Wort zum Tag: Die Klinge mit dem klingenden Namen

Wort zum Tag 2. Dezember: Die Klinge mit dem klingenden Namen Denkwürdige Feiertage gibt es zuhauf. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit dem Tag des Sicherheitsrasierers. Das praktische Enthaarungsutensil wurde von einem mittlerweile bekannten US-Amerikaner patentiert. Erfunden wurde es jedoch von drei in Vergessenheit geratenen deutschen Brüdern. Stefan Strittmatter Jetzt kommentieren 02.12.2022, 05.00 Uhr

Schönheit muss leiden. Und den grössten Schmerz empfinden die meisten bekanntlich über das Portemonnaie. Das ist nicht neu: So kostete der erste Sicherheitsrasierer, der Grossvater der heutigen Wegwerfrasierer, bei seiner Einführung zum Beginn des 20. Jahrhunderts stolze fünf Dollar, was auf heutige Einkommen umgerechnet rund 150 Franken entspricht. Viel Zaster für weniger Bart.

Dennoch verzeichnete der amerikanische Geschäftsmann mit dem klingenden Namen King Camp Gillette mit seinen Rasierhobeln und Einwegklingen erstaunliche Umsätze: Bereits 1904, im zweiten Jahr der Produktion, lag der Absatz bei 90'884 Rasierern und 123'648 Klingen, wie akribisch festgehalten wurde.

1915 gingen rund 70 Millionen Verkaufseinheiten über die Theke (und das noch vor der Erschliessung der Märkte ausserhalb der USA), und weitere zwei Jahre später rüstete die amerikanische Regierung jeden einrückenden Soldaten mit einem Gillette-Rasierer aus. Sicherheit geht vor. Auch im Ersten Weltkrieg.

Die Alternative: Lebensgefährlich oder stumpf

Das Erfolgsgeheimnis des Griffels mit den einfach ersetzbaren Klingen lag denn auch hauptsächlich in den Mängeln der zuvor gebräuchlichen Alternative. Ein aufklappbares Rasiermesser mochte zwar in den Händen eines geübten Barbiers das präzisere Werkzeug zur Haarentfernung sein, doch für den Laien bot sich ein Dilemma: Entweder war die Klinge stumpf oder lebensgefährlich.

Die gestanzten Gillettes hingegen ragten nur millimeterweit aus dem schützenden Apparat heraus. Und wenn sie ihre Rasierkraft verloren hatten, liessen sie sich mit wenigen Handgriffen umdrehen oder durch eine neue Klinge ersetzen.

König Gillette war damit schnell die Nummer eins im Rasiererbusiness, aber er war beileibe nicht der Erste: Die aus Deutschland nach Amerika emigrierten Gebrüder Frederick, Otto und Richard Kampfe hatten die Idee des Sicherheitsrasierers bereits 1880 patentieren lassen, also ein Vierteljahrhundert vor Gillette.

Ihre Firma nannten sie American Safety Razor Company. Haariges Detail: Herr Gillette übernahm 1906 von den Kampfes nicht nur die Idee, sondern anfänglich auch American Safety Razor Company als Name für seine eigene Firma.

Das erfolgreiche Freebie-System

Was der Amerikaner jedoch optimierte, war der Verkauf: So gilt Gillette als Erfinder des sogenannten Freebie-Systems, wie es heute etwa von Mobilfunkanbietern perfektioniert wird. Wo der Absatz stockte, verkaufte er seine Rasierer billig und schuf so neue Kunden, die fortan auf seine Klingen angewiesen waren.

Damit wäre eigentlich alles geklärt. Ausser der Frage, warum der nationale Safety Razor Day am heutigen 2. Dezember begangenen wird, wie es mehrere Übersichtsseiten behaupten. Schliesslich reichte Gillette sein Patentbegehren am 3. Dezember 1901 ein. Den Feiertag wegen dieser 24-stündigen Abweichung aber über die Klinge springen zu lassen, das wäre freilich Haarspalterei.

In der Reihe «Das Wort zum Tag» knöpft sich die Kultur-­Redaktion in loser Folge spezielle Kalendertage vor.

