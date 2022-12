Augen auf: Medikamentenwerbung im Pharmaziemuseum Basel

Werbung Wie uns die Pharmaindustrie Medikamente und Rollenbilder aufs Auge drückt Das Pharmaziemuseum Basel zeigt in einer faszinierenden Sonderausstellung Arzneimittel-Werbung aus drei Jahrzehnten. Hannes Nüsseler Jetzt kommentieren 10.12.2022, 05.00 Uhr

Hochspannung: Medikamentenwerbung für Beruhigungsmittel von 1967. Pharmaziemuseum der Universität Basel

Wann sind Menschen gesund? Wenn sie über die Anforderungen der modernen Leistungsgesellschaft hinaus genug Reserven haben, um ihre Freizeit der Kreativwirtschaft zu widmen: Mosaik, Makramee, Hausmusik. So zumindest sah das die Pharmaindustrie, die in den Siebziger- und Achtzigerjahren ihre Medikamente mit buntem Werbematerial anpries. Stellt der ausgebrannte Papa an der Modelleisenbahn wieder Weichen, kann das stresslösende Sedativum ausrangiert werden – bevor es abhängig macht.

«Werbung Wirkung Pharma» heisst die neue Sonderausstellung im Pharmaziemuseum Basel, die rund 200 Flyer zu den Themen Angst, Schlaf, Vitamine und Verhütung vorstellt – ein Bruchteil der über 15’000 Druck-Erzeugnisse, welche ein nicht namentlich genannter Psychiater aus Zürich während seines Berufslebens gesammelt und unter anderem in einer Badewanne in seinem Keller aufbewahrt hatte.

Dass sich das Wegwerfmaterial aus drei Jahrzehnten erhalten habe, sei ein Glücksfall, erklärt Direktor Philippe Wanner, lässt sich anhand der Werbung doch die Wechselwirkung zwischen gesellschaftlichen Normen und Pharmaindustrie aufzeigen. «Mit dieser ersten Ausstellung möchten wir die Werbung als eigentlichen Forschungsgegenstand lancieren», so Wanner.

L wie Lexotanil

Auslöser war eine künstlerische Intervention, wie sie das Museum immer wieder anstrebt. Während der acht Jahre, die für die Inventarisierung der ungewöhnlichen Sammlung aufgewendet wurden, verrichtete der Basler Künstler Raphael Widmer im Museum seinen Zivildienst. Er arbeitete sich alphabetisch durch die Medikamente und blieb bei L wie Lexotanil hängen – dem Beruhigungsmittel von Roche.

Medikamentenwerbung für Vitaminpräparat von 1960. Pharmaziemuseum der Universität Basel

Die expressive Grafik hinterliess einen starken Eindruck bei Widmer, der durch eine USA-Reise und die allgegenwärtige Werbung für Antidepressiva ohnehin für das Thema sensibilisiert war. «Ich spürte einen Bezug zwischen den aufwühlenden Siebzigerjahren und heute», erzählt der Künstler, der unter dem Titel «Der subtile Ausgleich» eine Reihe beunruhigender Gemälde geschaffen hat. «Sie waren der Impulsgeber», sagt der Museumsdirektor.

Bei der Wahl der Themen habe man sich deshalb von der Bildmächtigkeit des Werbematerials leiten lassen, sagt Co-Kurator Kevin Hütten: «Was ist anschaulich, was berührt?» Allzu textlastige oder nüchterne Werbung habe man aussen vorgelassen. Und so führt die Ausstellung auf eine optisch berauschende Rundreise durch Forschungsfelder und gesellschaftliche Debatten, die auch heute noch brisant sind.

Wetterfühlige und Wunschkinder

Besonders eindrücklich lässt sich das am Thema Verhütung zeigen. Als in den Sechzigerjahren die ersten oralen Verhütungsmittel aufkommen, lassen sich diese nur schwer bewerben. «Sexualität wurde öffentlich nur im Rahmen bestehender Familien gedacht», erklärt Hütten. «Die Pille erschien da als Aggressor, die Kirche geisselte den drohenden moralischen Verfall.» Die Medikamente sind aus diesem Grund zunächst betont sachlich als Mittel gegen Zyklusbeschwerden und «Frauenleiden» angepriesen.

Medikamentenwerbung für Verhütungsmittel, cirka. 1975. Pharmaziemuseum der Universität Basel

Mit dem wirtschaftlichen Erfolg der hormonellen Verhütungsmittel verkehrt sich das Verhindern in ein Ermöglichen: «Wunschkinder sind glücklicher», heisst es plötzlich. So reproduziert und verfestigt die Werbung Rollen und Bilder bürgerlicher Nachkriegsfamilien, an denen die Menschen oft scheitern. «Authentisches Fallbeispiel» steht da zum Beispiel. «28-jährige, verheiratete Frau mit akuter Angst nach der Geburt ihres ersten Kindes…»

Und wieder kommen «mother's little helpers» ins Spiel, wie sie die Rolling Stones besingen: Barbiturate und Benzodiazepine, um die wohlstandsverwahrloste Seele in Watte zu packen. Angesprochen werden «Die Überforderte» (Hausfrau am Bügelbrett), aber auch «Der Labile» (Manager beim Betreten des Sitzungszimmers) oder «Wetterfühlige». «Die Industrie beendete irgendwann das stille Sedieren, die Reintegration in den Alltag und der Erhalt der Arbeitskraft wurden wichtiger», erklärt Kurator Hütten.

Und wer die Augen vor lauter Leistung nicht mehr zubekommt, trinkt den Schlaf halt: Rohypnol, 1972 von Roche patentiert, strahlt auf der Werbung in schönster Discobeleuchtung – groovy.

«Werbung Wirkung Pharma», Pharmaziemuseum Basel, bis 26.2.2023. Vortrag: «The power of the market study», Biozentrum, 14.12.2022, 17.15 Uhr. www.pharmaziemuseum.ch

