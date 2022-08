Das Theaterfestival Basel ist zurück

Noch bis zum 4. September werden in Basel und der Region zeitgenössische Tanz- und Theaterproduktionen aus der ganzen Welt gezeigt. Das Festivalteam legt Wert darauf, eine grosse ästhetische Breite zu bieten und verschiedenste Disziplinen der darstellenden Künste abzubilden. So stehen in den kommenden Tagen Produktionen in den Sparten Theater, Tanz, Performance, Zirkus und Jugendtheater an. Die Aufführungen finden in verschiedenen Theaterhäusern in der Region statt sowie im Stadtraum unter freiem Himmel. Die Höhepunkte der bz-Redaktion: die Performance «Jezebel», die Kunstspaziergänge von Cie Moost und Jetse Batelaans Stück «Das Tier, das Tier und das Tierchen» für junges Publikum.



www.theaterfestival.ch