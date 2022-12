Turmbläser Beim Stadtposaunenchor darf an den Festtagen in Basel kräftig mitgesungen werden Die Turmbläser in Basel spielen jeden Samstag vom Münsterturm, aber besonders schön zu erleben sind sie an Weihnachten und Silvester. Einer von ihnen ist Phillip Boyle. Reinmar Wagner Jetzt kommentieren 22.12.2022, 05.00 Uhr

Der 33-jährige Turmbläser Phillip Boyle aus Norwegen ist soeben zum neuen Leiter des Stadtposaunenchors gewählt worden. zvg/ Daniele Caminiti

Es gab Berufe, die besser angesehen waren als derjenige des Stadtpfeifers oder Türmers. Es war ein Vollzeitjob ohne Überstundenzuschlag oder Ferienvertretung: Jede Stunde hatte er von der Höhe des Turms die Stunden «abzublasen» oder gewisse Ereignisse anzukündigen. Damit waren Gefahren verbunden: Der Bremer Turmbläser beschwerte sich seinerzeit beim Stadtrat, dass dreimal der Blitz eingeschlagen hätte und er nie wisse, ob er wieder heil vom Turm herab komme.

Nach der Reformation begann man, statt einfacher Muster von Signalhörnern bessere Instrumente zu verwenden und die Melodien von Chorälen zu spielen, woraus sich bald bei besonderen Gelegenheiten das mehrstimmige Musizieren ergab. Die Turmbläser wurden manchmal zu versierten Musikern, denen man gerne zuhörte. Zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert wurden die Turmmusiken vielerorts zu überaus populären Anlässen, auch nachdem die ursprünglichen Aufgaben der Türmer unwichtig geworden waren.

Der Stadtposaunenchor in Aktion. zvg

Dafür engagierten sich ab dem 19. Jahrhundert zunehmend musik-liebende Amateure und pflegten das Turmblasen in Vereinen. Im Repertoire blieben Kirchenlieder und Choräle bestimmend, aber je nach Können und Ambitionen wagte man sich auch an komplexere Stücke aus Renaissance und Barock, und bis heute schreiben Komponisten für diese speziellen Ensembles und Gelegenheiten. Von Beethoven etwa gibt es «3 Equale» von 1812 oder Hindemith schrieb 1932 eine «Morgenmusik».

Basel hat eine lange und lebendige Tradition

Es gab und gibt Turmbläser in vielen mitteleuropäischen Städten. Eine besonders lebendige Tradition hat sich in Basel erhalten, respektive wurde in den 1950er-Jahren wieder belebt, nachdem sie im 19. Jahrhundert aufgeben worden war: Der Stadtposaunenchor, ein Verein meist aus Amateurmusikern, spielt jeden Samstag, im Sommer wie im Winter um 17 Uhr ein kurzes Konzertprogramm auf der Galerie des Georgsturms des Basler Münsters – oder bei Herbstmesse oder allzu schlechtem Wetter im Kreuzgang nebenan.

Am letzten Samstag fand das «Vesperblasen» zum 2369. Mal statt. «Es gibt Spieler, die seit über 50 Jahren mitmachen, daran sieht man, welche Traditionen es in diesem Ensemble gibt.» Das sagt Phillip Boyle. Der 33-jährige Posaunist aus Norwegen ist soeben zum neuen Leiter gewählt worden. Boyle, der an der Schola historische Posaune studierte, ist kein Chefdirigent, der jeden Samstag auf der Matte stehen muss.

Es gibt drei Gruppen von fünf bis zehn Spielern und Spielerinnen, die sich weitgehend autonom organisieren und im Vesperblasen abwechseln. Nur an Heiligabend und an Silvester verteilt sich die ganze Truppe auf den Galerien der Münstertürme zu besonders festlichen Konzerten.

Phillip Boyle hat an der Basler Schola studiert. zvg/ Pia Tviberg

Die Notenbibliothek des Vereins ist prall gefüllt, hauptsächlich mit viel Musik aus der Zeit der Renaissance und des Barock. «Eine riesige Ressource, die es einfach macht, interessante Programme zusammenzustellen», sagt Boyle. Diese Tradition will er auf jeden Fall aufrechterhalten: «Das ist die Visitenkarte des Ensembles.» Andererseits sei es auch Teil seines Mandats, neues Repertoire einzubringen. Boyle denkt daran, möglicherweise eine vierte Gruppe zu etablieren, die vielleicht experimentellere Ideen umsetzen kann.

Bis jetzt werden im Stadtposaunenchor ausschliesslich Trompeten und Posaunen gespielt. Die Farben der anderen historischen Blasinstrumente wie Zinken oder Schalmeien fehlen dabei, und Boyle würde sie gerne auch bei den Turmbläsern integrieren.

Bei brennender Sonne oder Minustemperaturen

Den Charakter des Vereins als eine Gruppe begeisterter Hobbymusiker will er aber keinesfalls umkrempeln. «Natürlich arbeiten wir dauernd an der musikalischen Qualität, aber vor allem können wir auf die Leidenschaft und die Erfahrung der Mitglieder zählen. Von denen ist keiner mehr nervös, und niemand lässt sich aus der Ruhe bringen, wenn bei 30 Grad die Sonne brennt oder bei Minustemperaturen die Finger klamm werden.»

Jetzt stehen für die Basler Turmbläser die beiden grössten Auftritte bevor: An Heiligabend erklingt ab 17 Uhr Weihnachtsmusik von Komponisten wie Praetorius oder Hans Leo Hassler, im Wechsel mit bekannten Weihnachtsliedern. Es darf und soll mitgesungen werden. Die Texte kann man sich auf der Website herunterladen.

Einen besonderen Akzent setzt dieses Jahr der Auftakt mit einem Weihnachtslied des ukrainischen Komponisten Mykola Leontowytsch (1877-1921), der im Rahmen der bolschewistischen Revolution vom Geheimdienst ermordet wurde. An Silvester wird ab 23.30 Uhr ein Programm mit feierlicher Musik zum Jahres-Ausklang gespielt. Nach den «Ausläuten» spielt der Stadtposaunenchor zwei bekannte Choräle, zu denen ebenfalls kräftig mitgesungen werden soll.

Turmblasen vom Basler Münster:

- an Heiligabend: 24. Dezember, 17.00-17.30 Uhr.

- an Silvester: 31. Dezember, 23.30-23.55 Uhr.

- durch das Jahr: Jeden Samstag um 17 Uhr.

www.stadtposaunenchor-basel.ch

