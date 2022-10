Basler Pop-Preis 2022: Die vier Nominierten stehen fest

Verleihung Diese Nominierten dürfen sich Hoffnungen auf den Basler Pop-Preis machen Alle zwei Jahre vergibt das Musikbüro Basel den Basler Pop-Preis, der mit 20’000 Franken dotiert ist. Jetzt stehen die vier Nominierten für die diesjährige Vergabe fest. bz Jetzt kommentieren 24.10.2022, 05.00 Uhr

Eine öffentliche Party: Der Pop-Preis 2022 wird auf dem Kulturschiff Gannet auf dem Hafenareal verliehen. zvg

Am 18. November wird das Kulturschiff Gannet selbst für Wellen sorgen, dann nämlich wird darauf der Basler Pop-Preis 2022 verliehen. Hoffnung auf einen Gewinn dürfen sich die Nominierten Anna Aaron, La Nefera, Mehmet Aslan und Sam Himself machen, schreibt das Musikbüro Basel (vormals RFV) in einer Medienmitteilung. Die Verleihung inklusive Afterparty mit Liveact, DJs und musikalischem Rahmenprogramm ist kostenlos und zum ersten Mal öffentlich.