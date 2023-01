Wort zum Tag: Ein zweites Leben für den ausgedienten Freund

Wort zum Tag 6. Januar: Ein zweites Leben für den ausgedienten Freund Kuriose Feiertage gibt es zuhauf. Am 6. Januar beschäftigen wir uns mit der Frage, wie lange ein Weihnachtsbaum stehen bleiben darf. Wir bieten eine Antwort ‒ und den passenden Soundtrack. Stefan Strittmatter Jetzt kommentieren 06.01.2023, 05.00 Uhr

Wegwerfen oder wiederverwenden? Rund 1,3 Millionen Weihnachtsbäume harren alleine in der Schweiz jährlich ihrem Schicksal jaw

«Mein Freund, der Baum, ist tot.» Diese Zeile klingt jeweils in meinen Ohren, wenn das Jahr noch ganz neu ist und sich das entsorgte weihnachtliche Grünzeug in den Strassen türmt. Der anklagende Satz stammt aus einem Lied von 1968, das heutzutage in freier Wildbahn nur noch selten anzutreffen ist. Letzteres ist vielleicht auch besser so, zumal der Schlager aus der Feder und Kehle von Alexandra (eigentlich: Doris Alexandra Nefedov) zwar ein Hit war, aber kein kompositorischer Wurf.

Überfrachtet mit weinerlichen Streichern und anklagendem Chor ist «Mein Freund, der Baum» unerträglich auf Drama gebürstet. Das wäre ihm angesichts der ernsten Thematik nachzusehen. Lange vor dem weltweiten Bangen um den Regenwald und vor den Protesten bei städtebauerischen Entfernungen kranker Bäume nimmt das Stück eine Pionierrolle im Baumschutz ein.

Doch musikalisch liegt hier manches im Argen: Insbesondere beim Höhepunkt, auf den der Walzer gemächlich hinackert: Ausgerechnet im zwei Zeilen kurzen Refrain – «Mein Freund, der Baum, ist tot / er fiel im frühen Morgenrot» – wechselt die Begleitung entgegen aller Logik ins fröhliche Dur. Wer hier nicht zumindest schmunzeln muss, hat ein Herz aus Holz.

Ist ein Einwegbaum noch zeitgemäss?

Dies alles aber nur als Randnotiz, denn um den besungenen «besten Freund, der mir verloren» soll es an dieser Stelle gar nicht gehen. Denn er trägt, wie in der ersten Strophe zu erfahren ist, «grüne Blätter». Heute hingegen stehen die nadligen Freunde im Zentrum, denn zumindest in den USA, Garanten für kuriose Feiertage, wird am 6. Januar der «National Take Down the Christmas Tree Day» gefeiert. Also der Tag, an dem man den ausgedienten Weihnachtsbaum auf die Strasse stellt.

Natürlich ist die Frage erlaubt, ob ein Einwegbaum noch zeitgemäss ist. Immerhin fallen jährlich alleine in der Schweiz 1,2 bis 1,4 Millionen Tannen dem Brauch zum Opfer. Andererseits können sich die Gemüter an einem beständigen Plastikbaum mehr entzünden als ein verdorrter Adventskranz an einer niederbrennenden Kerze. Und dennoch bleibt eine ganz andere Frage die drängendste: Wann darf man einen Baum frühestens entsorgen, wie lang sollte man ihn maximal im Wohnraum stehen lassen, ehe er in den Hausmüll wandert?

Oder gäbe es vielleicht noch nachhaltigere Ideen? Oh ja! So feiern beispielsweise die orthodoxen Christen - beispielsweise jene aus der Ukraine - ihr Weihnachten nach dem julianischen Kalender. Und das bedeutet, dass der Heiligabend auf den heutigen 6. Januar fällt. Gut möglich also, dass man mit etwas Suche einen neuen Standort für den vermeintlich ausgedienten Baum findet.

Dann passt auch die letzte Strophe des eingangs genannten Liedes:

«Vielleicht wird es ein Wunder geben

Ich werde heimlich darauf warten

Vielleicht blüht vor dem Haus ein Garten

Und der erwacht zu neuem Leben.»

In der Reihe «Das Wort zum Tag» knöpft sich die Kultur-­Redaktion in loser Folge spezielle Kalendertage vor.

