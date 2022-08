Trinkgeld-Initiative Basler Regierung möchte Kulturpauschalen erhöhen Für das laufende Jahr beantragt die Basler Regierung eine Erhöhung der bestehenden Kulturfördergefässe. Ziel ist es, die Trinkgeld-Initiative möglichst rasch umzusetzen. Mélanie Honegger 16.08.2022, 18.27 Uhr

Das zusätzliche Geld soll unter anderem den Clubs zugutekommen. zvg

Das Basler Kulturbudget soll für die Umsetzung der Trinkgeld-Initiative erhöht werden. Wie die Basler Regierung am Dienstag mitteilte, beantragt sie zur besseren Förderung von einzelnen Projekten in der Jugendkulturpauschale und in der Kulturpauschale eine Erhöhung der bestehenden Mittel.