Sarah Spale und Gilles Tschudi im Fauteuil gehen an «Die Niere»

Theater Sarah Spale und Gilles Tschudi: Das Theater Fauteuil geht mit Starbesetzung an «Die Niere» Mit der Dialektkomödie «Die Niere» sorgt das Basler Fauteuil-Theater mit einem vorzüglich agierenden Ensemble für wohltemperiertes Amüsement. Dominique Spirgi Jetzt kommentieren 13.11.2022, 17.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zwei Ehepaare und ein wenig organischer Abend: Roland Herrmann, Sarah Spale, Isabel Florido und Gilles Tschudi. Mimmo Muscio

Bei diesem Schwank will eigentlich so vieles nicht zusammenstimmen.

Da ist einmal das Stück, das der österreichische Autor und Kabarettist Stefan Vögel geschrieben hat und das seither im deutschsprachigen Raum erfolgreich aufgeführt wird. Aufgegriffen wird ein Thema, das eigentlich als ernsthaftes, wenn nicht gar aufklärerisches Stück durchgehen könnte: Es geht um eine Frau, die wegen akuter Niereninsuffizienz ein Spenderorgan braucht. Und es geht um ihren Ehemann, der ihr als Lebendspender eine Niere abgeben könnte, sich aber nicht dazu durchzuringen vermag.

Nicht wirklich der Plot für eine Komödie, mag man im ersten Moment denken. Stefan Vögel hat sich davon nicht beirren lassen und ein amüsantes Konversationsstück, eine Beziehungskomödie mit überraschenden Wendungen und einer guten Prise schwarzem Humor, geschrieben.

Locker-flockiges Lustspiel

Für überraschende Wendungen sorgt ein befreundetes Ehepaar: Der Mann erklärt sich spontan bereit, eine seiner Nieren zur Verfügung zu stellen, was den zaudernden Ehemann arg in Gewissensnöte bringt. Die befreundete Frau wiederum, sie ist Apothekerin, bringt den eh schon geplagten Ehemann mit der Aufzählung von möglichen Gefahren und Nebenwirkungen einer Nierenspende an den Rand der Verzweiflung.

So beschrieben, klingt dies nach einer tiefgründigen und pechschwarzen Tragikomödie. Regisseur Martin Schurr und das Autorenduo der Dialektfassung mit Walter Loeliger und Domo Löw haben sich für einen anderen Weg entschieden. Sie setzen voll auf die Schiene eines locker-flockigen Lustspiels – gewürzt mit lokalspezifischen Comedy-Einsprengseln.

Die Regie vertraut dabei voll und ganz auf die vier Schauspielerinnen und Schauspieler, die auf der kleinen Fauteuil-Bühne gross auftrumpfen. Es ist ein kleines Ensemble mit so viel Starpotenzial, wie es bei Eigenproduktionen am Spalenberg wohl erst selten zu erleben gab: Die beiden Hauptrollen konnten mit den TV- und Filmgrössen Sarah Spale und Gilles Tschudi besetzt werden.

Talent für das komische Fach

Tschudi hat in der unsterblichen Rolle des HD-Soldaten Läppli im Fauteuil-Theater bereits bewiesen, dass er nicht nur in den Rollen von Bösewichten im Film, sondern auch als Komödiant auf der Bühne viel Esprit über die Rampe bringt. Und spätestens seit der Premiere von «Die Niere» weiss man nun, dass auch Sarah Spale nicht nur als tragische Junkiemutter oder grüblerische Ermittlerin im Film und Fernsehen zu überzeugen vermag, sondern auch ein grosses Talent für das komische Fach besitzt.

Tschudi und Spale sind die grossen Stars auf der Bühne und damit natürlich auch Anziehungspunkt für das Publikum. Mimmo Muscio

Gilles Tschudi schafft es, die Klischeefigur eines Stararchitekten ohne ausgeprägtes Empathiepotenzial als eitlen Waschlappen darzustellen, ohne sie zu verraten oder sie vollends der Jämmerlichkeit preiszugeben. Dabei treibt es die Dialektfassung des Stücks ziemlich strub mit dieser Figur mit Namen Etienne – etwa wenn er mit Basel-chauvinistischem Entsetzen auf die Möglichkeit reagiert, dass seiner Frau die Niere eines Oberbaselbieters eingepflanzt werden könnte. «Was für e Vorstellig, mit eme Stück Gälterkinde im Bett z sy», jammert er.

Zögerliche Spendebereitschaft

Sarah Spale versteht es als Salomé vorzüglich, die Balance zwischen der bitteren Enttäuschung über die allzu zögerliche Spendebereitschaft ihres Mannes und der ironiegeladenen Souveränität einer starken Frau zu halten. «Wenn’s ums Härz gange wäri, hätt ich di ganz sicher nit gfroggt», schmettert sie ihrem Mann entgegen.

Tschudi und Spale sind die grossen Stars auf der Bühne und damit natürlich auch Anziehungspunkt für das Publikum. Es ist der Produktion hoch anzurechnen, dass sie sich nicht im Starrummel verliert. Auch die beiden Nebenfiguren erhalten in der Inszenierung den Raum, der ihnen zusteht. Sie sind denn auch mit dem Fauteuil-Stammschauspieler Roland Herrmann und der Schauspielerin Isabel Florido bestens besetzt.

Herzlicher Applaus für «Die Niere»

Man könnte der Produktion nun vorwerfen, dass sie vor dem doch nicht nur komischen Hintergrund vielleicht allzu glatt und wohltemperiert dahinplätschert. Das ist natürlich der Stückvorlage geschuldet. Es handelt sich um einen Schwank, der auf Pointen und nicht auf allzu viel Tiefgründigkeit setzt.

Vielleicht bringt der gut zweistündige Theaterabend den einen oder die andere dennoch dazu, über die inneren Konflikte bei einer Lebendspende, die der zögerliche Ehemann zur Schau trägt, nachzudenken. Alles in allem ist «Die Niere» aber in erster Linie ein vergnüglicher Theaterabend. Das mit viel Lokalprominenz besetzte Premierenpublikum spendete dem Ensemble und dem Produktionsteam einen überaus herzlichen Applaus.

«Die Niere» von Stefan Vögel. Theater Fauteuil.

Weitere Vorstellungen bis Ende Jahr.

www.fauteuil.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen