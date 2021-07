Vitra Design Museum Trabi oder Golf? So ähnlich war sich das Design im geteilten Deutschland Das Vitra Design Museum führt vor Augen, wie nah sich die gestalterischen Errungenschaften in der DDR und in Westdeutschland waren. Benjamin Adler 10.07.2021, 05.00 Uhr

Die Eierbecher von Josef Böhm in Hühnerform aus den 1970er-Jahren. Vitra Design Museum/ Andreas Sütterlin

Anfang der 2000er-Jahre standen sie auf den Berliner Flohmärkten und in Trödelläden noch überall herum: Eierbecher in Hühnerform aus billigem buntem Plastik, Tischventilatoren, die wie verunfallte Kopien des berühmten Braun-Tischlüfters von Reinhold Weiss aussahen, und viele andere Hinterlassenschaften aus dem Alltagsleben der DDR.

In der gleichen Zeit erschien unter dem Titel «DDR Design» im Taschenverlag ein wenig tiefschürfender, dafür grell bebilderter Band mit zahllosen Verpackungen und Haushaltsgegenständen. Dass eine Zigarettenmarke «Sprachlos» heissen konnte und ein Motorrad «Simson», war aus einigem Abstand besehen amüsant. DDR-Design hatte Kultpotenzial, weil es naiv und trashig erschien. Eine Vintage-Trainerjacke der Armeesportvereinigung zu tragen, war – zumindest ausserhalb der ehemaligen DDR – irgendwie hip. Ein T-Shirt mit Ampelmännchen gab es im Touristenshop für die etwas weniger Mutigen.

Der wertende Blick nach Osten

Im Nachhinein ist es erstaunlich, wie wenig neutral der Blick auf die gestalterischen Errungenschaften des Ostens ausfiel. In anderem Zusammenhang würde man wohl von Siegerjustiz sprechen. Sie verhinderte eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Geschichte des DDR-Designs und prägt bis heute seine Bewertung: hier der VW Golf, dort nur der Trabi.

Peter Ghyczys eiförmiger Gartensessel, 1968. Vitra Design Museum/Jürgen Hans

Immerhin gab es auch Ausnahmen. Etwa das berühmte Gartenei – ein eiförmiger Gartensessel, der aufgeklappt werden konnte und im Innern mit einem bequemen Polster aufwartete. Das eigenwillige Design mit ausgeklügeltem Wasserablauf war zum ernstzunehmenden Klassiker unter den Kunststoffmöbeln avanciert und erzielte an Auktionen hohe Preise. Ein Blick in die Geschichte des Sitzeis hätte allerdings schon damals zeigen können, wie unzureichend die Schubladisierung in Ost- und Westdesign war.

Entworfen wurde der von der Raumfahrtästhetik inspirierte Sessel Ende der 1960er-Jahre von Peter Ghyczy, der mit seiner Familie aus Ungarn in den Westen geflüchtet war und in Bonn Architektur studierte. Den Sessel zeichnete er für das westdeutsche Unternehmen Elastogran in Lemförde. Wenig später wurde die Herstellungslizenz in den Osten verkauft. Teil der Bezahlung, die das VEB Synthesewerk leisten musste, waren 15'000 Sessel, die daraufhin im Westen verkauft wurden. Die nachfolgende Produktion war dem Vertrieb im Osten vorbehalten.



Eine komplexe Geschichte

Man tut also gut daran, die deutsch-deutsche Designgeschichte anstelle von zwei simplen Geschichten als eine komplexe Geschichte zu lesen. Denn die Ausgangslage nach dem Zweiten Weltkrieg hatte neben allen Unterschieden auch Gemeinsamkeiten. So startete zwar die DDR von allem Anfang an mit Mangelerscheinungen, wurden doch von den sowjetischen Besatzern grosszügig Produktionsstätten abgeräumt und Reparationszahlungen gefordert, während in Westdeutschland Unmengen amerikanischen Geldes in den Wiederaufbau gepumpt wurden.

