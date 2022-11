Das diesjährige Line-up des Basler Blues Festivals

VOLKSHAUS Südstaatliche Soulstimme trifft während des Basler Blues Festivals auf Glasgower Rocker Nach dreijähriger Absenz findet vom 17. bis am 21. Dezember das 21. Basler Blues Festival und damit erstmals während den Wintermonaten statt. Das diesjährige Line-up erfrischt: Neben etablierten Blues-Grössen versprechen moderne Crossover Formationen mit Klischees aufzuräumen. Tanja Opiasa-Bangerter Jetzt kommentieren 01.11.2022, 20.35 Uhr

Justina Lee Brown ist eine der drei Nominierten für den Basler Blues Award. Monika von der Linden

Handgemachte Musik, die ebenso geschichtsträchtig wie zukunftsweisend ist: Die Aufmachung des diesjährigen Blues Festival beweist, dass Blues im Jahr 2022 weit mehr zu sein vermag, als ein verstaubtes Klischee.

Mit diesem Vorurteil seien die Organisatoren wiederholt konfrontiert, sagt Edo Löw, Organisator der 21. Ausgabe des Blues Festivals, an der Medienkonferenz im Basler Volkshaus. Drei Mal war das Team gezwungen, den Event abzusagen. Besonders die Covid-Bestimmungen für Briten und Amerikanerinnen hätten für reihenweise Vertragsauflösungen gesorgt, sagt Löw und betont: «Unser Festival lebt von internationalen Acts.» Einige konnten erneut verpflichtet werden, andere habe man verloren.

Die britische Blues-Rock-Formation King King kommt nach Basel. zvg

Auch Headliner und Wunderkind Eric Gale sagte seinen Besuch in Basel kurzfristig ab. Mit dem Ersatz gehen die Organisatoren neue Wege: Die britischen Blues-Rocker King King, gehören mit den beiden Gitarristen und Sängern Alan und Stevie Nimmo zu den grossen britischen Blues-Hoffnungen. Die Blues-Rocker aus Glasgow, die bereits fünf Alben veröffentlicht haben, bilden die Basis für das angepeilte Crossover.

Neue Generation schreibt die Musikgeschichte des Genres weiter

Die Fusion von Funk, Soul oder Rock wird von Music Director Astrid van der Haegen gezielt angestrebt. «Statt der Zugehörigkeit zu einem Genre macht das vermittelte Gefühl den Unterschied», sagt van der Haegen.

Als Vorreiter des britischen Blues bestreitet Headliner «Climax Blues Band» die samstägliche Opening Night. Die erfolgreiche, in den 1960ern gegründete Band, lebt von mitreissenden Texten, hoher Musikalität und Londoner Frontmann Graham Dees voluminöser, warmer Stimme. Am Sonntag stellen «King King» wuchtige Melodien und UK-Blues-Award-Gewinnerin Elles Bailey authentisches Songwriting in Aussicht. Die Folklore-Sängerin mit unverkennbar rauchiger Stimme performt zum ersten Mal in der Schweiz.

Knalliges Branding und eine Power-Frontfrau: Southern Avenue. zvg

Mit «The Lachy Doley Group» konnte van der Haegen am Dienstag einen aussergewöhnlichen, australischen Künstler verpflichten: Soloartist Lachlan M. Doleys ist für seine experimentellen Livesets bekannt. Den Support macht die aufstrebende Newcomer Soul-Blues-Band Southern Avenue, die durch das knallige Branding und die soulige Stimme von Frontfrau Tierinii Jackson hervorsticht. Eine Hommage an den klassischen Blues kommt von Amerikaner Otis Taylor.

Auch in diesem Jahr findet die Promo Blues Night statt, an der Nachwuchsartisten in einer 20-minütigen Performance um die Gunst einer überregionalen Jury werben. Flo Bauer, der 23-jährige Gewinner von 2018, kickstartete so seine junge Karriere. «Er gehört zur Generation, die die Geschichte des Genres weiter schreibt», sagt Edo Löw. Nebst der gezielten Nachwuchsförderung, in die auch mit der Serie «Blues in School» investiert wird, wird am 19. Dezember erneut der Basler Blues Award verliehen. Nominiert sind die Schweiz-Nigerianerin Justina Lee Brown, sowie Marcho Marchi und Hendrix Ackle.

2023 wird es laut Löw kein Blues Festival in gewohntem Rahmen geben, sondern in Form mehrerer übers Jahr verteilten Events. «Wir mussten uns weiterwickeln, und während der Pandemie sind viele Ideen entstanden», so Löw. 2024 dürfte das Basler Blues Festival dann wieder wie gewohnt im April stattfinden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen