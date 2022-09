Augen zu und durch? Besser hingehen, sitzen und Basel neu sehen

Urbanistik Augen zu und durch? Besser hingehen, hinsetzen und Basel neu sehen Max Leiss regt in seinem Buch «Gehen, Sitzen, Schauen» dazu an, die Stadtlandschaft und ihre Vorzüge neu zu entdecken. Hannes Nüsseler 24.09.2022, 05.00 Uhr

Vielleicht doch mal anhalten? Dreirosen-Brücke. Nicole Nars-Zimmer

Wer Landschaft sagt, denkt das Alpenglühen samt Goldrahmen oft gleich mit. Oder den passenden Farbfilter für Instagram. Malerisch soll die Landschaft sein, damit wir sie überhaupt als solche wahrnehmen. Dabei geht vergessen, dass sie uns ständig umgibt: beim Pendeln zur Arbeit, auf dem Weg zum Supermarkt, vor dem Handy. Vor lauter Bäumen sehen wir den Parkplatz nicht mehr.

Dass unser Verhältnis zur Landschaft und vor allem zum öffentlichen Raum weit mehr ist als eine Frage der Ästhetik, beschreibt Max Leiss, Künstler und Dozent für Gestaltung an der Hochschule Luzern, in seinem wunderbar anregenden und reichhaltigen Buch über «Gehen, Sitzen, Schauen» – drei Handlungen, mit denen wir unsere Körper in Beziehung zur Welt setzen und sie dadurch formen.

In Anlehnung an die «Spaziergangswissenschaft» des Schweizer Soziologen Lucius Burckhardt (1925–2003) hat Leiss ausgiebige Touren durch das Dreiländereck Basel unternommen und seine Erkenntnisse auf 176 Seiten verdichtet: ein handlicher Umfang auf den ersten Blick, aber dank zahlreicher Exkurse und Sichtachsen auf weiterführende Themenfelder raffiniert angelegt wie ein Wandelgarten, der stets neue Ein- und Ausblicke ermöglicht.

Sitzen und Be-Sitzen

Und mit der Gartenbaukunst steigt Leiss denn auch in das Thema ein, konnte das Gehen zum Vergnügen doch nur in einer sicheren, umfriedeten Umgebung entstehen und war deshalb zunächst das Privileg der Oberschicht. Dass in diesem Zusammenhang die ersten Parkbänke entstanden, macht durchaus Sinn: Sitzen und Be-Sitzen sind Nachbarn.

Hauptsache Berge: Fotografie aus der Publikation «Gehen, Sitzen, Schauen - Körper und Landschaft». Giuseppe Micciché

Im Labor der Barock- und Landschaftsgärten wurde auch eine besondere Form des Sehens entwickelt, die sich stark an der Malerei der damaligen Zeit orientierte und den künstlich angelegten Garten zum pittoresken Naturidyll verklärte – was bis heute nachwirkt. So stammt etwa die auf jeder Wanderung gern beschworene «Aussicht» ursprünglich aus der Gartenkunst: Erst in unserer Wahrnehmung wird unsere Umgebung zur Landschaft, ist also immer «gemacht».

Nach den «verlorenen und gesuchten Landschaften», die zu unserer Erbauung oder als «Sportgerät» dienen, beschäftigt sich Leiss auch mit der «missachteten» Schweiz, die sich uns beim gelegentlichen Blick durchs Zugfenster als zu überwindender Pendlerraum zeigt. Oder als Infrastruktur und videoüberwachter «Unort», an dem wir uns ständig dazu aufgefordert fühlen, unsere Unschuld unter Beweis zu stellen.

Gesellschaftliche Teilhabe am Rheinbord

Das letzte Kapitel ist der Stadt gewidmet, dem öffentlichen Raum und der gesellschaftlichen Teilhabe. Wahlbasler Leiss thematisiert dabei auch das Rheinbord, das zusammen mit dem Fluss den grössten öffentlichen Raum bildet. Dabei stellt das Baden eben nicht nur ein hedonistisches Freizeitvergnügen dar, es hat politische Implikationen: «Wo wir sitzen und schwimmen wollen, darf kein dreckiges Wasser mehr fliessen.»

Vor dem Hintergrund des Klimawandels plädiert Leiss für einen sorgsameren Umgang mit Naherholungsräumen, für begeh- und im Doppelsinn besitzbare, velofreundliche Stadtlandschaften und Agglomerationen. Um eine Veränderung aber überhaupt erst zu ermöglichen, muss die Idee von Landschaft in unseren Köpfen aktualisiert werden. Und da hilft nur hingehen, hinsetzen und hinsehen, was ist.

Max Leiss: «Gehen, Sitzen, Schauen – Körper und Landschaft», Professur Günther Vogt / ETH Zürich 2022, 176 S.

Konturen der Agglomeration: Spaziergang mit Autor Max Leiss übers Bruderholz zum Dreispitz. Treffpunkt: Di, 27.9., 17.30 Uhr beim Brunnen Meret-Oppenheim Platz. Um 19 Uhr: Max Leiss im Gespräch mit Literaturwissenschaftlerin Barbara Piatti, Bibliothek für Gestaltung Basel. Anmeldung: bibliothek@sfgbasel.ch.