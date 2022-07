Zum Tod des Bassisten Michael Pfeuti: Ein Nachruf von Pedro Lenz

Zum Tod von Michael Pfeuti Den Tod als Wunder verstehen Der Basler Kontrabassist Michael Pfeuti ist vergangene Woche im Alter von 62 Jahren verstorben. Ein Nachruf von Bühnenpartner Pedro Lenz. Pedro Lenz* Jetzt kommentieren 28.07.2022, 16.57 Uhr

Er war ein Meister der Improvisation: Bassist Michael Pfeuti (1959-2022). Zvg/Kofmehl/Peter Zaugg

Als mich vergangene Woche die Nachricht von Michael Pfeutis Ableben erreichte, war ich überrascht und erschüttert. Überrascht war ich, weil der Tod immer überraschend kommt, selbst dann, wenn alle ihn erwartet haben. Und erschüttert war ich, weil man einen Menschen wie Michael Pfeuti nie verlieren möchte.

Michael Pfeuti war ein sensibler Mensch und ein feiner Künstler, der in allem, was er tat, ganz aufgehen und erblühen konnte. Aufgewachsen in Münchenstein lernte der Verstorbene zunächst das Handwerk seines Vaters. Er wurde Mechaniker und entwickelte einen Sinn für technische Zusammenhänge.

Diese praktische Grundlage half ihm, selbst im grössten künstlerischen Hochgefühl nie abzuheben. Dank dieser Grundausbildung bewahrte sich Michael Pfeuti neben seiner kreativen und geistig anspruchsvollen Seite stets eine geerdete, lebensnahe Wesensart.

Neugierde statt Berührungsängste

Nach der Berufslehre begann die Musik einen immer wichtigeren Platz in seinem Leben einzunehmen, sodass er nach seinem Maturitätsabschluss beschloss, am Konservatorium Musik zu studieren. Von da an sollte die Musik seinen Lebensmittelpunkt bilden. Er hörte nie mehr auf zu spielen und lebte, bald besser, bald knapper, von dem, was er so liebte, der Musik in allen ihren Facetten.

Michael Pfeuti. Zvg/Liliane Holdener

Eine von Michael Pfeutis wertvollsten Eigenschaften war seine Neugierde. Als Musiker kannte er keine Berührungsängste und keine Vorurteile. Er liess sich auf alles ein, was ihn neugierig machte, und fühlte sich im Sinfonieorchester genauso wohl wie in einer Jazzband, liess sich von klassischen Komponisten genauso berühren wie von Experimentalkunst und liebte das Unterrichten nicht weniger als das Auftreten.

Mehr noch, er hatte das seltene Talent, einen zu unterrichten, ohne dass man es merkte. Nicht selten hatte ich nämlich den Eindruck, erst durch seinen Rhythmus und seine Pausen zu verstehen, wie ich einen Text korrekt vortragen oder allenfalls umschreiben musste. Mit seinem Bassetto, einem verkleinerten Kontrabass, zeigte er mir auf Proben oder an Gigs mehr als einmal den Weg aus einer literarischen Sackgasse.

Ansteckende Lebensfreude

Michael Pfeuti fiel es nicht schwer, sich auf unterschiedlichste Menschen einzulassen, andere Ansichten gelten zu lassen und dennoch die eigene Position zu verteidigen. Seine Lebensfreude, sein Humor und sein Lachen waren ansteckend. Selbst wenn man über schwierige oder bedrückende Themen sprach, schaffte er es oft, eine angespannte Situation mit einem herzlichen Lachen aufzulösen.

Weil er so nahbar und so nahe bei den Menschen war, traf ihn die Coronapandemie mit all ihren sozialen Folgen besonders stark. Die behördlich auferlegte Distanz und die Schutzmassnahmen machten ihm das Leben schwer. Er lehnte sich auf und bekam zunehmend Mühe mit seinem Umfeld.

Je länger die Pandemie dauerte, desto mehr entfremdete sich Michael Pfeuti von vielen Wegbegleitern. Sein langjähriger Bühnenpartner, der Schriftsteller Guy Krneta schrieb mir neulich, ihm komme es im Nachhinein vor, als habe Michi vielleicht unbewusst gespürt, was in seinem Körper passiert und sich deshalb vorsorglich von manchen Freunden zu distanzieren begonnen.

Pedro Lenz und Michael Pfeuti bei einem gemeinsamen Auftritt in der Kulturfabrik Kofmehl im Jahr 2017. Zvg/Kofmehl/Peter Zaugg

Doch selbst als ihm sein Krankheitsbefund in aller Klarheit vorlag, wollte der Vollblutmusiker nicht auf abgemachte Auftritte verzichten. Solange er Musik spielen könne, bleibe er zuversichtlich, sagte er mir noch wenige Wochen vor seinem Tod am Telefon.

Selbst später, als klar wurde, dass ihm auch hierfür die Kraft fehlte, blieb er selbstbestimmt und selbstbewusst. Er lasse keine lebensverlängernden Therapien zu, sagte er mir, lieber glaube er an Wunder. Und dann, nach einer kurzen Pause, fügte er lachend an: «Und sonst ist ja der Tod auch ein Wunder!»

* Schriftsteller Pedro Lenz stand mit Michael Pfeuti zuletzt mit dem Programm «Hert am Sound» auf der Bühne. Er schreibt regelmässig Kolumnen für die «Schweiz am Wochenende».

