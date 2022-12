120 SGBK: Künstlerinnen nehmen sich auch in Basel ihren Raum

Waldenburg Frauen nehmen sich den Raum: Eine Vereinigung setzt sich seit 120 Jahren für Künstlerinnen ein Vom Bundeshaus nach Waldenburg: 35 Frauensilhouetten sind im Rahmen des 120-jährigen Jubiläums der Gesellschaft für Bildende Künstlerinnen ins Baselbiet gezogen. Der Verein will es Künstlerinnen ermöglichen, ihre Arbeiten zu zeigen. Mit Präsidentin Elfi Thoma ist die Basler Sektion sehr aktiv. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 13.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein letztes Mal von Personen bevölkert: der ehemalige Gerichtssaal des Bezirksgerichts Waldenburg. Nicole Nars-Zimmer

Vor dem Fenster hat es noch immer Gitter, auch wenn die fast deckenhohen Regale im Archiv des ehemaligen Bezirksgerichts in Waldenburg grösstenteils leer sind. Statt Akten und Ordner stehen da drei lebensgrosse Frauensilhouetten: eine bemalt mit Kantonswappen, eine durchdrungen von Schlitzen, die an jene von Wahlurnen erinnern, und eine mit einer Stola, auf der unzählige Male «50 Jahre Frauenstimmrecht» steht. Sie alle haben einen Wahlzettel in der Hand.

Es sind drei der 35 Frauengestalten, die zwei Stockwerke des neuen Kulturraums Waldenburg erobert haben. Rund die Hälfte jener Figuren, die vor einem Jahr anlässlich des Jubiläums des 50-Jahr-Frauenstimmrechts das Bundeshaus in Beschlag genommen hatten, hat nun den Weg ins Baselbiet gefunden. Und steht für Mitbestimmung ein, wo früher recht gesprochen wurde.

Es ist die erste Ausstellung im jungen Kulturraum Waldenburg – und vorerst auch die letzte: Das Gebäude wird saniert und in den oberen Etagen des Gebäudes entstehen Wohnungen. Der Verein Kulturraum Waldenburg wird in Zukunft nur die unteren Räumlichkeiten bespielen.

Die Fenster vor dem Archiv sind noch immer vergittert. Nicole Nars-Zimmer

Von Verboten zu Chancen

Kuratiert hat die Ausstellung Elfi Thoma, die Vizepräsidentin der Schweizerischen Gesellschaft Bildender Künstlerinnen (SGBK) und Präsidentin der Basler Sektion. Die Frauengestalten haben Künstlerinnen der Gesellschaft individuell gestalten können – ursprünglich im Kontext des Jubiläums des Frauenwahl- und stimmrechts. Doch auch ein Jahr später steht bei der SGBK das Thema «Mitbestimmung von Frauen», auch jenseits der Politik, an der Tagesordnung.

Wie Thoma erzählt, wurde die Gesellschaft 1902 «aus Protest gegründet». Damals konnten Künstlerinnen weder Teil von Künstlervereinigungen werden noch öffentliche Kunsthochschulen besuchen. Die 78-Jährige will aber nicht zurückschauen. «In den letzten Jahren wurden die Frauen endlich präsenter.» Und darauf will sie fokussieren: «Frauen haben heute eben auch eine Chance.»

Heute hält es Thoma für die wichtigste Aufgabe der SGBK, den Künstlerinnen Möglichkeiten zu bieten, ihre Werke auszustellen. Denn trotz verbesserter Sichtbarkeit gebe es noch immer viele Frauen, die diese Möglichkeit zu wenig haben, sagt Thoma, die selber Lyrikerin und Kunstsammlerin ist. Dabei gehe es vor allem um Geld: Viele Frauen können sich heute noch nicht Vollzeit ihrer Kunst widmen, da sie noch immer primär für die Familienarbeit verantwortlich gemacht werden.

Da können Gruppenausstellungen Abhilfe schaffen, welche die SGBK regelmässig organisiert. «Auch vergessene Künstlerinnen wieder auszugraben, halte ich für wichtig», sagt Thoma

Besen und Gerechtigkeitsstab

Zur Feier des 120-Jahr-Jubiläums haben die drei regionalen Sektionen der SGBK im laufenden Jahr eine Vielzahl Veranstaltungen und Ausstellungen organisiert. So zeigten die Basler Mitglieder in der Galerie Carzaniga in einer Gruppenausstellung ihre Werke und im Ausstellungsraum der SGBK Basel an der Spalenvorstadt kann man Künstlerinnen über die Schulter schauen.

Vor Freude: Die Silhouette von Manuela Brügger springt Seil. Nicole Nars-Zimmer

An der Hauptstrasse 70 und 72 in Waldenburg hat Thoma auch den ehemaligen Gerichtssaal – inklusive Mobiliar – für die Ausstellung genutzt. Eine einmalige Gelegenheit, wird dieser in Zukunft ebenfalls zum Wohnraum. Besonders gut habe eine Figur hineingepasst, findet Thoma: Eine Frauengestalt, die von der einen Seite einen Besen trägt, mit dem sie die verstaubten Ansichten aus dem Bundeshaus wischt. Von der anderen Seite betrachtet, hält sie einen Gerechtigkeitsstab. Beim Blick auf eine verspiegelte Silhouette entdeckt man sich plötzlich selbst.

Ein Blick über die Schulter Im Rahmen des Jubiläums hat sich die Basler Sektion der SGBK im eigenen Ausstellungsraum an der Spalenvorstadt 18 etwas einfallen lassen: Statt Einzelausstellungen zu präsentieren, arbeitet jeden Tag eine Künstlerin in der Galerie und erarbeitet ein Gegenstück zu einem Werk, das bereits hängt. Das ermöglicht Interessierten, den Künstlerinnen bei der Arbeit mit aussergewöhnlichen Techniken beizuwohnen, darunter Wachsmalerei und Blindzeichnen. (elk)

Von 31 auf rund 90 Künstlerinnen

Zur SGBK ist Thoma zufällig gestossen, als die Basler Sektion 2008 eine neue Präsidentin gesucht hatte. «Damals wusste ich fast nichts über die Vereinigung, aber habe mich darauf eingelassen. Und da habe ich gemerkt, wie spannend es ist, mit diesen Künstlerinnen zu arbeiten.» Vier Jahre später erhielt die Basler Sektion den Chancengleichheitspreis der beiden Basel.

Sie selbst hat den Eindruck, viel bei der Gesellschaft aufgebaut und eine Kontinuität geschaffen zu haben. Als Thoma angefangen habe, seien etwa 31 Künstlerinnen in der Region Mitglied der SGBK gewesen. Heute sind es rund 90. Vertreten seien heute zudem alle Altersgruppen: «Von der Hochschulabgängerin bis zu Helen Balmer, die inzwischen 98-jährig ist.» Thoma lacht: «Kunst hält eben auch fit.»

Vom Bundeshaus nach Waldenburg: bis 29. Januar 2023 im Kulturraum Waldenburg, Hauptstrasse 70/72. Jeweils sonntags: 14 bis 17 Uhr.

Die Kunst ist eine Künstlerin: bis am 24. Dezember an der Spalenvorstadt 18. Dienstag bis Freitag von 14 bis 17 Uhr, samstags von 14 bis 16 Uhr.

www.sgbk.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen