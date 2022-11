Vielfalt Glasvulven, Performances und Dragqueens: Queeres Kunstfestival findet in Basel zum zweiten Mal statt Heute Samstag geht das Rainbow Art Festival in Basel über die Bühne. Während zehn Stunden präsentieren Kunstschaffende aus dem LGBTQI+-Spektrum ihre Kunst. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 05.11.2022, 05.00 Uhr

Queere Kunst soll in Basel mehr Platz erhalten, findet das Organisationsteam des Festivals. Archivbild: Kenneth Nars

Vulven aus Glas fertigt das Mutter-Tochter-Gespann Erika und Rebecca Vollenweider an: Lilafarbene, blaue, rote und transparente Glasstücke kombinieren sie miteinander und formen sie so zu Unikaten. Vor allem machen sie daraus Ohrringe, aber mitunter auch Aufsteller in XXL-Grösse, und bilden mit ihrer feministischen Kunst die Vielfalt der Vulven ab.

Die «Glassvulvas» sind heute Samstag am Rainbow Art Festival im Padel Basel im Klybeck-Quartier dabei, das ab 14 Uhr zum zweiten Mal über die Bühne gehen wird. Rund 20 queere Kunstschaffende zeigen an diesem Fest ihre Arbeiten. Es sind dies Menschen, die sich dem LGBTQI+-Spektrum zuordnen. Also etwa homo- oder bisexuell sind, trans Menschen sowie Personen, die sich weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugehörig fühlen.

Unter den Ausstellenden ist auch Urs Bratschi mit seiner Pasta. Aus Teigwaren macht er Kunst. Auf seiner Instagram-Seite sind von Tortellini, verziert mit bunten, filigranen Linien, über Farfalle in violetten Tönen oder in Regenbogenfarben, viele verrückte Muster zu sehen.

Kunstschaffende aus der Schweiz und dem Ausland

Das Festivalprogramm lässt sich sehen: Es kommen Kreative aus Basel, der ganzen Schweiz, aber auch aus Frankreich und Deutschland zusammen. Kunst diverser Sparten – darunter Illustrationen, Performances und Porträtfotografien – werden das Padel Basel füllen. Franziska Kleinsorg aus Luzern etwa fotografiert. Aktuell beschäftigt sie sich mit der Schweizer Dragszene. Die beiden Baslerinnen Pia Zibulski und Sophia Scrivano erarbeiten sich derweil, aus verschiedenen Kunstrichtungen kommend, neue künstlerische Zugänge.

Die ausgestellten Arbeiten der Kunstschaffenden werden zudem ergänzt durch ein vielfältiges musikalisches Programm sowie durch Auftritte von Dragqueens und Spoken-Word-Performances.

Eine Veranstaltung, die allen offen steht

Ursprünglich war das Rainbow Art Festival letztes Jahr als einmaliges Event gedacht, im Zuge der «Ehe für alle»-Kampagne. Nun wird das Event ein weiteres Mal durchgeführt, zum ersten Mal jedoch eigenständig organisiert vom Verein Rainbow Art Festival. «Wir wollen queere Kultur allen zugänglich machen», schreibt das Organisationsteam des Festivals auf Anfrage.

Denn Kulturschaffen von queeren Personen finde häufig nicht jene Berücksichtigung, welche dieses verdient habe. In Basel als Kulturstadt komme queere Kunst bislang zumal noch zu kurz, findet das Team. Vieles geschehe in Zürich. Sie schreiben weiter:

«Aber wir finden es wichtig, dass in diesem Bereich nicht alles in Zürich stattfindet.»

Mit rund 200–300 Besuchenden rechnet das Organisationsteam am Samstag. Das queere Kunstfest stehe allen – nicht nur Personen aus dem LGBTQI+-Spektrum – offen. Sie schreiben: «Wir wollen queeren Kunstschaffenden die Möglichkeit bieten, sich der Allgemeinheit zu präsentieren. Damit sie und wir eines Tages da ankommen, wo wir hingehören: in der Mitte der Gesellschaft.»

Rainbow Art Festival: 5. November, ab 14 Uhr, Padel Basel: Klybeckstrasse 141.

www.rainbowartfestival.ch

