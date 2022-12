Spielzeug Welten Museum Basel zeigt Tiere am Weihnachtsbaum

Weihnachtsschmuck Wilde Weihnachten für Phobiker: So sehen Käfer und Spinnen am Tannenbaum aus Das Spielzeug Welten Museum Basel überrascht mit einer bunten Sammlung an Tieren für den Weihnachtsbaum. Mélanie Honegger Jetzt kommentieren 23.12.2022, 18.42 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Glasvögel zählen zu den klassischen Tieren am Weihnachtsbaum. Sie verkörpern die Seele, die nach dem Tod den Körper verlässt. Bild: Roland Schmid

Rote Kugeln, Kerzenlicht und vielleicht noch etwas Lametta: Wer zu Weihnachten den Christbaumschmuck an den verschiedenen Tannenbäumen vergleicht, stösst vermutlich jedes Jahr erneut auf traute Exemplare. Vielleicht sitzt sogar irgendwo ein Glasvogel auf einem Zweig. Aber Katzen, Fische oder Kamele? Die finden sich wohl eher selten am Baum. Dabei wäre das Potenzial riesig. Wie vielfältig und lebhaft ein Weihnachtsbaum eigentlich aussehen könnte, zeigt aktuell das Spielzeug Welten Museum Basel.

In einer kleinen Ausstellung versammelt Kuratorin und Museumsleiterin Sibille Arnold mehr als sechshundert Tierfiguren – darunter auch aussergewöhnliche Exemplare wie Zebras oder Elefanten. Ein Grossteil davon stammt aus der Sammlung des Museums, aber auch Leihgaben haben es in die Schau geschafft.

Tiere aus dem Wasser und dem Dschungel

Durch die Ausstellung führt Hund Filou. Er nimmt die jungen Gäste im Haus mit auf eine Reise durch verschiedene Länder und Lebenswelten. An drei Hörstationen können die Kinder Filou bei seiner Suche nach Weihnachtsschmuck aus aller Welt begleiten und verschiedenen Tiergeräuschen lauschen.

Hin und wieder krabbelten Kleinkinder gar den Pfotenabdrücken nach, die auf dem Fussboden aufgemalt sind, erzählt Arnold. In den acht Vitrinen entdecken sie Tiere von Bauernhof, Wiese, Wald, aber auch aus dem Wasser, vom Himmel, aus der Stadt, dem Dschungel oder der Savanne.

Krabbeltier im Weihnachtsbaum: Baumschmuck mit Spinne. Bild: zvg

Sie hängen nicht an einem Weihnachtsbaum, sondern in einer ihrer natürlichen Umgebung nachempfundenen Kulisse. «Ursprünglich wollte ich nur Vögel ausstellen, das sind meine Lieblingsobjekte», so Arnold. Doch die Vielfalt sei derart gross gewesen, dass es schade gewesen wäre, die Ausstellung nicht auf weitere Tierarten auszuweiten.

Und so mag sie heute besonders die Vitrine mit den Tieren, die auf Feld und Wiese leben. Zahlreiche Insekten tummeln sich darin: Käfer, Schmetterlinge, Spinnen. Letztere findet die Kuratorin aufgrund ihrer filigranen Perlenstruktur besonders faszinierend, auch wenn sie sagt: «Die Spinne würde ich als Phobikerin wohl nicht aufhängen.» Da gefällt ihr das Chamäleon, das bereits im 19. Jahrhundert aus Karton angefertigt wurde, deutlich besser.

Nach Anleitung von Hand gebastelt

Bereits im 17. Jahrhundert wurden Christbäume mit Schmuck aus Papier geschmückt. Papierblumen, Äpfel und Süssgebäck zierten die Bäume. Zu Beginn fertigten Privatpersonen den Schmuck nach Anleitungen aus Zeitschriften noch aufwendig von Hand an und verzierten ihn mit glänzenden Metallfäden, doch schon bald entwickelte sich eine Weihnachtsschmuckindustrie.

Auch Tiere aus der Savanne haben es in die Basler Ausstellung geschafft. Bild: Roland Schmid

Die meisten jener Schmuckstücke, die in der Ausstellung gezeigt werden, wurden zwischen 1880 und 1930 in Deutschland hergestellt. Das Tiermotiv erwies sich häufig als Referenz an den christlichen Glauben. Schon im Mittelalter verbanden Tierdichtungen die Eigenschaften von Tieren mit der christlichen Lehre. Besonders den Vogelfiguren kam eine besondere Bedeutung zu. Sie verkörperten die Seele, die nach dem Tod den Körper verlässt. Anders der Pfau: Er wurde – auch dank der langen Haltbarkeit seines Fleisches – schon früh zu einem Sinnbild der Auferstehung,

Essbarer Schmuck in Tierform

Auf kleinem Raum bringt die Ausstellung den Besucherinnen und Besuchern auch Techniken und verschiedene Schmucktypen näher. Die weissen Vogelschwänze werden noch heute aus Glasfäden hergestellt. Und bereits früh beliebt war essbarer Schmuck. Sogenannte «Candy Container» wurden mit Süssigkeiten gefüllt und an den Baum gehängt. Häufig mussten die Schleckmäuler erst den Kopf einer Tierfigur entfernen, um an den begehrten Inhalt zu gelangen.

«In dieser Vielfalt hat das wohl kaum jemand am Baum», sagt Arnold lächelnd. Doch wer weiss: Vielleicht hängt nächstes Jahr ja auch an Basler Weihnachtsbäumen ein kleines Krokodil – mit etwas Glück gar eines zum Anbeissen.

«Himmlisch, irdisch tierisch. Tiere am Weihnachtsbaum»

Spielzeug Welten Museum Basel, bis 19.2.

www.spielzeug-welten-museum-basel.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen