eigenarten

Ein beeindruckender Auftritt, der im Gelächter des Publikums bisweilen fast etwas untergeht. Ein Zeichen dafür, dass der Schauspieler nicht nur mit seinen Parodien auf Toni Brunner, Peter Bichsel oder Mike Shiva Erfolg hat.

Das liegt unter anderem an seinem Gespür für die Sprache und die Eigenarten der Menschen. Als Vater Heinzer spricht er mit schamloser Ehrlichkeit über die eigenen Kinder: «D Brigitte isch sicher die Intelligentischti vo allne drüe», so das Urteil des Vaters. «Mine Chind hani einzeln scho vertraut. Aber im Rudel?»

«Räubergschichte üsem Orientexpress»

Nun also sitzen die drei Kinder gemeinsam mit ihren Anwälten vor Gericht und werfen sich Beleidigungen an den Kopf. Sie sei die einzige, die sich wirklich für den Vater interessiert habe, sagt Tochter Brigitte. Nicht einmal einen Pyjama hätten ihm die Söhne ins Pflegeheim gebracht!

«Ich has jetzt mol laufe lo, dr grössti Dampf sett jetzt dusse si», schaltet sich die Richterin nach dem Plädoyer ein. Aber nichts da! «Räubergschichte üsem Orientexpress», so der Anwalt der Söhne. Auch das Walliserdeutsch sitzt bei Müller, der mit jeder Rolle den Dialekt wechselt.

Und so spricht Doktor Baggenstos, einer der wichtigsten Zeugen bei der Verhandlung, astreines Baseldeutsch. Als der Zeuge aus Versehen seinen Freund anruft – «a pocket call!» – läuft Müller zur Höchstform auf: «Mutzeli! Sali, tschau, tschau-tschau!», ruft er zum Schluss ins Handy. Das Publikum ist begeistert. Der Doktor erzählt derweil, wie er den Verstorbenen bis zum Schluss dreimal die Woche besucht habe, um gemeinsam eine Flasche Bordeaux zu trinken: «E glatti Form vo Stärbebegleitig.»

Ein tröstlicher Umgang mit dem Tod

Dieser lockere Umgang mit dem Tod zieht sich durch das gesamte Stück und kommt auch bei den vielen älteren Personen im Saal gut an. Ein wahnsinniges «Gläuf» sei das kurz vor Schluss, sagt der Verstorbene übers Abschiednehmen. Nach dem Tod aber wolle einem plötzlich niemand mehr nahekommen, das Unbehagen sei zu gross. «Debi lit in jedere Metzgerei älters Fleisch ume!» Das mag erst einmal derb wirken, tatsächlich aber hat die Art, wie Müller dem Tod die Schwere nimmt, etwas Tröstliches.

In ihren Gegensätzen sind auch die zwei Polizisten im Zeugenstand witzig. Der erfahrene Cop tritt als jovialer Schwätzer auf; der jüngere, Mehmeti, ist der Einfühlsame: «Erst einmal empathisch ansagen, das haben wir in der Ausbildung gelernt», erklärt er seine Arbeitsweise als Polizist. Erst wenn es nicht mehr anders gehe, müsse man eben zugreifen, aber immer «schön ruhig bleiben».

Lob von Emil Steinberger

Mit seinem liebevollen Blick auf die Marotten anderer Menschen gelingt es Müller, das Interesse des Publikums bis zum Schluss zu halten. Das ist nicht zuletzt auch das Verdienst von Regisseur Rafael Sanchez. Der Basler war einst als Schauspieler und Regisseur am Jungen Theater tätig, ehe er 2003 Hausregisseur am Theater Basel wurde. Im aktuellen Stück sorgt er dafür, dass es weder Hänger noch Längen gibt.

Nach der Basler Premiere sind die Gäste hin und weg. «Hochkarätig», sagt jemand, «dr Wahnsinn» eine andere Person. In die gleiche Kerbe schlägt auch Komikerlegende Emil Steinberger, der ebenfalls im Publikum sitzt. Auf Twitter veröffentlicht er ein Foto, das ihn gemeinsam mit Müller zeigt. Eine «emotionale Begegnung» nach einer «grossartigen Leistung», schreibt Steinberger dazu. Müllers Kommentar: «Stolz.»

«Erbsache»

Theater Fauteuil, Basel. Bis 7.5. Alle Vorstellungen im Mai sind ausverkauft.

Im November Wiederaufnahme im Theater Fauteuil und im Alten Schlachthaus Laufen.

www.fauteuil.ch

