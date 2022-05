Vorstadttheater Basel zeigt «Unter Bäumen»

Vorstadttheater Basel Im Pfadilager für Bürogummis: In «Unter Bäumen» lockt die Wildnis Das Vorstadttheater Basel schafft in «Unter Bäumen» eine Welt, in der sich die Natur den urbanen Raum zurückerobert. Mélanie Honegger 01.05.2022, 15.55 Uhr

Immer dem Handynetz nach: die Fünfertruppe im Wald. zvg / Xenia Zezzi

Der Ruf der Wildnis lockt fünf Arbeitstiere aus dem Büro. Eben noch sassen sie in ihrem engen Schreibtischlabyrinth, fünf Personen, die in der Routine des öden Arbeitsalltags mehr oder minder Erfüllung finden. Sie hacken auf ihrer Computertastatur, schmatzen auf ihren Kaugummis und regen sich über den Kollegen auf, der am Telefon zu laut spricht.

Eine ganz normale Szene aus dem Büroalltag, so scheint es. Bis jemand aufsteht und sagt: «Adieu, ich ziehe in den Wald. Das waren meine letzten Worte in Zivil, jetzt fängt der Dschungel an.» Dabei hat die Natur den urbanen Raum längst eingenommen: Auf dem Boden des Büros liegt Erde, das Gras spriesst langsam aus den Hemden und die Kollegen unterhalten sich zuweilen mit Vogelrufen.

Die absurden Momente sind typisch für Autor Jens Nielsen. Auf der Suche nach Inspiration für seinen Text begab er sich gemeinsam mit fünf Schauspielerinnen und Schauspielern in den Wald. Entstanden ist das Stück «Unter Bäumen», das am Freitag im Vorstadttheater Premiere feierte. Die Ränge ausverkauft, die Stimmung gut, eine Regierungsrätin und ein Regierungsrat im Publikum. Das kann ja nur gut kommen. Oder?

In Einerkolonne durch den Wald, Ästchen sammeln

Zumindest zu Beginn sorgt die Truppe rund um Regisseur Matthias Grupp für viel Amüsement. Die Pointen sitzen, das Publikum kichert. Es sind denn auch tolle Leute auf der Bühne, die im schrägen Spiel aufgehen, allen voran Michael Wolf als alternativ-inspirierter Wichtigtuer und Vivianne Mösli als rastlose Neurotikerin. Gemeinsam mit den drei anderen irren Gestalten verlassen sie die vertraute Grossstadt und machen sich auf, den Wald zu entdecken.

Mit rotem Regenhut, roten Gummistiefeln und Sonnenbrillen ausgerüstet, tapsen sie in Einerkolonne durch das Dickicht und lauschen dem Gurren und Zirpen der Vögel. «Das isch e Moorschneehuhn», erklärt der Wichtigtuer, und die Truppe nickt und lauscht andächtig. Das ist so übertrieben doof, dass es schon wieder lustig ist.

Ähnlich schön ist das gemeinsame Holzsammeln: Während die eine Person ewig sucht und dann stolz ein einzelnes Ästchen liefert, schleppen andere einen halben Baum an, werfen die Unmengen Holz aufeinander und versuchen, das Ganze mit einem Streichholz anzuzünden. Auch das ist wunderbar überspitzt.

Sinnliches Erlebnis, humorvolle Dialoge

Abends erzählen sich die Bürokollegen melancholische Verse über Bäume – «es ist kein Baum so schön, dass man daran hängen wollte» – und quetschen sich anschliessend gemeinsam ins winzige Kinderspielzelt. Das schummrige Licht lässt derweil die PET-Flaschen-Gebilde an der Decke wie fremdartige Gewächse anmuten. In ihrem warmen Licht geben sie dem Raum eine sonderbare Magie. Es knistert, raschelt, klopft und zirpt – wie im Wald eben.

Bis zur Hälfte des Abends funktioniert diese Mischung aus sinnlichem Erlebnis und humorvollen Dialogen gut. Irgendwann aber verliert das Stück an Tempo, die witzigen Einfälle werden weniger und die Szenen verlieren nach und nach den Zusammenhang.

Hin und wieder gibt es zwar einen starken Moment – dann zum Beispiel, wenn sich der Streber der Truppe (David Speiser) mit Furor über Migros-Sammelmärkli und «Kuscheltierscheisse» auslässt –, doch wird nicht klar, was das mit dem Rest des Stücks zu tun haben soll. Und so wird man den Eindruck nicht los, dass es nicht gelungen ist, sich von Lieblingsmomenten aus der Probe zu trennen, dass das Team versucht hat, diese irgendwie doch noch ins Gefüge zu packen.

Die politische Erkenntnis bleibt leider aus

Dass sich der Abend derart verzettelt, ist schade. Schliesslich hat sich das Vorstadttheater mit diesem Stück den ganz grossen (angesichts des Klimawandels auch politischen) Themen Natur und Biodiversität verschrieben. Regisseur Matthias Grupp führt das Verhältnis des Menschen zur Natur zwar ad absurdum und lässt die Grossstädter auch im Wald das Handynetz suchen und auf den Bildschirm starren.

Allerdings verharrt das Stück inhaltlich auf einer traumhaften, gar wirren Ebene, die bis zum Schluss nicht aufgelöst wird. Die grosse Erkenntnis oder gar eine politische Botschaft bleibt aus. Das zeigt auch das Ende, das sich eines beliebten Tricks bedient: Wenn kein anderer Ausweg möglich scheint, dann bleibt immer noch das Chaos.

«Unter Bäumen»

Vorstadttheater Basel, bis 12.6. Wiederaufnahme im Januar 2023. www.vorstadttheaterbasel.ch