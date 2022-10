Kulturstiftung Basel H. Geiger: Zwischen Tradition und Moderne

Volkskunst Zwischen Tradition und Moderne: In Basel treffen fremde Welten auf Hauswaren und Mode Galerist Miklós von Bartha zeigt in der Kulturstiftung Basel H. Geiger seine private Sammlung transsilvanischer Kunst – und verbindet traditionelle Keramik mit modernem Design. Annina Fischer 07.10.2022, 05.00 Uhr

Blick in die Sammlung von Miklós von Bartha. zvg

Er ist einer der renommiertesten Galeristen in Basel und für seine zeitgenössischen Kunstausstellungen bekannt. Nun aber überrascht Miklós von Bartha mit einer Ausstellung zum rumänischen Transsilvanien, auch bekannt als Siebenbürgen, wo seine Familie herstammt. Statt klassischer Moderne und zeitgenössischer Kunst gibt es in der Kulturstiftung Basel H. Geiger (KBHG) einen Schatz hierzulande vollkommen unbekannter Keramik und Textilien zu sehen.

Wie viele andere Kunsthändler ist von Bartha auch privat ein leidenschaftlicher Sammler. In rund fünf Jahrzehnten hat er eine verblüffende Sammlung aufgebaut – und genau diese stellt er jetzt aus.

Der kommerzielle Wert habe ihn nie interessiert, sagt er über seine Sammlung: «Ich habe diese Stücke aufgrund meiner geistigen Verbundenheit mit Siebenbürgen gekauft. Nach der Ausstellung werde ich meine Lieblingsstücke wieder bei mir zu Hause und im Büro aufstellen und mich täglich an ihnen freuen.»

Zeitlose Formensprache und Ornamentik

Ausgehend von einem Teller aus dem Haus seiner Grosseltern, der die zwei Weltkriege heil überstanden hat, hat von Bartha seine Sammlung kontinuierlich auf- und ausgebaut. Sie ist in ihrer Fülle und Qualität einzigartig und bietet einen guten Überblick über eine Volkskunst, von der man kaum denken würde, dass sie für den gewöhnlichen, täglichen Gebrauch in den Bauernfamilien gedacht war.

Die Objekte sind Zeugen einer Kunst, die den Anspruch hatte, über die reine Funktionalität hinaus zu erfreuen. Ihre zeitlose Formensprache und Ornamentik lassen sie auch heute noch attraktiv erscheinen: Die Kombinationen aus Figuren und abstrakten Formen wirken mit ihrem lässigen Schwung und ihren Farbkombinationen verblüffend modern.

Vom Small Talk im Engadin zu einer gemeinsamen Ausstellung

Begleitet wird die Schau von einer kleinen Präsentation an Hauswaren und Mode der Designerin J. J. Martin im vorderen Raum der Ausstellungsfläche, die Martin selber kuratiert hat.

Schön ist die Geschichte, wie es zu dieser Kombination gekommen ist. Stiftungsdirektor Raphael Suter hat die Sammlung von Barthas schon vor einigen Jahren kennen gelernt und die Idee verfolgt, diese der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Miklós von Bartha mit Designerin J. J. Martin. zvg

Unabhängig vom Austausch zwischen Suter und von Bartha entstand der Kontakt zwischen von Bartha und J. J. Martin. Über eine anfänglich oberflächliche Plauderei in einem Bed & Breakfast im Engadin über den Welpen der ursprünglich amerikanischen Designerin entstand eine Freundschaft, die Bestand haben sollte.

Vielfalt der Exponate zieht ganz unterschiedliche Menschen an

Martin besuchte irgendwann von Bartha in dessen Galerie in Basel, wo er sie in seinen privaten Sammlungsraum hinter der Galerie führte. Die Objekte begeisterten sie derart, dass sie unter ihrem Label «La Double J» eine durch die Sammlung inspirierte Kollektion entwarf, die in kürzester Zeit ausverkauft war.

Für die Ausstellung in Basel hat sie eine zweite Kollektion nachgelegt. «Die ursprünglich als Kostümdesignerin tätige Stifterin Sibylle Piermattei-Geiger hätte daran ihre Freude gehabt», sagt Raphael Suter.

Die Reaktionen auf die Kombination aus modernem Design und der Volkskunst aus Transsilvanien seien interessant. Auf den ersten Blick verstünden zwar viele den Zusammenhang nicht. «Aber wer die Geschichte dahinter kennt, versteht sofort. Und was toll ist: Wir erreichen durch diese Breite an Exponaten ganz unterschiedliche Menschen und die Ausstellung kommt gut an», freut sich Suter.

«Transylvania's hidden treasures»

Kulturstiftung Basel H. Geiger, bis 6.11.

Zur Ausstellung ist ein umfassender Katalog erschienen, den Besucherinnen und Besucher kostenlos erhalten.

www.kbhg.ch