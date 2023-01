Digitalisierung: Basler Kunstmuseen entdecken das Internet

Digitalisierung Vom Museum auf die Couch? Die Basler Kunstmuseen entdecken die digitale Welt Die Pandemie hat die Kunstmuseen wachgerüttelt: Sie setzen vermehrt auf digitale Vermittlung. So hat etwa das Haus der elektronischen Künste eine Internet-Ausstellung lanciert. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 09.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit einem Jahr nicht mehr im Museum zu sehen, aber am Bildschirm immer noch erfahrbar: Die Camille-Pissarro-Ausstellung im Kunstmuseum Basel. Bild: Screenshot / Kunstmuseum Basel

Die Räume des Basler Kunstmuseums sind makellos ausgeleuchtet und ohne Menschenseele am Bildschirm zu sehen: Zweiter Stock, Neubau. Es ist die Ausstellung Camille Pissarro, die eigentlich nur bis Anfang 2022 im Museum zu sehen war. Pissarros Gemälde hängen an bunten Wänden, in Vitrinen sind Radierungen ausgestellt, mit einem Mausklick lassen sich die Landschaften im Ultrazoom anschauen – oder aus der bekannten Perspektive des musealen Kontextes.

Es ist der virtuelle Rundgang durch die Ausstellung, die das Kunstmuseum Basel während der Covid-19-Pandemie für vier Ausstellungen auf seiner Homepage zur freien Verfügung gestellt hat. Vom Wohnzimmer aus – und ohne störende Köpfe im Blickfeld auf die Werke – lassen sich damit die Gemälde in einem virtuellen Museumsbesuch erfahren.

Internetkunst im Internet

Die Pissarro-Ausstellung ist zwar im Kunstmuseum nicht mehr zu sehen, der virtuelle Rundgang allerdings noch immer auf der Website aufrufbar. Das sei auch ein Teil des Reizes dieser digitalen Möglichkeiten, schreibt Ana Brankovic von der Kommunikationsabteilung auf Anfrage: Denn so bleiben die Rundgänge über die Zeit der physischen Ausstellungen hinaus erhalten und zugänglich – ein Angebot, das sehr geschätzt werde. Die Ergänzung dieser Rundgänge um aktuelle Ausstellungen sei derzeit Thema von Gesprächen. Auch eine Weiterentwicklung des Konzepts schliesst Brankovic nicht aus.

Virtueller Szenenwechsel: Mit virtual.hek.ch hat das Haus der elektronischen Künste (HEK) eine rein digitale Ausstellung entwickelt und kuratiert. Eingebettet in ein pastellfarbenes Wolkenbett im Browserfenster lässt sich die Geschichte der Internetkunst anhand von zwölf Werken aus der Sammlung des HEK nachvollziehen und erleben.

Das HEK präsentiert Internetkunst aus verschiedenen Jahrzehnten im Internet. Bild: Screenshot / Haus der elektronischen Künste

Die Plattform ist Teil des Transformationsprojekt «HEK Connect – kulturelle Teilhabe im Zeitalter eines dezentralisierten Internets», für das der Grosse Rat im Dezember 2022 rund 153'000 Franken aus dem Fonds für Transformationsprojekte bewilligt hat.

Im Fieber der Experimente

Auch die Fondation Beyeler hat getüftelt: Während der Pandemie hat das Haus zusammen mit Nintendo eine «Insel» für das Nintendo-Switch-Game Animal Crossing: New Horizons entwickelt: Damit wird die Fondation auf dem Gameboy erfahrbar. Seit der Entwicklung hat das Museum zwar das Spiel nicht mehr den jeweils aktuellen Ausstellungen angepasst, aber die Rodin- und Arp-Ausstellung kann man noch immer mit den Figuren erkunden.

Am Bildschirm des Nintendo-Switch die Fondation erkunden. Bild: Fondation Beyeler

Zu diesem spielerischen Zugang, Onlineausstellungen und virtuellen Ausstellungsrundgängen gesellen sich Angebote wie etwa Podcasts und Videogespräche mit Künstlerinnen und Künstlern hinzu. Die Pandemie hat den Museen in der Region bei den Digitalisierungsprozessen der Kunstvermittlung Aufschwung gegeben. Darüber sind sich die Verantwortlichen einig. Ugo Pecoraio vom HEK bemerkt: «Mit der Pandemie mussten die Museen aus der Not heraus umdenken. Daraus ist etwas entstanden. Es hat die Museumswelt wachgerüttelt.»