Die Frage, wie man nach den völkischen Entwürfen des Dritten Reiches weiterfahren sollte, stellte sich aber hüben wie drüben. Natürlich boten sich das Bauhaus und die frühe Moderne als Anknüpfungspunkt an. Nachdem viele Vertreterinnen und Vertreter dieser Avantgarde in die USA emigriert waren, blieb das vom Kapitalismus vereinnahmte Projekt der Moderne für den Osten zunächst Tabu. Nach dem sogenannten Formalismusstreit wurden Kunst und Design den politischen Zielen untergeordnet – allzu progressive Formen wurden in der DDR als Zeichen des Zerfalls gedeutet und abgelehnt.

Das seiner Zeit als Brutstätte des Sozialismus verschriene Bauhaus traf im Osten ironischerweise auf wenig Gegenliebe. Im Westen dagegen fasste die «Bauhausidee» in den 1950er-Jahren etwa dank der Gründung der Hochschule für Gestaltung Ulm durch ehemalige Bauhäusler wie Max Bill schneller wieder Fuss. Um 1960 begann dann allerdings auch im Osten zumindest auf dem Gebiet der Entwurfshaltung für Gebrauchsgegenstände das Tauwetter.

Installationsansicht der Ausstellung: «Deutsches Design 1949–1989. Zwei Länder, eine Geschichte.» Vitra Design Museum/ Ludger Paffrath

Betrachtet man die Entwicklungen auf diesem Gebiet, sind Parallelen unübersehbar: Im Osten wie im Westen beschäftigen sich die Entwerferinnen und Entwerfer mit denselben Themen. Beispiele für Systemdesign, bei dem etwa eine Wohnwand aus einer beschränkten Anzahl genormter Einzelteile in unzähligen Kombinationen aufgestellt werden kann, gibt es im Osten von Rudolf Horn. Die westdeutsche und heute ungleich bekanntere Alternative stammt von Dieter Rams.

Auch ein typisch westlich gedeutetes Phänomen wie die DIY-Bewegung als Sinnbild für die Skepsis an der modernen Wunderwelt des rechten Winkels findet im Osten ihr Echo. So werden in der DDR praktisch gleichzeitig Anleitungen zu Do-it-yourself-Design publiziert. Auch wenn im einen Land Überdruss aus Überfluss und im andern Mangel und Restriktion den Ausgangspunkt bildeten, wurden vom Bau bis zum Fall der Mauer dieselben Themen verhandelt. Die Ergebnisse sind überraschend oft ähnlicher, als wir es uns in den vergangenen drei Jahrzehnten zurechtgelegt haben.



Möbelentwürfe in bunter Unordnung

Im neutralen Blick und der gleichzeitigen Präsentation vieler Entwürfe abseits ausgetretener Trampelpfade liegt die Stärke der Ausstellung im Vitra Design Museum. Dabei geht es nicht um einen plumpen Vergleich. Auf einem riesigen Regal finden Möbelentwürfe beider Seiten in bunter Unordnung nebeneinander Platz. Ihre Herkunft wird damit quasi verwischt und die Unmöglichkeit der Schubladisierung anhand äusserer Merkmale zur Schau gestellt.

Andernorts verfahren die Ausstellungsmacherinnen gerade umgekehrt, indem die Besucherinnen und Besucher dazu gezwungen werden, den Ausstellungsbereich östlich oder westlich der Mauer zu betreten. Die halbhohe Trennwand lässt erahnen, das auf der andern Seite etwas ist, aber ohne die Sicht auf die Objekte freizugeben. Ost- und Westdesign lassen sich nur gesondert erfahren. Wer aber den Schritt auf die andere Seite wagt, wird auch hier bald merken, dass die Mauer die Erwartung grosser Unterschiede schürt, die in Tat und Wahrheit nicht auszumachen sind.

Mit dieser Erkenntnis geht in erster Linie eine Aufwertung der Entwurfsleistung ostdeutscher Designerinnen und Designer einher – angesichts der erschwerten Bedingungen, unter denen sie arbeiteten, eine wohlverdiente.

«Deutsches Design 1949–1989», Vitra Design Museum, bis 5. September. www.design-museum.de