Und nach dem Aufwachen tasten sich die Institutionen nun etwas schlaftrunken und in Gedanken noch in fantasievollen Traumwelten an die Materie heran. Immer wieder fällt das Wort Experiment. Damit beschreibt auch Martin Schwarz, Post-Doc-Assistent am Kunsthistorischen Seminar der Universität Basel, die aktuelle Situation. Die Museen befänden sich aktuell in einer grossen Lernphase. Er schmunzelt:

«Wir sind nicht digital nativ, sondern eher digital naiv.»

Einerseits gebe es immer noch viel Skepsis im Hinblick auf digitale Angebote, andererseits aber eben auch eine grosse Experimentierfreudigkeit. Zugleich fehle es derzeit noch an konkreten Ideen für strategische Umsetzungen, sagt Schwarz weiter. «Das meiste, was ich in den Museen sehe, sind technische Spielereien. Einen Versuch Aufmerksamkeit zu erregen, aber häufig ohne wirkliche Auseinandersetzung über den Mehrwert.» Hinzu komme die Komplexität der Umsetzung durch den Programmieraufwand.

Ersichtlich etwa an der vollständig digital aufrufbaren Sammlung des Kunstmuseum Basel, die derzeit ohne Kuratierung auskommt und vor allem gezielten Suchen dient. Doch auch da geht es voran, sagt Ana Brankovic: Das Neudenken der Online-Sammlung sei eines der grösseren Projekte in naher Zukunft.

Eine Statue von unten

Das Digitale kann daher Möglichkeiten anbieten, die ein musealer Raum nicht leisten kann. Kunstwerke können mit technologischen Möglichkeiten neu erfahrbar gemacht werden.

Schwarz etwa setzt sich in seiner eigenen Forschung und Lehrtätigkeit vor allem mit 3D-Scanning von Objekten auseinander, die sowohl im Bereich der Forschung als auch für die Museumsbesuchenden interessant seien. «Man kann dadurch neue Zugänge der Betrachtung schaffen und sogar unmögliche Blickwinkel besetzen. Zum Beispiel lässt sich die Unterseite einer Statue inspizieren oder die Perspektive einer Madonna-Figur selbst einnehmen.»

Tempel des Originals und die digitale Erweiterung

Es gebe ausserdem Stoffe, findet Pecoraio vom HEK, die sich ebenso gut im Internet wie in einer musealen Umgebung präsentieren lassen – etwa Internetkunst:

«Es gibt gewisse Kunst, bei der es die Schwelle durch den physischen Eintritt nicht braucht. Ein Rembrandt dagegen bietet sich am Bildschirm nicht so gut an, er wirkt einfach weniger gut.»

Aber auch wenn das HEK die analogen Ausstellungen stärker mit digitalen Angeboten verbinden möchte, werde es in den Museumsräumen in Zukunft ebenfalls Ausstellungen geben: «Wir haben einen Bildungsauftrag und werden immer Ausstellungen vor Ort anbieten.»

Obwohl die Entwicklungen viele Chancen bieten, wird die Befürchtung, dass die Digitalisierungsoffensive den physischen musealen Raum entwertet, vehement abgetan. Zwar seien die digitalen Projekte faszinierend, man sei in der Fondation Beyeler jedoch der Meinung, «dass diese die Auseinandersetzung im physischen Raum nicht ersetzen können», wie es bei der Fondation heisst. Auch Schwarz vom Kunsthistorischen Seminar hält die Angst, dass die Museumserfahrung durch digitale Angebote verdrängt wird, für übertrieben.

Er erkennt in der Auseinandersetzung mit der Digitalisierung vor allem eine Chance: «Bislang war das Museum ja eigentlich Tempel des Originals. Aber es bietet auch die Möglichkeit zu hinterfragen, was Virtualität und Realität ist und uns aufzuklären, damit wir eben nicht naiv bleiben.» Trotz kreativer Ideen müssen die Museen daher wohl nicht damit rechnen, ihre Besucherinnen und Besucher an die Couch zu verlieren.

Kunstmuseum Basel: www.kunstmuseumbasel.ch/de/ausstellungen/virtuelle-rundgaenge

Haus der elektronischen Künste: https://virtual.hek.ch/

Fondation Beyeler: www.fondationbeyeler.ch/digital

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen